Hace diez años, Vivian Thomson dejó el automóvil en la cochera de su casa y lo cambió por una motocicleta para desplazarse por la ciudad. Quería recuperar la adrenalina que había sentido años atrás, antes de casarse, tener hijos y dedicarse a la fotografía y al manejo de artistas musicales. Fue entonces que un amigo baterista, aficionado a las motos, le propuso ayudarlo a grabar videos para redes sociales. “Empezamos a crear contenido para su canal. Trabajamos juntos durante tres años y medio. Ese fue mi reencuentro con las motos”, nos dice Vivian, mejor conocida en el mundo digital como MamaBiker (@mamabikerperu).

En una ciudad como Lima, donde las pistas suelen ser hostiles con los motociclistas, Vivian aprendió a manejar a la defensiva. “Debes reservar un margen ante una emergencia, porque cuando necesitas reaccionar ante una frenada o cualquier imprevisto, puedes no responder a tiempo”, explica. “Los conductores pueden ser agresivos con las motos, al igual que con los ciclistas. No respetan tu carril, se meten con el carro y creen que, porque llevas casco y casaca, no te va a pasar nada”, afirma.

Hace unos días, esta comunidad de mujeres moteras organizó un taller de mecánica dirigido a sus más de 70 integrantes.

Hace unos meses recibió una invitación para sumarse a la comunidad de mujeres moteras del grupo Socopur. Allí encontró un espacio para compartir sus experiencias con otras chicas. “Me parece muy agradable encontrar gente con el mismo gusto, con quien puedas conversar de lo mismo y hacer las mismas cosas”, nos dice. Ahora busca que otras amigas se sumen al proyecto: quiere transmitirles la confianza que ha encontrado en este colectivo y demostrarles que la edad no tiene por qué ser un obstáculo. “Yo tengo 59 años y siento que eso las frena. Pero, en realidad, no debería ser ningún impedimento”, concluye.

JUNTAS EN LA RUTA

Esta comunidad nació de una preocupación que compartían sus impulsoras: la inseguridad que sienten muchas mujeres al participar en actividades moteras, especialmente cuando no tienen a otras compañeras a su lado. Esa sensación de soledad puede desanimarlas de salir de ruta y disfrutar de la moto más allá de sus viajes cotidianos. Así surgió la idea de crear un espacio femenino abierto a todas, sin importar la marca, el tamaño o la cilindrada de sus vehículos.

“Aprender a manejar una moto, un auto o cualquier medio que te dé independencia suele estar más asociado a los hombres. Tener tu propia movilidad y poder desplazarte adonde quieras te da una sensación de libertad en una vida en la que todavía existen muchas limitaciones para las mujeres”, nos dice Andrea Saco, comunicadora, publicista y una de las impulsoras del proyecto. “Cuando convocamos a las chicas, algunas preguntaban: ‘Uy, pero yo tengo una moto scooter. ¿Puedo ir?’. Y la respuesta era: ‘Claro que sí’”, añade.

Andrea Saco, una de las impulsoras del colectivo, busca que más mujeres se animen a viajar juntas y encuentren en las motos un espacio de libertad, confianza y camaradería.

Mayte Vizcarra, una de las más de 70 integrantes de esta comunidad, aprendió a manejar motocicleta durante su adolescencia en Oxapampa, la ciudad donde creció. Cuenta que allí y en otras localidades de la selva peruana es habitual desplazarse en moto desde temprana edad. El problema surgió cuando vino a la capital a estudiar Diseño de Interiores: el tráfico le restaba confianza para hacer rutas largas y tampoco encontraba compañeras con quienes compartir la experiencia. “En Oxapampa, salir en moto me permite desconectarme del estrés, pero en Lima se me hacía más difícil por el tráfico y la inseguridad. Felizmente, he encontrado la manera de seguir cultivando esta afición”, comenta Mayte.

María Fernanda Araujo descubrió su gusto por las motos durante la pandemia. Entre los viajes que más recuerda está uno que hizo de Lima a Cañete por la carretera Panamericana, con paradas en distintas playas del sur. En esas aventuras, siempre le llamaba la atención encontrarse con pocas chicas al volante de una motocicleta. “Aunque la comunidad de mujeres moteras siempre ha existido, siento que ahora le estamos dando más visibilidad porque cada vez somos más las que nos atrevemos”, sostiene. “Este ya no es un mundo exclusivamente de hombres”, añade.

Como parte de sus actividades, Socopur organizó hace unas semanas un taller de mecánica en el que sus integrantes aprendieron, entre otras cosas, cómo afrontar emergencias en la ruta. “En otros espacios tienes que explicar o demostrar constantemente lo que sabes. Te preguntan si usas una moto automática o una mecánica, qué cilindrada tiene o si realmente puedes manejar una moto pesada siendo mujer. En cambio, aquí no tienes que justificarte todo el tiempo”, afirma Andrea.

Dentro de unos días, harán una ruteada desde Lima a San Bartolo (detalles en el recuadro). La actividad busca fortalecer el vínculo entre sus integrantes y atraer a nuevas aficionadas para que se animen a vivir la experiencia de viajar en moto. Alas y buen viento. //

Mujeres en ruta

El sábado 7 de noviembre, de 10 a.m. a 1 p.m., la comunidad de mujeres moteras de Socopur realizará una ruteada desde Lima hasta San Bartolo. El punto de partida será en Surco. La jornada incluirá un taller gratuito de mecánica para aprender más sobre el cuidado de las motos. Las interesadas pueden inscribirse vía Instagram en la cuenta: @gruposocopur.