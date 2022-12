El plástico fue un gran invento en su momento, pero hoy es solo un dolor de cabeza para el planeta, por su persistencia en el ambiente y su probada contaminación de los mares. Tomando en cuenta que vi- vimos rodeados de este material, y que la mayoría de productos que se regalan en Navidad no son biodegradables, surgen algunas alternativas verdes. La página Eco y Bio Negocios (www.ecoybionegocios.pe) del Ministerio de Ambiente está llena de alternativas de regalos para es- coger en estas fiestas, que no impactan el medio ambiente de forma negativa.

Son decenas de iniciativas de todas partes del Perú que se valen del concepto de economía circular y que privilegian el uso de materiales sostenibles, así como su reciclaje y re úso. Hay de todo para escoger, desde objetos navideños a base de papel reciclado, joyería hecha con la madera del suelo de las construcciones antiguas y hasta exquisitos trabajos de cuero, sobre la base de pieles de pescado. Esto es solo un botón de muestra. //

Pequeños Detalles da empleo a madres en estado de vulnerabilidad de la zona de San Juan de Lurigancho, y les da independencia económica.

Pequeños Detalles: regalos con telas descartadas

Pequeños Detalles es una marca de regalos personalizados que da empleo y empodera a decenas de mujeres de San Juan de Lurigancho. Muchas de ellas son madres en estado de vulnerabilidad que, gracias a la proyección social de esta pequeña empresa, ya tienen ingresos propios y una cierta independencia económica que ayuda a su autoestima y les permite no descuidar a sus hijos. Su rubro de trabajo es la confección de “detalles” (juguetes, pequeños objetos de merchandising) para personas y empresas, hechos con telas y materiales que han sido reciclados de empresas e industrias, por ejemplo de alguna campaña de mercadeo que ya pasó de fecha. El destino de estas mermas textiles suele ser el botadero, pero su dueña, María Gracia Farfán, le encontró una nueva vida, bajo la óptica ecológica del reúso y el reciclaje. Puede revisar su catálogo en su tienda pdhandmadeperu.com o en su IG:@pdhandmadeperu. //





Canastas hechas a base de papel reciclado, de Eco Art Perú.

Eco Art Perú: maravillas a base de papel reciclado

Te sorprendería saber la cantidad de usos que puede tener el papel que no se usa. Si se so- mete a un proceso de endurecimiento e impermeabilización, este llega a ser tan duro y dócil que puede ser ‘tejido’. Las posibilidades son in- finitas: desde un delicado pesebre de Navidad, como el de la foto, y adornos para el árbol, hasta canastas, cestas para el pan, posavasos, bolsos y monederos. El material reciclado es la base, pero lo que le da el plus, el toque final, es la sabia mano del artesano. Eco Art Perú, de Amelia Chacón, es un taller de regalos artesanales donde trabajan el papel de modo sublime. Este puede ser incluso sometido a la- vado, con ciertos cuidados. Los encuentras en IG como @ecoart_peru. Revisa su catálogo en https://issuu.com/ecoart_peru/docs //





Billetera hecha con piel de paiche, de QAYA.

QAYA: el encanto de la piel de pescado

Efraín Alva y Keyla Polo Céspedes son los magos detrás de QAYA, un emprendimiento que se vale de un material sustentable, muy bueno, al que pocos le echan un vistazo: las pieles de pescado de diferentes especies. Estas suelen ser consideradas un desecho natural de la pesca artesanal o la acuicultura, pero en sus manos puede adquirir muchos usos más: para hacer billeteras, monederos, bolsos y calzado, entre otras piezas. El reciclaje de este tipo les permite darles a los pescadores un ingreso extra por este producto y, al mismo tiempo, ayudar a descontaminar. Los tintes que usan son naturales, como ancestrales son sus técnicas de aplicación. Para chequear su gama completa de productos, puedes revisar su Instagram: @Qayacuerodepescadoperuano. //





Muestra del arte de Laikana Eco, con maderas recuperadas de casas antiguas.

Laikana Eco: joyería hecha con pisos viejos de madera

Nadie piensa en el futuro de los pisos viejos de madera cuando son reemplazados por suelos de vinilo. Estas maderas duras, preciadas en su época, y otras que se extraen de casas viejas, difícilmente tienen una nueva vida. Eso fue lo que inspiró a la gente de Laikana Eco para mapear y recolectar este tipo de mermas de construcciones de las zonas de Lima Norte, como Comas, Carabayllo, San Martín. Con este material, aplicaron sus conocimientos de joyería en plata para crear esta nueva bisutería de un mundo ecológico. Literalmente, cada pieza tiene una historia detrás, que sus dueños están listos para contar. Mejor reutilizar madera usada que seguir depredando árboles como el cedro y la caoba. Puede ver sus productos en Instagram, en la cuenta @laikanaeco. //





Los estampados de Killa Villa Verde.

Killa Villa Verde: estampados botánicos

El concepto de lo sostenible también ha llegado a la moda, con marcas que aplican valores de la economía circular en el diseño y creación de sus productos. Un ejemplo es Killa Vive Verde, de las hermanas Aracely y Lesly Luna, quienes empezaron primero a aplicar la filosofía de la conservación en sus vidas, y luego lo vie- ron como un emprendimiento con proyección social. En Killa Viva Verde se elaboran hermosos estampados botánicos, en donde hojas reales son impresas sobre telas, usando técnicas ancestrales de la selva peruana. En el proceso, apoyan y dan empleo a mujeres de las etnias shipibo-konibo y yanesha-asháninka. Para conocer más de su historia y el catálogo de productos, puedes entrar a www.killaviveverde.com. //





Los Natus, juguetes de madera hechos con sobras del parque industrial de Villa El Salvador.

Tacarigua Casa Orgánica y un clásico: los juguetes de madera

Ellos son los ‘Natus’, pequeños habitantes de una aldea imaginada llamada Tacarigua, en donde la conciencia ecológica y la conservación son el eje en sus vidas. Están hechos a base de restos de madera de pino que que- dan como sobrantes de la actividad de diseño de muebles en el parque industrial de Villa El Salvador. Eso hace que ninguno de estos humanoides sean idénticos. Los ‘Natus’ fueron concebidos por la gente de Tacarigua Casa Verde, un emprendimiento que busca educar en lo ambiental, además de ofrecer productos ecológicos hechos con chicos de colegios nacionales, y que da servicios como talleres de huertos y más. Puedes encontrarlos en todas las redes como Tacarigua Casa Orgánica.