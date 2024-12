Para Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de Clínica Internacional, no hay duda de que la muerte de una mascota puede ser en muchos casos tan dolorosa como la de un ser humano. “Las mascotas ofrecen compañía incondicional, amor y en algunos casos, incluso un apoyo emocional. Perderlas es romper ese vínculo y la persona puede sentir tristeza, frustración y una profunda huella. Entonces, para quienes tienen un vínculo profundo con su mascota, la pérdida es tan real y significativa como la muerte de un familiar”, señala.

Los perros son seres sensibles capaces de experimentar emociones primarias, como felicidad y amor, así como emociones más complejas, como culpa y celos. / sanjagrujic

En tal sentido, no es correcto minimizar el dolor que una persona siente por la pérdida de un animal. “Para quienes tenemos amigos o familiares atravesando este proceso, es importante mostrar empatía, evitar juicios y no criticar. Este vínculo es profundamente significativo, especialmente en casos como el de niños sin hermanos o adultos mayores en situación de soledad”, señala la especialista.

LA PROCESIÓN VA POR DENTRO

Sobrellevar una pérdida implica primero reconocer el dolor y entender que la tristeza es una respuesta normal. “Ayuda mucho crear un ritual de despedida, como escribir una carta o plantar un árbol en memoria de nuestra mascota”, añade la Dra. Tuñoque. Asimismo, no es recomendable reemplazar una mascota por otra de manera inmediata; lo ideal es tomarse el tiempo necesario para sanar antes de dar ese paso.

Los dueños en duelo por la pérdida de una mascota suelen necesitar tiempo hasta para resolver gestiones necesarias, como decidir qué hacer con el cuerpo del animal fallecido. Estas tareas, lejos de ser sencillas, pueden ser emocionalmente agotadoras. “Es un proceso que no solo implica tristeza, sino también desgaste físico y emocional”, comenta Anaís Anaya, directora del albergue Voz Animal (IG: @vozanimalperu). “A veces, pasas días en la veterinaria, como si se tratara de un familiar, si tu mascota está enferma. Luego, tienes que tomar decisiones importantes, como enterrarla o llevarla a un crematorio”.

En el Perú no existe un registro nacional de perros en situación de abandono, aunque un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Cayetano Heredia en el 2019 estimó que estos eran más de seis millones. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Para Anaya, no hay duda de que la pandemia fortaleció los vínculos entre personas y mascotas. “En Voz Animal hemos dado en adopción a más de 3 mil perros y esteriliza - do a 17 mil desde 2012. Pero en pandemia rompimos un récord: en un mes llegamos a dar en adopción a 35 animales”, señala. En un albergue, la pérdida de un animal es una realidad frecuente, ya sea por muerte natural o la necesidad de recurrir a la eutanasia debido a enfermedades terminales. “Aunque sean animales de albergue, se les extraña mucho. Especialmente duele cuan - do parten sin haber encontrado un hogar”, agrega Anaís.

Antiguamente, cuando las personas vivían en casas con jardines, solían optar por enterrar los restos de sus mascotas en estos espacios. Sin embargo, en la actualidad, con el aumento de personas habitando departamentos, la cremación se ha convertido en la opción más práctica y asequible. Entre los servicios disponibles en el mercado, destaca Ashkiwasi, con cuatro años de experiencia. “La relación con las mascotas ha cambiado. Antes no había tanta conciencia sobre cómo despedirnos de una mascota. Hoy, las familias crean altares con fotos, urnas y plantas con las cenizas, lo que refleja el amor y la conexión que compartieron”, explica Valeria Pajuelo, gerente general de Ashkiwasi. En este centro ofrecen urnas personalizadas, plantas fertilizadas con cenizas, collares y pulseras portacenizas. Además, brindan la opción de grabar el inicio del proceso de cremación si el dueño lo solicita. “Esto lo hacemos solo a pedido, para evitar cualquier desconfianza”, asegura Pajuelo.

Otro centro de cremación, más reciente, es Regazo Perú. “Desde el momento en que nos contactan, tratamos de hacer sentir a las personas que estamos con ellos”, explica Cristhian Camacho, gerente general de la empresa. Regazo ofrece opciones que permiten a las familias personalizar el recuerdo de sus mascotas. “El paquete básico incluye el recojo, la cremación y una urna. También ofrecemos accesorios como collares o pulseras con cenizas. Algo que nos piden mucho es un cuadro con la última huella de la mascota”, comenta Camacho.

Un ejemplo de los accesorios para cenizas disponibles en Regazo Perú, el centro de cremación.

Tanto Regazo como Ashkiwasi y otros servicios similares ofrecen planes de pago anticipado, puesto que uno nunca sabe cuándo necesitará este tipo de servicio. Estos planes permiten brindar un poco de tranquilidad al eliminar una preocupación más en ese momento tan complicado.