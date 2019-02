Nastasia Urbano, la top model que pasó de ser portada en Vogue a vivir en la calle

La frase “la realidad supera a la ficción” calza a la perfección con la vida de Nastasia Urbano. Fue una de las modelos más emblemáticas de los años 80. Apareció –varias veces- en las portadas de Vogue. Fue imagen de reconocidas firmas como Revlon u Opium. Se codeaba con estrellas de Hollywood. Incluso ganaba un millón de dólares por solo 20 días de trabajo al año. Hoy vive en el cajero de un banco en España.

La carrera de la top model nacida en Suiza inició en Barcelona. Luego, tras conocer al renombrado fotógrafo Fabrizio Ferri, viajó a Milán y apareció en la portada de Vogue. "Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien”, cuenta Urbano en una entrevista con El Periódico de Cataluña. Fue entonces cuando decidió probar suerte en Nueva York. La Gran Manzana recibe a la entonces joven de 20 años con los brazos abiertos. El mundo estaba a sus pies.

Empezó a trabajar en lo más alto con firmas como Yves Saint Laurent y su perfume Opium, Guy Laroche y Revlon. “Todas las top model de aquel entonces hacían la campaña de Revlon, y yo también la hice. Para la de Opium trabajé con Helmut Newton, y más tarde me contrataron para la de Yves Saint Laurent, que hizo David Lynch", agrega Nastasia.

Además de triunfar en la industria de la moda, se codeaba con grandes personalidades de Hollywood. “Cenaba un día con Jack Nicholson, otro día con Andy Warhol. O con Roman Polansky, o con Harrison Ford”, admite Nastasia Urbano. Incluso estuvo a punto de ir a la boda de Madonna con Sean Penn, pero ese día se levantó con resaca. “Lo tenía todo, vivía como una reina". Hasta que su vida dio un giro de 180 grados.

En sus propias palabras, su vida empezó a ir cuesta abajo cuando conoció al que acabaría convirtiéndose en su esposo. "Me dejó con lo puesto. Lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, pero lo demás fue horrible”, relata. “Al segundo día de conocerlo quiso que le comprara un BMW, y yo, como una tonta, le hice el cheque. Estaba enamorada. Si no confías en la persona de la que estás enamorada, ¿en quién confías? Pero él no. Él no me quería", agrega.

La desgarradora historia tuvo rebote internacional. El 4 de febrero, una persona que afirma ser cercana a la exmodelo inició una campaña en el portal GoFundMe para ayudarla. “Nastasia sigue siendo la misma mujer dulce, simpática, generosa y noble que cuando tenía 20 años. Podríamos demostrar al mundo que no siempre se debe sacrificar a un ave del paraíso cuando tienes las alas rotas. Podemos curárselas y ayudarla a levantar de nuevo el vuelo”.