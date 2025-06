Llegar a Nasca es en sí mismo un viaje a otro tiempo. Desde Lima, el trayecto por la Panamericana Sur toma entre seis y ocho horas en bus. Empresas como Cruz del Sur o Civa tienen salidas diarias, pero quien prefiera manejar puede ir por cuenta propia, con paradas en Paracas o Ica para aligerar la ruta. Nasca es una ciudad pequeña, con calles tranquilas, sol ardiente casi todo el año y un aire denso que recuerda que estamos dentro de un desierto.

La mejor forma de ver las Líneas es desde el cielo. Hay varias agencias confiables que operan desde el Aeródromo María Reiche, donde despegan avionetas ligeras con pasajeros locales y extranjeros. El sobrevuelo dura entre 30 y 40 minutos y tiene un costo entre 70 y 100 dólares. “Según la norma aeronáutica, cada avioneta debe llevar un capitán y un copiloto, que suele hacer de guía y les informa a los turistas por auriculares las imágenes que están observando”, nos dice Carlos Basauri, gerente comercial de AeroNasca, empresa que brinda estes servicio.

El centro ceremonial de Cahuachi es un importante complejo arqueológico de la cultura Nasca, considerado el centro ceremonial de barro más grande del mundo. / DanielPrudek

Antes de abordar, los tripulantes pasan por un control de peso en la zona de check-in. “Entran hasta seis pasajeros, pero si son muy pesados, esa cantidad se reduce. La idea es que la aeronave salga sin sobrepeso para que haya un punto de equilibrio durante el vuelo y esta no pierda altura”, explica Basauri. Ya en el aire, el circuito nos permite divisar hasta trece figuras, entre ellas el colibrí, la araña, el mono de cola enroscada y otras más.

TRAZOS MILENARIOS

El mejor momento para visitar Nasca es entre abril y noviembre, cuando el cielo está más despejado. El clima es seco, con temperaturas que superan los 30 grados al mediodía, así que el bloqueador, el sombrero y la botella de agua no son opcionales: son equipo de supervivencia. Se aconseja no haber comido mucho antes del vuelo y llevar pastillas para el mareo si se tiene el estómago sensible. Conviene hacer la reserva con anticipación y verificar que la agencia esté autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

La casa museo María Reiche posee información sobre estudios de las líneas y figuras de Nasca. El ingreso tiene un costo de 5 soles. / RENZO GIRALDO

Para quienes no desean volar -o no pueden- hay alternativas más terrenales. A unos 25 kilómetros de Nasca, al borde de la Panamericana, se encuentra una torre-mirador de 20 metros de altura y con capacidad para 25 personas, desde donde se pueden ver tres figuras: el árbol, las manos y parte de un lagarto. La vista no es tan sobrecogedora como desde el cielo, pero tiene su propio encanto.

El cementerio de Chauchilla, en Nasca, es una de las necrópolis más antiguas y mejor conservadas que se pueden visitar en Latinoamérica. / gcoles

Podemos aprovechar aún más nuestra visita a Nasca haciendo excursiones en buggy o caminatas guiadas por los alrededores, donde hay acueductos precolombinos, cementerios antiguos y restos de cerámica que el viento aún desentierra de vez en cuando. También podemos visitar la Casa Museo María Reiche, el hogar donde vivió por años la científica alemana que protegió y dio a conocer esta cultura milenaria al mundo. //

LOS TIPS PARA VISITAR LAS LÍNEAS DE NASCA