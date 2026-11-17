“Escucha, Santo Padre, el grito de nuestra tierra”. Esta frase forma parte de una canción que, al ritmo de tonadas amazónicas, acompañó el ingreso del Papa León XIV al recinto donde fue recibido en Pucallpa. Su coro central lo dice con claridad: “Bienvenido Santo Padre a la tierra colorada, bienvenido León XIV a la selva originaria, querida Amazonía”. Detrás de ese saludo hay una historia que comenzó mucho antes de que se anunciara la visita del pontífice: la de Segundo Gaviria Sandoval, un sacerdote que convirtió sus experiencias en el territorio amazónico en música.

El sacerdote misionero del Vicariato Apostólico de Pucallpa, es el autor de la composición, que si bien no recibió el encargo de escribir una canción para la llegada del Sumo Pontífice, sus letras fueron tomando forma a lo largo de sus recorridos por comunidades campesinas e indígenas de Ucayali. “Todo es una historia de lo que yo he visto, de lo que yo he oído y de lo que yo he vivido y de lo que yo he sufrido y he compartido con esas comunidades”, explica en entrevista con Somos.

Su vínculo con la Amazonía viene de sus propias raíces. Hijo de un pescador y de una campesina, creció cerca del campo, la agricultura y la pesca y es esa historia familiar la que también despertó su interés por conocer los orígenes de los pueblos de la región. Como misionero, recorrió comunidades de los pueblos sharanawa, asháninka, shipibo y kukama, entre otros, y se acercó a sus costumbres y expresiones culturales.

Durante esas visitas conoció los ícaros, cantos que, según la tradición de los pueblos con los que compartió, son inspirados por los espíritus y se utilizan en sesiones de sanación. El sacerdote cuenta que aprendió sus tonos y que también encontraba una musicalidad parecida en el canto de las aves. En sus caminatas por lugares donde no hay carreteras ni caminos trazados, solía detenerse bajo los árboles para escucharlas.

“He ido aprendiendo el tono de los cantos y poco a poco he ido componiendo unas letras”, recuerda. Durante años anotó sus experiencias en un cuaderno: lo que veía, lo que escuchaba y lo que le ocurría en cada viaje. De ese registro nacieron las primeras frases y melodías que, más adelante, terminarían formando parte de la canción.

Un saludo que habla de las necesidades

La llegada del Papa León XIV a Pucallpa le dio un nuevo impulso a la composición. Cuando supo que existía la posibilidad de que el Pontífice visitara la ciudad, comenzó a unir y ajustar las estrofas que había escrito, buscando que encajaran con los tonos que había aprendido durante sus encuentros con las comunidades. El proceso le tomó alrededor de cuatro meses y medio o cinco.

Pero el resultado no es únicamente una canción de bienvenida. Gaviria Sandoval reconoce que, detrás del saludo y el afecto hacia el Papa, hay un mensaje de preocupación por la realidad de la Amazonía. La tala de árboles, la minería ilegal, los derrames de petróleo y la apropiación de territorios indígenas y campesinos son algunos de los problemas que lo movilizaron.

“La nota saltante aquí, que casi toda la canción en sí es un ‘bienvenido’, da un saludo, una estima, un cariño a León. Pero en el interior de la composición es una denuncia. Nos están quitando todo”, afirma.

El sacerdote recuerda, por ejemplo, las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas de las ciudades: la falta de electricidad, los altos costos del transporte y las limitaciones para acceder a alimentos y atención médica. Durante uno de sus viajes a Purús, encontró a una familia extensa que reunía a unas 20 o 25 personas para compartir una comida que consistía en dos tortugas pequeñas y algunas yucas. En otra ocasión, conoció el caso de un hombre mordido por una serpiente venenosa que cedió su lugar en el avión para que una mujer que necesitaba dar a luz y otro paciente pudieran ser evacuados. El hombre murió al día siguiente.

Son recuerdos que, según cuenta, permanecen con él y explican la urgencia de su mensaje. También lo marcó la reflexión de un líder brasileño, quien cuestionaba que se considere que los pueblos originarios son pocos para ocupar grandes extensiones de territorio. “Nosotros indígenas, siendo pocos, estamos cuidando la Amazonía para la vida del mundo”, recuerda de aquel testimonio. Esa idea, señala, quedó incorporada en su canción.

Quédate en nuestra trocha

El mensaje dirigido al Pontífice aparece especialmente en la tercera estrofa. “Quédate en nuestra trocha”, dice el sacerdote al explicar lo que espera transmitirle. No se trata solo de pedirle que permanezca en la región, sino de invitarlo a acompañar el trabajo de las comunidades y la construcción de una Iglesia amazónica.

En esa parte de la canción aparecen también las “madres del monte y el agua”, una referencia a la relación espiritual que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza. Gaviria explica que, en esas cosmovisiones, las plantas, el agua, los animales y la tierra tienen una madre. Por eso, el canto convoca a cuidar esos vínculos y a conservar “nuestro rostro de amazónicos”.

La composición también recoge el deseo de fortalecer una Iglesia cercana a las comunidades, una aspiración que el sacerdote relaciona con el impulso que el papa Francisco dio a la reflexión sobre la Amazonía durante su visita a Puerto Maldonado.

Cuando el último domingo escuchó al pueblo de Pucallpa cantar y bailar al ritmo de su composición, Gaviria se emocionó. “Casi me ponía a llorar”, confiesa. El coro polifónico que interpretó la canción le había pedido permiso para utilizarla y él incluso participó en los ensayos para corregir algunas notas y tonos.

La acogida lo sorprendió, sobre todo porque asegura que nunca buscó protagonismo, para él, la reacción de la comunidad fue más importante que cualquier reconocimiento personal.

Así, “Bienvenido a la tierra colorada” reúne dos gestos en una misma composición: recibir al papa León XIV con cariño y pedirle que escuche a quienes habitan la Amazonía. Una canción que nació de los caminos, las conversaciones y las experiencias de un sacerdote misionero, y que encontró en la visita papal la oportunidad de hacer escuchar una realidad que, insiste, no debe quedar en el olvido.