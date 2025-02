Una reflexión personal sobre la montaña rusa de crecer es el eje principal en “Al romper la burbuja”, álbum debut de la cantautora venezolana de 20 años Joaquina. “Romper burbujas representa lo que se siente crecer, aprender y dejar cosas atrás. Crear mi propia burbuja llena de todo eso que me da paz y felicidad y me recuerda constantemente mi propósito”, precisa la artista al respecto.

Aunque joven en edad, Joaquina ha demostrado en más de una ocasión la profundidad con la que aborda sus composiciones, navegando por vivencias como el desamor, la decepción y otras experiencias universales a través del folk-poético y rock clásico.

“Al romper la burbuja” demuestra a través de canciones como es salir de esa zona de confort que nos protege del mundo para crecer, sufrir y explorar. Con 14 canciones, Joaquina ya está robando el corazón de muchos en el mundo.

El disco, producido por Joaquina y el ganador de múltiples Grammy, Julio Reyes Copello, junto al ingeniero de mezcla y masterización nominado al Latin Grammy, Robin Reumers, contiene 14 canciones que combinan folk-pop poético y rock clásico.

¿Esa burbuja a la que haces referencia, se rompe y ya no existe más? ¿O continúa como lugar seguro para momentos complicados?

La burbuja nunca tiene una connotación negativa en mi mente. Si, es un refugio al cual puedo volver pero también está la realidad. El título del álbum va a partir de la metáfora hacia el mundo interno, a nosotros mismos, los recuerdos que atesoramos. Está bien salir al mundo, pero esa burbuja también puede vivir con nosotros, como un lugar seguro en nuestra mente.

Una de las canciones más queridas es “Aeropuerto”. Muchos la relacionan con el reto de migrar y el corazón que siempre queda en la ciudad natal. ¿Cómo lo sientes tú, que tuviste que dejar Venezuela muy pequeña?

Honestamente yo lo sentí muy natural. Tenía 6 años cuando me vine a Miami. Si bien no es mi ciudad natal, he aprendido a sentirla como mía. Pero sin dejarme de abrazar como venezolana, porque así me criaron mis padres. Desde pequeña me enseñaron a amar a mi país, a sentirme orgullosa de este. Creo que ambos lugares coexisten en mi corazón. Intento verlo por ese lado.

¿Cómo te sientes al leer tantos comentarios de amor y nostalgia que despertaste con esa canción?

Yo siempre voy a hablar de Venezuela desde el corazón. Así que me emociona todo eso y es una añoranza propia regresar a mi país algún día. El amor que tengo por Venezuela viene desde un lugar muy honesto y auténtico para mí, y creo que eso se transmite en mis canciones y reflexiones.

Eres considerada una de las voces más prometedoras de tu generación. Además, ganaste un Grammy en noviembre del año pasado. ¿A tu corta edad, cómo llega este reconocimiento? ¿Sientes alguna carga?

Siempre digo que la presión es un privilegio. Una vez un amigo me dijo eso y se me quedó pegado en la cabeza. Así que ahorita es como mi lema de vida. Haber tenido un premio de esa magnitud en el comienzo de mi carrera obviamente trae mucha presión, pero también lo agradezco profundamente. Yo creo que solo me enfoco en balancear las cosas, enfocarme en lo que me tengo que enfocar. Al final del día es arte lo que estoy haciendo y trato de plasmar mi corazón de la mejor manera.

Las canciones del álbum abordan diferentes aspectos de la vida juvenil, como el desamor y la reinvención personal. “Capricho” refleja el dolor tras una traición emocional, mientras que “Carta (a mí)” captura el proceso de autodescubrimiento y transformación interna.

La conexión que tienes con tus canciones es más profunda porque también las compones. ¿en qué te inspiras?

Para mí, escribir es un proceso sumamente personal. Es algo que me ayuda a drenar y fotografiar lo que siento en mi vida y las cosas por las que voy pasando. Es un escape.

Compones y cantas folk y rock. Pero, ¿qué es lo que escuchas en tu día a día?

Mis gustos son una mezcla muy rara de géneros variados. Me crie escuchando lo que ponían mis papás, pop rock noventero y ochentero al que regreso siempre. También crecí con mucho pop americano, por la influencia aquí en Estados Unidos.

En las canciones “Carta (a mí)”, “Desahogo” y “Gracias x estar aquí”, trabajaste junto a una joven promesa peruana, Fabián Zignago. ¿Cómo fue la experiencia?

Estoy súper agradecida de trabajar con Fabián. Él es no solamente increíble como compositor y cantante, sino también como productor. Tiene un don muy especial que el mundo ya está empezando a conocer. Me emociona que en Perú puedan abrazar esas canciones también como algo suyo gracias a él. Su talento es increíble y trabajar a su lado ha sido espectacular. Además, tenemos la misma edad y siento que me ha ayudado a descubrir lados de mí como productora que antes no conocía.

Tienes muchos seguidores en Perú y el año pasado nos visitaste por unos días. ¿Tienes planeado sorprendernos con alguna presentación?

Muy pronto lo vamos a anunciar. Hay una comunidad muy bonita en Perú y me emociona poder tocar en su país. Además que hace poco que fui comí un ceviche increíble. Así que necesito regresar por eso también.

Con las metas cumplidas nacen nuevos sueños. ¿Cuáles tienes para este 2025?

Ahora mismo enfocarme en el disco. Si Dios quiere, pronto anunciamos los shows de la gira y eso me emociona mucho. Espero poder verlos y cantarles.//