Como ha sucedido históricamente en otros espacios, la incorporación de la mujer en el deporte ocurrió de forma tardía. Hace poco más de cien años, en las Olimpiadas de París 1900, se incluyó por primera una delegación femenina, conformada por apenas seis deportistas. Fue recién en Ámsterdam 1928 que la representación dejó de ser simbólica: cerca de 300 mujeres estuvieron en competencia. Por eso, a mediados de la década del 60, fue todo un acontecimiento que la nadadora María del Rosario de Vivanco (Lobitos, 1949) clasificara a Tokio 1964, convirtiéndose así en la primera peruana en integrar una delegación olímpica.

“Tenía 14 años y estaba en el colegio. Recuerdo que muchas de mis compañeras decían que las mujeres no debemos hacer ese tipo de deportes. Había bastante prejuicio”, cuenta ‘Choco’, como cariñosamente la llaman. “Hoy sí hay una equidad en cuanto a la práctica de deportes. Antes nadie habría imaginado que íbamos a competir en box o levantamiento de pesas. En ese sentido, hemos progresado”, añade

Cuatro años después de Tokio, ‘Choco’ clasificó a las olimpiadas de México y, en todo este tiempo, no ha dejado de competir, participando en torneos de másters. Con la llegada de la pandemia, se aventuró a nadar en aguas abiertas, una actividad que, dice, la ayuda a “liberar el espíritu”. “Ahora hay mucho más facilidades para la práctica de la natación. En mi época había una o dos piscinas techadas, pero hoy hay innumerables academias. Y eso se refleja en la nueva camada de nadadoras que están compitiendo, como pudimos ver en los Panamericanos de Lima 2019″.

A raíz de la pandemia, que obligó cerrar las piscinas de los clubes durante la cuarentena, 'Choco' de Vivanco se aventuró a nadar a mar abierto. (Foto: Ana Elisa Sotelo)

A fines de la década del 60, de Vivanco era la primcipal carta de la natación femenina en el Perú. (Foto: archivo histórico GEC)

En el espejo de ‘Choco’ se mira la nadadora peruana Alexia Sotomayor (Lima, 2006), récord sudamericano de 200 metros en la modalidad espalda, quien sueña con clasificar los Juegos Olímpicos, en París 2024. Por estos días, precisamente, viene entrenando para competir en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, a realizarse en abril próximo en la ciudad de Rosario, Argentina, que es además la primera parada del año del ciclo olímpico. “Estoy preparándome muy duro de cara a lo que se viene”, le cuenta Alexia a Somos desde las impresionantes instalaciones del centro acuático del proyecto Legado, donde en noviembre pasado obtuvo tres medallas de oro (50m, 100m, 200m espalda), una de plata (100m libre) y una de bronce (4x100 relevos), en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos.

En el último Sudamericano de Depoerts Acuáticos, Alexia Sotomayor rompió el récord sudamericano de 200 metros espalda, registrando un tiempo de 1 minuto con cuatro segundos y dos centésimas. (Foto: Richard Hirano)

La preparación de Alexia, que nada desde los seis años, incluye trabajo de gimnasio, terapia física y entrenar dos horas al día en la piscina, algunas veces a doble turno, de lunes a sábado. “Desde pequeña aprendí a balancear el deporte con mis otras actividades, como ir a la escuela y estudiar. Hacer deporte de forma profesional te obliga a organizarte, a esforzarte el doble por alcanzar tus metas. Con perseverancia, uno puede hacer todo lo que se proponga, incluso darse el tiempo para divertirse”, comenta.

Situación similar es la de Ana Ricci (Lima, 2007), ganadora de dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano Júnior de Clavados Tucson 2021 y estudiante de cuarto año de secundaria. Además de lo dicho por Alexia, la clavadista nacional hace énfasis en el cuidado de la salud mental del deportista. “El año pasado me pasó que la presión de las competencias empezó a abrumarme. Me culpaba cuando saltaba mal. Descargaba mucho enojo, lloraba en mis entrenamientos. Por eso creo que es importante llevar terapia psicológica en situaciones así, cuando no estás emocionalmente estable”, cuenta.

Ana Ricci es ganadora de dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano Júnior de Clavados Tucson 2021(Foto: Elías Alfageme)

Por eso destaca el apoyo de todas las personas que están detrás de ella para ser la deportista que es hoy en día: sus padres, su hermana, sus amigas del colegio, sus profesores su entrenador, su psicólogo y su fisioterapeuta. Tras superar una lesión, acaba de volver a sus entrenamientos en Villa Deportiva Nacional y está mentalizada para lo que será su próximo gran reto: el Campeonato Mundial de Natación, que se llevará a cabo en Budapest el mes de junio. “Antes, lo más complicado para mí era cumplir con mis horarios. A veces me desvelaba viendo Instagram y tuve que cortar eso para poder enfocarme. Los logros que he podido conseguir han sido a base de esfuerzo y disciplina”.

Ana Ricci logró dos medallas de oro en trampolín 1 metro y trampolín 3 metros en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Perú Bicentenario 2021, que se llevó acabo en el centro acuático del proyecto Legado. (Foto: Elías Alfageme)

Figura paralímpica

Cuando tenía 15 años, a Dunia Felices (Sarhua, Ayacucho, 1990) le apuntaron los pies y manos a causa de una vasculitis sistémica. Entonces, nada hacía presagiar que con el tiempo se convertiría en una paratleta calificada. “Al comienzo, cuando adquieres una discapacidad se hace muy difícil todo. Tienes que aprender a valerte por ti misma. Pero entendí que la vida no acababa ahí, sino que recién comenzaba”, nos cuenta.

Mientras estudiaba la carrera de artes plásticas, Dunia descubrió el trabajo del fotógrafo Michael Stokes, famoso por retratar a veteranos de guerra y paradeportistas. Ello la motivó, en el 2017, a meterse en clases de natación. “Cuando quedé amputada, no sabía que podía hacer deporte y representar al Perú. Me motiva que otras personas con discapacidad puedan conocer mi historia y ver que con esfuerzo y dedicación nada es imposible”.

Dunia Felices forma parte del equipo nacional de paranatación desde 2017. En los Juegos Parapanamericanmos de Lima 2019 obtuvo la medalla de bronce en la prueba estilo mariposa. (Foto: Hugo Pérez - GEC)

Clasificó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2022, donde compitió en las pruebas de 200 metros estilo libre y 50 metros estilo mariposa. Hoy entrena para llegar a punto al Campeonato Mundial de Paranatación, que tendrá como sede a Portugal, en junio. “De ahí, lo que viene es intentar estar en los Parapanamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024″.

A la par de su carrera deportiva, Dunia ha formado la asociación “Para Más Perú”, con el objetivo de brindarles a las personas con discapacidad la posibilidad de practicar deportes y, por qué no, convertirse en futuras estrellas paralímpicas, al igual que ella. “Para mí, este proyecto es un sueño cumplido. Junto con el equipo que trabajo, tratamos de captar talentos para que puedan desarrollar una carrera deportiva. Lo que más nos llena de alegría es ver que podemos cambiarle la vida a mucha gente”, concluye. //

