El reciente anuncio de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) fue una gran sorpresa para la astrónoma peruana Myriam Pajuelo y no es para menos: el asteroide catalogado como 2001 OX62, que se halla entre Marte y Júpiter, descubierto el 2001 por el Observatorio Lowell de Búsqueda de Objetos Cercanos a la Tierra (LENEOS, por sus siglas en inglés) de la NASA, ha sido bautizado -oficialmente- en su honor como (37309) Pajuelo. La investigadora recibe la noticia entre regocijo y corrección de exámenes (actualmente es docente en la PUCP), pero se hace un tiempo para conversar con Somos y, de paso, rememorar su carrera profesional, por la que hoy solo recibe reconocimientos.

Como muchos, Pajuelo no sabía a qué quería dedicarse. Le gustaba el arte, pero no lo veía como una opción palpable. No tenía buena base en matemática y ni que hablar de física. “El profesor que teníamos era biólogo y dictaba varios cursos. En el último año, el docente que nos enseñó era bueno y me empezó a gustar matemáticas, pero no fue algo que siempre quise hacer. Es muy importante que los maestros sean buenos, así, desde niños, les guste aprender”. Ayudó su hábito para la lectura: fue interesándose en varios temas y, eventualmente, decidió estudiar física, la carrera que “prepara para enfrentarse a los problemas porque es la ciencia fundamental”. Entre los caminos a seguir está la astronomía. Tarea complicada en Lima la gris.

El interés formal por la ciencia que estudia los cuerpos celestes (estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides) nació en 2001, cuando le tocó preparar un curso de cosmología. “Quería hacerlo lo más empírico posible para que los alumnos entiendan que hay una lógica, que todo viene de algún tipo de evidencia”. La principal actividad era la observación y aprendió en el camino con sus alumnos. Al poco tiempo, se le presentó la oportunidad de asistir a un taller de Ciencias Planetarias, en Uruguay y junto a sus compañeros, hicieron un trabajo sobre la variación de brillo en uno de los anillos de Saturno (su mayor fascinación).

“En cuestión de observación con telescopio, es lo más sorprendente. Existe un antes y después con Saturno. Ver que, en ese puntito, realmente se pueden ver los anillos, es impactante”. El taller en la PUCP fue ganando fuerza: hicieron charlas, tenían un día de astronomía en la casa de estudios, invitaron a Gonzalo Tancredi, un colega uruguayo que participó en la definición de Planeta en 2006 en la IAU.

"Conozco a varios astrónomos muy importantes que tienen su nombre en un asteroide. Es una alegría que me hayan escogido también", cuenta la astrónoma peruana Myriam Pajuelo. En la imagen, está en el telescopio de 1 metro del Observatorio de Pic du Midi, en Francia. (Foto: Archivo personal)

“La ciencia planetarias como la astrofísica, es relativamente nueva. En esa área hay muchas mujeres. Hay que crear una actividad astronómica en el Perú”, enfatiza la doctora Myriam Pajuelo.



Los colegas de Myriam fueron cruciales en su vida profesional. Tancredi la invitó, junto a otro astrónomo, a París para participar de un taller con cámara para hacer obversaciones de ocultaciones estelares. En simple: observación de objetos asteroidales. “Nos donó un equipo que, luego, traje a Lima. A partir de eso, en [la facultad de] física, compraron un telescopio para hacer ciencia”. El posgrado en la Escuela Doctoral Ile de France, sin duda, marcó un hito. “Me propusieron trabajar en caracterización de asteroides binarios [su tesis doctoral] y acepté. Estuve rodeada de astrónomos muy buenos y generosos con su conocimiento”. Así se convirtió en la astrónoma que estudia los cuerpos planetarios. En especial a los asteroides.

"Lo que más me gustó fue ver cómo el asteroide se movía con respecto al fondo de las estrellas. Algo que no se puede ver en una simple observación. Se necesitan de varias imágenes", explica Myriam Pajuelo, también docente en la PUCP. La línea blanca muestra la órbita del asteroide 2001 OX62. (Imagen: CNEOS/NASA)

Hace tres años regresó a Perú entusiasta de compartir sus conocimientos con más alumnos. Tocó puertas, pero lamentablemente no hubo respuesta. “No se puede pensar en poner infraestructura cara para hacer ciencias porque van a decir que quizá no es prioridad. Hay que pensar con visión para tener más facilidades de hacer astronomía. No solo para nosotros, sino para los que vienen. Hay que formar gente, hay que crear una actividad astronómica en el Perú”, enfatiza.

El reconocimiento de la IAU, cómo no, ha puesto el reflector sobre la doctora Pajuelo y espera que -finalmente- eso ayude a que las universidades entiendan la importancia de enseñar astronomía en el país. //

Myriam Pajuelo es doctora en Astronomía y Astrofísica por el Observatorio de París, Escuela Doctoral Ile de France. Ha llevado a cabo trabajos sobre asteroides: su tesis doctoral se basó en los asteroides binarios.

La doctora tiene múltiples publicaciones científicas. Ha participado y liderado proyectos de investigación en los últimos años, el último de ellos es la Red FRIPON para la detección de meteoros en el Perú, de la cual es investigadora principal.

