“Fui mamá a los 22 y pensé que mi mundo se había acabado”: Natalie Vértiz se reinventa, apuesta por nuevos negocios y quiere estudiar una carrera

Para cerrar el año con broche de oro, la modelo y conductora suma un proyecto que la conecta directamente con su esencia: convertirse en la nueva imagen de Marquis, marca icónica de Ripley que busca refrescar su mensaje y acercarse a un público más amplio y moderno. A propósito de este debut, conversó en exclusiva con Somos.

Con una identidad más moderna y versátil, Marquis presenta a Natalie Vértiz como su nuevo rostro. (Foto: Marquis)

—Desde hace un tiempo dabas señales en tus redes sociales sobre tu debut en Marquis, pero sin decirlo literalmente. ¿Cómo te sientes ahora que la campaña es pública?

Estoy feliz de poder decirlo abiertamente: soy la nueva imagen de Marquis. Es un proyecto que venimos trabajando hace varios meses y que representa un paso importante para mí. Me emociona porque es una marca que muchas personas reconocen y que ha estado en el clóset de varias generaciones. Tener la oportunidad de ser parte de esta nueva etapa, con una propuesta fresca y moderna, es realmente especial para mí, y me alegra que muchas personas ya estén conectando con eso.

—¿Qué es lo que más ha conectado contigo de esta colaboración?

Sobre todo el ADN renovado que está tomando la marca. Marquis está en un proceso de evolución: quiere hablarle a una mujer actual, versátil, que trabaja, viaja y vive distintas facetas a la vez. Sentí que esa narrativa conectaba mucho conmigo y con lo que estoy viviendo ahora. Además, desde el primer acercamiento se notó que buscaban construir algo con intención, no solo una campaña comercial. Eso fue clave.

Vértiz destaca como empresaria en V Studio, salón que lidera junto a su hermana mayor, Mariana. (Foto: V Studio)

—¿Qué momento de la campaña disfrutaste más?

La sesión de fotos fue espectacular. El equipo de producción y dirección entendió perfectamente el concepto: una mujer segura, real y en movimiento. Me encantó también la selección de piezas; Marquis tiene prendas versátiles que se adaptan al día a día, y eso facilitó transmitir la idea de una mujer dinámica. Me divertí muchísimo creando con el equipo.

De momento, VStudio cuenta con dos sedes, en Miraflores y Surco. puede conocer más en @vstudiooficial en Instagram. (Foto: V Studio)

La nueva era de Marquis Marquis se renueva como una marca de moda aliada para cada momento de tu vida. La propuesta ya se encuentra disponible en Ripley.com y tiendas en todo el país.

Con esta reinvención, Marquis invita a las mujeres a disfrutar de la moda sin reglas, con confianza y estilo propio.

—En redes sociales inspiras a cientos. ¿Cómo cargas con esa responsabilidad?

Desde siempre me he considerado una persona positiva. Y con la evolución de las redes sociales, siento que es importante tener claro qué quieres transmitir y cuál es tu misión. Me gusta contagiar esa energía positiva, pero sin dejar de mostrarme real. Todos tenemos problemas, todos enfrentamos desafíos, y creo que hablar desde la honestidad ayuda a conectar más. Yo también he pasado por momentos difíciles, pero siempre elijo verlos como experiencias que me hacen crecer como persona y como mamá.

—Muchos también te identifican como una mujer que no para de aprender. Aún siendo adulta, compartes la emoción de capacitarte para mejorar como empresaria, conductora y más. ¿Por qué te gusta comentarlo en redes?

Porque nunca es tarde para nada. Creo que cuando eres más joven puedes tener una actitud un poco más conformista, pero con los años entiendes que apostar por uno mismo es clave. Yo soy fiel creyente de que el que la sigue, la consigue. He estudiado muchísimo para mejorar en la conducción y en todas las áreas en las que trabajo. Siento que siempre hay una mejor versión por descubrir si te lo propones. Ahora mismo no descarto seguir aprendiendo, es algo que me encanta y me ayuda a ser mejor persona.

Natalie brilla como conductora en el programa sabatino de América Televisión “Estás en Todas”, junto a Choca Mandros. Foto: Joel Alonzo/GEC / Joel Alonzo

—¿Qué significa para ti ser auténtica en un mundo que constantemente pone etiquetas?

Para mí es importantísimo no encasillarnos. A veces, alguien te ve como mamá y piensa que solo puedes dedicarte a eso, pero somos más que un título. Somos mujeres con sueños, proyectos, habilidades distintas. No me gusta que me limiten o me etiqueten, porque eso te impide explorar nuevas cosas. Después de todo, cuando uno es su versión más auténtica, es cuando realmente brilla ante el mundo. Yo le diría a cualquiera que se siente juzgado que no deje que las opiniones de los demás definan quién quiere ser.

—Como empresaria, ¿qué enseñanzas crees que te ha dejado este año?

Que estoy en una etapa de muchísimo crecimiento. Además de Marquis, he emprendido un camino en el mundo ‘wellness’ que pronto podré compartir. Siento que estoy cerrando el año con varios proyectos, con ilusiones, con sueños cumplidos y sueños por cumplir. Me gusta trabajar en silencio y compartir las cosas cuando ya están listas, porque se siente más emocionante. Lo importante es no parar y seguir apostando por uno mismo.

—Has logrado mucho desde que iniciaste hace más de una década en este mundo. ¿Con qué te permites seguir soñando?

Me gustaría estudiar una carrera más adelante. Tomé muchos cursos cortos de conducción, de actuación, de distintas áreas, pero estudiar algo más formal es un sueño pendiente. También me gustaría probar más en la actuación y, quién sabe, quizás colaborar en una colección en algún momento. Siento que todavía tengo mucho por explorar.

En la nueva colección, de la que Vértiz es protagonista, destacan las piezas en tonos naturales, con siluetas orgánicas y que se adaptan a distintas ocasiones. (Foto: Marquis)

—Ser madre es una faceta muy importante para ti. ¿Qué cualidades crees que esa responsabilidad ha sumado a tu vida?

Uf, la maternidad me ha dado muchísimo. He descubierto una parte de mí que no sabía que existía, como una organización y disciplina que antes no tenía. Cuando era más joven, todo era más improvisado; ahora busco darles a mis hijos estabilidad y estructura. Y aunque a veces ellos no entienden por qué tienen que hacer ciertas cosas, sé que el día de mañana valorarán esas herramientas. La maternidad me ha enseñado paciencia, orden y respeto por las cosas importantes.

—Entre tus seguidores, hay muchas jóvenes que buscan abrirse camino en la industria como tú. ¿Tienes un consejo para ellas?

Primero, agradecerles. El cariño que recibo es mutuo. Y les diría que nunca dejen de creer en ellas mismas, que no se comparen con nadie. Cada persona tiene un brillo especial, solo hay que trabajarlo todos los días. Con pequeñas decisiones se pueden lograr grandes cambios. Yo fui mamá a los 22 y pensé que mi mundo se había acabado, pero hoy sé que de los momentos más difíciles pueden salir tus mejores experiencias. //

Natalie vivió un giro de 360° a los 22 años. Hoy, es mamá de dos niños junto a Yaco Eskenazi: Liam y Leo. (Foto: Lucia Arana) / LUCIA ARANA