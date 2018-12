Navidad: 10 alternativas para una cena perfecta si no quiere cocinar en estas fiestas Hay que admitirlo: no todos somos expertos cocineros. Si no quiere complicarse -ni renunciar a un menú con sazón- tome nota de estas opciones.



- / - Más de 30 platos salados para elegir en la carta navideña de Tanta. El mismo 24 habrá guarniciones a la venta, en orden de llegada. - / - Las carnes de Tanta incluyen novedades como el asado de tira de 6 huesos y la panceta al cilindro, y clásicos como el pavo relleno o lechoncito al horno. - / - Entre las guarniciones hay desde puré rústico de manzanas hasta un pastel de papa andino o ensalada alemana de papas. Platos a pedido en los locales de Tanta (fecha óptima: hasta el 20 de diciembre). - / - Comida casera -como la de las abuelas- y una sazón insuperable. Las Gorditas ofrece, entre otros, platos como puré de manzana; tortilla de papas y más. - / - Todo sale por peso y cantidades. Si desea pedir en Las Gorditas, tiene hasta el 20 de diciembre. Contacto: 998196741 - / - Catering navideño de Café A. Bistró, al estilo de Ashton Mullikin, que incluye jamón navideño; pavo rostizado; milhojas de camote y más. Pedidos hasta el jueves 20 de diciembre a cafeabistrosanisidro@gmail.com. - / - El espacio de pastelería creativa SugarLab tiene esculturas de chocolate y tortas personalizadas para una dulce Navidad. - / - SugarLab cuenta con eclairs, galletas de jengibre y coronas de cupcakes, todos con motivos navideños. Punto de venta: Av. Petit Thouars 4396, Miraflores. - / - De la cocina del atelier de Francesco Delfino salen jamón casero glaseado (de la foto), pierna de cerdo, arroz de hongos y almendras tostadas, entre otros. - / - El delivery en Francesco Delfino Atelier es gratuito para pedidos mayores a S/.250 soles. Pedidos a 275-4743 / 966-605407. - / -