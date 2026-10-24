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Resumen

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De izquierda a derecha: Vivian Thomson, María Fernanda Araujo, Mayte Vizcarra y Andrea Saco, integrantes del grupo Socopur. (Foto: Elías Alfageme)
De izquierda a derecha: Vivian Thomson, María Fernanda Araujo, Mayte Vizcarra y Andrea Saco, integrantes del grupo Socopur. (Foto: Elías Alfageme)
Por Jorge Chávez Noriega

Hace diez años, Vivian Thomson dejó el automóvil en la cochera de su casa y lo cambió por una motocicleta para desplazarse por la ciudad. Quería recuperar la adrenalina que había sentido años atrás, antes de casarse, tener hijos y dedicarse a la fotografía y al manejo de artistas musicales. Fue entonces que un amigo baterista, aficionado a las motos, le propuso ayudarlo a grabar videos para redes sociales. “Empezamos a crear contenido para su canal. Trabajamos juntos durante tres años y medio. Ese fue mi reencuentro con las motos”, nos dice Vivian, mejor conocida en el mundo digital como MamaBiker (@mamabikerperu).

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