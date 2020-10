Conforme a los criterios de Saber más

Conversamos con Uzo Aduba dos días después que ella se llevara el Emmy a la mejor actriz de reparto, precisamente por su rol en ‘Mrs. America’, la comentada miniserie recientemente estrenada en Latinoamérica a través del canal Fox Premium. En un zoom con otros medios de la región, y también enlazada junto a la escritora del show Dahvi Walle (‘Mad Men’), la artista que ganara fama mundial por su rol de Susan ‘Crazy Eyes’ Warren en ‘Orange is the new Black’, tiene su pantada apagada. Solo puede oírse su voz grave, cálida. Ella interpreta esta vez a Shirley Chisholm, la primera mujer de descendencia afroamericana electa para el Congreso estadounidense y también en postularse para presidente. Es, pues, una de las piezas clave del movimiento liberal feminista que buscaba ratificar la enmienda de igualdad de derechos legales entre hombres y mujeres en los Estados Unidos durante la década del 70.

Chisholm, desde esa esquina, se enfrentó en la vida real junto a otros nombres importantes –como el de Gloria Steinem- , contra el ala conservadora, también impulsada por mujeres, que se oponía a aquel anexo de la constitución aduciendo que la igualdad de los sexos les quitaría todos sus privilegios como amas de casa y que incluso podría obligarlas a enlistarse en el Ejército. Este bastión era liderado por Phyllis Schlafly, quien en la miniserie de nueve capítulos es interpretado por la fenomenal Cate Blanchet.

La mujer ayer y hoy

Empieza Aduba comentando sobre la mujer que interpreta: “Pienso en lo que significa ser la primera persona en hacer cualquier cosa y el peso que ello conlleva. Por un lado, Shirley tomó muy en serio su trabajo dado sabía lo que su voz estaba representando. Han sido pocas las personas en política han representado a nuestra comunidad. El otro lado de la moneda sobre esto es que cuando eres de las primeras personas todos tienen los ojos puestos en ti y no necesariamente de una forma positiva. La gente no la vio en ese tiempo como una mujer negra que podía tener el mismo grado de poder que en un hombre blanco. Imagino que para ella fue frustrante ir a trabajar todos los días siendo menospreciada o tratada como poco capaz”.

Ella continúa al consultársele qué cree que hubiese pasado si su personaje ganaba la presidencia en la vida real: “Es difícil decir cómo hubiera sido el mundo hoy si salía electa presidente, pero creo que Dahvi (Walle) ha querido mostrar en el show que mucho de lo que vemos hoy se da porque no hubo tanto progreso entonces. ‘Mrs. America’ trata de eso, sobre cómo llegamos aquí, cuan lejos o no. Sin embargo, creo que su legado abrió la puerta a muchas mujeres que soñaron. Geraldine Ferraro, Hillary Clinton, Sarah Palin, Elizabeth Warren. Estas mujeres no existirían sin ese primer paso de Shirley Chisholm”.

La actriz británica Cate Blanchet se pone en los zapatos de la conservadora estadounidense Phyllis Schlafly (Foto: Fox Premium).

Aduba junto a las actrices Margo Martindale y Eliabeth Banks. (Foto: Fox Premium).

Somos le pregunta a ambas cuánto consideran que el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado hoy de los setenta, periodo en el que ubica temporalmente la miniserie. “Es algo que discutíamos mucho en el set. Ha cambiado mucho, y a la vez, no. Las mujeres tenemos más oportunidades hoy. En los años 70 solo había un puñado de mujeres haciendo televisión, ahora hay un 30 o 35% en los Estados Unidos. Sus ambiciones también son diferentes. Incluso en el cine y la TV se las ve más empoderadas. Pero persisten los mismos problemas en los lugares de trabajo, tal vez más escondidos y difíciles de detectar. Continúa también la lucha por equilibrar la carrera y el hogar. Acabo de leer en un artículo que con la pandemia, las labores del hogar y el cuidado de los niños se ha incrementado. Es más fácil cortar horas al trabajo que a la casa”.

Aduba agrega: “Es muy importante lo que dice Davhi. Esta pandemia ha hecho mucho… y está evidenciando lo mucho que ha afectado a las mujeres. Todos tienen las mismas responsabilidades hoy, pero muchas mujeres trabajadoras tienen que llevar a cuestas además gran parte de las responsabilidades domésticas”.

Uzo, ayer y hoy

La actriz de 39 años, de origen nigeriano y nacida en Boston, ha contado en una entrevista a la revista Elle que creció deseando ser abogada “porque podía hablar mucho”. Aficionada a las maratones y apasionada de la cocina, Uzo ha comentado meses atrás el haber lidiado con la cuarentena ocupándose de su familia y su perro Fenway. Sobre cómo ve su carrera hoy y cuando esta comenzó indica: “Mucho ha cambiado desde que empecé. Estoy agradecida por todo. Por las oportunidades que se me presentaron, los papeles que he podido interpretar. Estoy agradecida con ‘Mrs. America’ por la calidad de trabajo que se logró. Siempre me ha atraído el trabajo bien hecho en cualquier proyecto, que haya calidad en la historia. He tenido la fortuna de laborar y aprender de gente valiente, talentosa, con vocación. Y espero que continue pasando”.

Uzo Aduba ganó fama al interpretar a Susan 'Crazy Eyes' Warren, una convicta en el show 'Orange Is the New Black' (Foto: Netflix.)

La laureada artista culmina la videollamada puntualizando que se siente honrada y satisfecha que el show llegue con interés a Sudamérica. Que quisiera venir cuando la pandemia termine. Acá se la estará esperando.//

