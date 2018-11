¿Por qué nadar en el mar es una fuente de energía, liberación y relajación?

Hay tres cosas que hacen del nado de mar una práctica única: el agua helada, la corriente y las olas. Quedarse en un mismo lugar es casi imposible. No hay carriles que respetar ni muros de cemento a los costados. Para muchos se trata de una aventura. El espacio es infinito; la sensación, aseguran, espectacular. Cada vez son más las personas que deciden dejar la piscina para llevar sus brazadas al espacio más natural que existe en el planeta tierra. Más en esta época del año, en la que el sol empieza a caer con fuerza sobre la Lima gris de siempre. Somos conversó con cuatro amantes del nado marítimo. Ellos explican por qué, cuándo y cómo decidieron, con más de 40 años, trasladar parte de su vida al océano que tan cerca tenemos en la capital.

ESTRELLAS DE MAR

El agua es parte de su vida. Tanto, que en 1984 compitió nada menos que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 100 y 200 metros libres fueron las pruebas a las que clasificó. La mejor experiencia de su vida. Hoy, como no podía ser de otra forma, Sandra Crousse es directora técnica del equipo de natación del club Regatas. Pero eso no es lo que más disfruta a los 52 años. Todas las mañanas, a eso de las 8:00 a.m. y después de instruir a sus alumnos, Sandra se alista para abrazar el océano Pacífico. “Me sirve para salir de la rutina, para relajarme, para sentirme libre. Puedo sentir una energía y una frescura distintas cada vez que salgo del mar. Es una sensación que me invade”, asegura. No compite –esa parte la deja para la piscina–, pero pasa horas y recorre cientos de metros cuando está sumergida en el mar. “Hoy puedo trasladar el deporte que hice toda mi vida al mar y eso me encanta. Adoro el mar y la vida que existe ahí”. Se nota que practicó siempre natación. En la playa 1 del Club Regatas, Sandra se desplaza en el agua a una velocidad que impresiona. Pensar que todo comenzó por precaución. Tenía piscina en casa y sus padres temían lo peor: que se ahogue. En la academia Los Delfines hizo sus pininos.

