Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En los jardines de la residencia oficial de la Embajada de Canadá en Lima, el embajador Jean-Dominique Ieraci habla del Mundial 2026 con el entusiasmo de un hincha. A partir del próximo 11 de junio, su país será una de las sedes de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y México. Para el diplomático, el torneo representa mucho más que fútbol: es una oportunidad para mostrarle al planeta la diversidad cultural, la naturaleza y el espíritu acogedor de una nación que, asegura, tiene una larga tradición recibiendo visitantes de distintas partes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.