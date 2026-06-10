Por Jorge Chávez Noriega

Hace tiempo que dejaron de ser solo una prenda deportiva. Para muchos aficionados, son piezas cargadas de memoria, capaces de evocar goles, equipos y épocas inolvidables. En los últimos años, el coleccionismo de camisetas originales ha crecido con fuerza en el país, impulsando la aparición de tiendas y plataformas especializadas en la compra, venta e intercambio de estas reliquias futboleras. Detrás de este fenómeno hay apasionados que transformaron su afición en un emprendimiento. En esta nota conocemos a dos de ellos, unidos por el amor al fútbol y la búsqueda incansable de camisetas con historia.

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