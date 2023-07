Muchas preguntas giran alrededor de esta monumental construcción: ¿por qué abrió en 2021 sin la exposición permanente?, ¿tiene una ubicación idónea?, ¿de dónde saldrán las piezas que resguardará y cuándo podremos verlas? Acudimos a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y al director de la Dirección General de Museos, Carlos del Águila, para resolverlas. “Normalmente, las construcciones se mantienen cerradas hasta que estén equipadas. En este caso, abrimos las puertas en 2021 para tener una formación de públicos. No la hemos llamado inauguración porque sabíamos que tendríamos un proceso de implementación, en el que estamos. La programación está definida para que se abra hacia fines de 2024, lo que coincide con nuestro bicentenario”, responde la ministra. “Mientras eso ocurre, y sientes que el edificio no tiene lo que esperarías encontrar, en los sótanos hay gente trabajando e implementando estanterías y depósitos para cuando lleguen las piezas y nuestros equipos especializados las reciban e instalen”, agrega.

/ Diana Gonzales Obando





Del Águila precisa que “la estantería especializada está a un 70%. Esta contendrá las piezas que vamos a empezar a mudar. Hicimos un traslado simbólico de 400 cajas de colecciones arqueológicas para medir el funcionamiento”. Ambos aclaran que las piezas saldrán únicamente de la antigua colección del Museo de la Nación, repatriaciones, decomisos e incautaciones. El traslado tomará años y será muy costoso, pero no afectará la instalación de la esperada gran muestra permanente en 2024. Aseguran, además, que el guion museográfico está en marcha (a cargo de la consultora Stoa Andina) y se calcula que cerrará, en papel, en enero. El centro de documentación está en proceso de inventario, y el auditorio y la tienda funcionan, así como las exposiciones temporales.

Actualmente, se está trabajando en la fidelización de públicos de Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac. En el aspecto técnico, explican, la conservación de las colecciones está garantizada en este edificio inteligente que regula temperatura, aire y humedad. Descartan cualquier riesgo de inundaciones. Respecto de la accesibilidad, afirman que deben seguir trabajando con ATU y el Ministerio de Transportes con el propósito de tener un paradero y semáforo.

“Estamos garantizando que hacia 2024 tendremos el museo montado e implementado con la exposición permanente", afirma la Ministra de Cultura. / Hugo

¿Es necesario un MUNA?

Luego de una reciente visita, Carina Moreno, coordinadora del Diplomado en Gestión Cultural de la UARM, nos da sus impresiones sobre este museo: “Hay una expectativa que no se alcanza a cumplir, pese a los esfuerzos de los guías. Ir involucra llevar carro, de lo contrario es muy complicado llegar”, refiere. “¿Es necesario un MUNA? Quizá sí y quizá no. Si necesitamos un museo que nos permita pensar la idea de nación que 200 años después no tenemos resuelta, en buena hora. Pero al ver la situación, a casi dos años de abrir, el museo no está listo para responder, porque es un museo en proceso y este proceso debería ser clarificado, especificado y difundido como tal”.

Mejorar la señalización es, definitivamente, una tarea importante, así como la difusión de rutas e información de los procesos, tal como indica Moreno. Estaremos atentos al 2024 para presenciar, ahora sí, la gran inauguración del esperado MUNA. //