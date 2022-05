Hay viajes y recorridos que uno decide hacer solo, aunque al final siempre se termine involucrando a familiares y amigos, en tanto se comparte la experiencia a través de mensajes escritos, fotos subidas a las redes sociales y conversaciones telefónicas. A veces, el infortunio también convierte un viaje personal en una travesía dolorosa, complicada y frustrante, como la que pueden emprender a la distancia, padres, familiares y amigos para buscar y encontrar a una hija desaparecida.

Ese es el caso de Natacha de Crombrugghe, turista belga de 28 años, quien viajó sola a Sudamérica y vino al Perú a comienzos de año. En Cabanaconde, distrito de la provincia de Caylloma, a 3.300 metros de altura y a cinco horas de la ciudad de Arequipa, tenía planeado recorrer el cañón del Colca. Es todo lo que se sabe, a pesar de haber desaparecido el pasado 24 de enero, hace más de 120 días. Las investigaciones sobre su paradero o qué es lo que pudo haberle pasado están paralizadas. La búsqueda se hace en medio de numerosas y desesperantes deficiencias, lentitud e ineficacia de la policía, de los responsables del turismo y autoridades a todo nivel: local, regional, nacional e internacional. Todo eso sumado al silencio en este pequeño pueblo de 3 mil habitantes, reacios a hablar sobre lo que vieron o escucharon de este caso. Mientras tanto, los padres se encuentran por segunda vez en el país, sintiendo que buscan a su hija prácticamente a ciegas.

El 3 de febrero, luego de 10 días del supuesto inicio del recorrido de Natacha hacia el cañón del Colca, amigos de ella alertaron desde Bélgica sobre su desaparición. El 6 de febrero, Sabine y Éric, padres de Natacha, viajaron por primera vez a Perú, decididos a coordinar con la Policía y participar en la búsqueda. Acompañados por autoridades de la embajada belga en Lima, el cónsul honorario en Arequipa y –días después– por tres policías de su país, empezaron un recorrido interminable, frustrante y doloroso.

Sabine pega afiches en el terminal de Arequipa para dar con el paradero de su hija. Pese a la recompensa ofrecida, en Cabanaconde tienen temor de declarar.

El inicio de la búsqueda fue prometedor para sus padres. Participaron muchos guías voluntarios de Huaraz y Cusco, unos 70 policías desplegados en más de 495 km de recorrido por el cañón. Seguros de que esa gran movilización daría frutos –y por consejo de los policías belgas–, los padres retornaron a Bélgica, a la espera de noticias. Pronto recibieron el primer encontrón con la realidad peruana: el personal de rescate y policial, al no conocer la zona y no coordinar con los rescatistas locales, se retiró sin resultados. Además, la temporada de lluvias y un fuerte sismo en la zona dificultaron el acceso al cañón, por lo que las autoridades decidieron suspender la búsqueda.

Promesas incumplidas

La investigación policial fue otro golpe para los padres de Natacha. Un equipo de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) llegó a Cabanaconde para reforzar a la Policía local. “Registraron los hoteles e interrogaron a algunos testigos. Como la aplicación de luminol no detectó ningún rastro de sangre, para la Policía no hubo indicios; por lo tanto, descartó el homicidio y detuvo la investigación a principios de marzo”, señala Sabine.

¿La sangre es el único indicio de un crimen? ¿Qué otras huellas podrían investigarse? ¿Y si Natacha fue secuestrada? Son solo algunas de las interrogantes que dejan a Sabine y Éric entre la incertidumbre y la frustración. Más aún, si las declaraciones de la testigo principal, Gladys López (la dueña del hospedaje La Estancia, en donde se hospedó Natacha, y que fue quien la vio por última vez), se contradicen. No coinciden frente a las de otros testigos interrogados, sobre todo cuando se contrastan con los datos de geolocalización obtenidos del móvil de Natacha por la policía belga, que no corresponden en horas durante su permanencia en Cabanaconde, el 23 y 24 de enero.

Eric y Sabine han recorrido con la policía y rescatistas las posibles rutas del colca donde su hija pudo haber sufrido un accidente.

“Desesperados, volvimos a Arequipa el 4 de abril. Las autoridades policiales y de turismo de la región nos mostraron toda la investigación y prometieron continuarla. También hemos hablado con el gerente de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), institución que se encarga de la señalización, información y seguridad de las rutas de caminata, para pedir más guías y rescatistas voluntarios”, continúa Sabine. A principios de mayo se envió un equipo de rescate de montaña para buscar a Natacha y a Kevin Ramos, el joven peruano que cayó al río al día siguiente de la desaparición de la turista. Encontraron su pantalón. Dos días después, los dos policías de la Divincri asignados regresaron a Arequipa, sin nada. “El dron prometido para buscar en las zonas inaccesibles aún no ha llegado; ninguno de nuestros pedidos de investigación, reiteradamente solicitados, ha sido cumplido. La Policía está esperando la cosecha de maíz, cuando el río se retire y se encuentre el cuerpo de Natacha para continuar la investigación policial. Sin embargo, todo el mundo, incluida la Policía, cree que algo ocurrió en el hotel o en Cabanaconde. Puede que aún esté viva, secuestrada en algún lugar”.

El personal de la Divincri Arequipa, así como de la comisaría de Cabanaconde, se negó a declarar para este artículo. Sabine y Éric mencionaron que tras una última reunión con el coronel Marcos Cuadros, a cargo del caso Natacha, este se comprometió a continuar con la búsqueda e investigación y, sobre todo, a dar respuesta a una serie de preguntas y pedidos. Necesitan saber, por ejemplo, si se llegó a interrogar a los turistas que estuvieron el 23 y el 24 de enero en Cabanaconde, para saber si la vieron o se cruzaron con Natacha. Imposible saberlo, pues han dejado de reportarles el estado de las pesquisas. En el caso de Autocolca, el gerente Winder Anconeira señaló que a la fecha han apoyado con un equipo de rescatistas en el río y movilidad para seguir la búsqueda por el cañón. Pero hasta el momento nada ha sido suficiente y no muestra resultados.

Natacha, en noviembre del 2021, en una exposición de arte en Menorca (España), Les señala Emocionada a sus padres el destino de su próximo viaje: Perú. Hoy ellos la buscan incansablemente.

La situación llega a tal nivel, que la única información que reciben los padres de Natacha es la de chamanes y adivinadores: unos dicen que la ven viva; otros, muerta. Algunos pobladores con los que se encuentran Sabine y Éric en el camino, cuando se animan a hablar, solo dicen: “Algo malo le pasó aquí a Natacha, no en el cañón”, pero no quieren declarar oficialmente. Solo el reconocido guía de montaña y rescatista local Eloy Cacya (quien encontró el cuerpo de Ciro Castillo hace 11 años) y su compañero Brendesi Cayllahua, continúan la búsqueda, prácticamente solos, de manera voluntaria, sin ningún financiamiento económico de las autoridades. “En el caso de Ciro, la testigo principal, Rosario, su pareja, dio referencias de dónde encontrarlo. Pero en el caso de Natacha, la última persona en hablar con ella, como otros testigos involucrados, dicen que no saben nada. Eso hace que la búsqueda sea como la de una aguja en un pajar”, dice el experimentado rescatista.

Marchas por Natacha

Sabine y Éric están agotados, tanto moral como físicamente. A más de cuatro meses de la desaparición de Natacha, la búsqueda se encuentra entrampada entre la incertidumbre y la ineficiencia. Esperan que las autoridades se comprometan más con la investigación y respondan a todas sus preguntas. Los amigos de ellos y de Natacha en Bélgica han creado un grupo de apoyo (www.lookingfornatacha.com), y el pasado domingo 22 de mayo realizaron en Bruselas una movilización masiva: “La marcha verde de la esperanza”. Aquí en Perú, esta iniciativa fue replicada en simultáneo en la ciudad de Arequipa y Cabanaconde. “Afortunadamente, también tenemos el apoyo de nuestros anfitriones del hotel Kuntur Wassi y amigos que hemos hecho en Cabanaconde, para poder permanecer aquí”, señalan los padres de Natacha.

Sabine prepara pancartas para la marcha que realizó el 22 de mayo en varios lugares de arequipa. Fue una Iniciativa del grupo www.lookingfornatacha.com, que se originó en Bruselas y se replicó en El Perú.

“Natacha está en algún lado, no podemos abandonarla. Seguimos en el punto de partida, dando vueltas en círculos. Tenemos que saber qué pasó, y encontrarla”, imploran Éric y Sabine. Hasta encontrarla, seguirán escribiendo su nombre en carteles y anuncios que pegan por todo el pueblo, en el cañón, en Chivay, en Arequipa, y hasta en las agencias de turismo, con la esperanza de que viajeros y guías la busquen a su paso. //

*El autor de este informe es consultor turístico y periodista especializado en temas de sociedad, ciencia y cultura. Tiene el blog ConCiencia en el portal LaMula.