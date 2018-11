Morrissey en Lima: cómo era el polémico cantante cuando inició con The Smiths

Morrissey siempre tiene algo que decir. Es de esos artistas que lo amas por sus ideas -y acciones- o lo odias. No hay término medio. Imposible encontrarlo. El británico de 59 años no solo acapara los titulares de la prensa por sus canciones sino también por sus polémicas declaraciones. Pero, ¿siempre fue así?

Hace unos días y aprovechando su estadía en Lima, Martin Elbourne, el apodado 'Rey de los Festivales' y conocido por trabajar como agente de The Smiths en sus inicios, reveló a Somos cómo era el joven Morrissey cuando la banda se formó en 1982 y cómo se relacionaba con sus compañeros Johnny Marr (guitarra), Andy Rourke (bajo) y Mike Joyce (batería).

"Aún soy amigo de tres chicos banda pero no de Morrissey", revela Martin desde el inicio y a secas. "Siempre fue…. muy reservado, de hecho. Ahora que lo pienso… Si bebía, bebía poco. No iba a fiestas", agrega. No es sorpresa -y ahora tiene más sentido- que sus canciones sean descritas como 'discotecas solitarias'. Sin embargo, el resto de la banda celebraba como si no hubiera un mañana. "Siempre fue diferente", intenta justificar Elbourne -quizás para entenderlo-.

Martin ha trabajado como promotor en el festival Glastonbury desde hace 30 años. Como dijimos, conoció a The Smiths en sus inicios. Fue gracias a él que la banda liderada por Morrissey ofreció un concierto en 1984, a dos años de haber iniciado en la música. "Funcionó bastante bien, se volvieron masivos", cuenta con orgullo.



"En ese entonces, cuando daba sus discursos políticos tenían que ver con la carne, cosas veganas. Siempre fue vegano", recuerda Martin con rapidez. Entre risas, el 'Rey de los Festivales' cuenta que desde que lo conoció, Morrissey odiaba a la Monarquía y a la reina. Solo que ahora no lo oculta. "No puedo aguantar a la familia real británica y me duele que una parte de mis impuestos termine en manos de esos parásitos embarazosos", es uno de los tantos dardos que el ex The Smiths lanza -constantemente- contra Reina Isabel II y su familia.

Sin embargo, para Martin, las cosas que dice Morrissey ahora "son raras". "Pero no me desagrada", comenta serio seguido de un breve sorbo de vino blanco. "Tiene bien en claro lo que quiere y dice. Guste o no, es así. De hecho, la última vez que lo vi fue en Glastonbury. Me reconoció, estrechamos la mano y después cada uno se fue por su lado".



​Morrissey regresa a Lima después de cinco años para un concierto el 27 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición con la gira promocional de su reciente disco 'Low in High School' (2017).