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Resumen

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En el museo se conserva la camisa de fuerza que se usó en el antiguo Hospital Civil de la Misericordia, en Barrios Altos, en el siglo XIX.
En el museo se conserva la camisa de fuerza que se usó en el antiguo Hospital Civil de la Misericordia, en Barrios Altos, en el siglo XIX.
Por Diana Gonzales Obando

Hubo una época en la que quienes tenían problemas de salud mental no eran considerados personas, no gozaban de derechos y podían ser privados de su libertad arbitrariamente. Ahora es difícil de imaginar, pero es sabido que la sociedad colonial y religiosa, por ejemplo, catalogaba a los pacientes mentales como seres endemoniados o poseídos a los que debían ingresar a las “loquerías” de los hospitales, para quedarse encerrados sin ningún tratamiento.

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