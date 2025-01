Después de entregar 7.200 millones de regalos en todo el mundo, un viaje que lo llevó a recorrer 198 países y casi 196 millones de kilómetros a bordo su trineo jalado por nuevo ciervos, la única pregunta que mi hijo quería hacer era dónde iba a descansar Papá Noel. Mi hijo se llama Mateo y aunque ahora ha puesto en duda su existencia -alguien en el colegio le ha dicho que su mamá y yo le damos el dinero a Santa-, en la Navidad del 2018 tenía apenas 7 años y decoraba su carta con una enorme lista de regalos sin preguntarse nada, con absoluta inocencia, salvo que dónde iba a descansar Papá Noel.

Algún día iba a tener la respuesta, se lo prometí.

La Santa Claus Village (el pueblo de Joulupukki, Papá Noel en finés) es un parque temático localizado en las cercanías de Rovaniemi, una provincia de Laponia, Finlandia, cubierta de nieve por casi un metro en invierno, con temperaturas que alcanzan hasta los -30 grados. Tiene sentido: cruza la línea del Círculo Polar Ártico. En el verano la gente maneja bicicleta, y hay miles de turistas cuyos murmullos se escuchan en inglés, alemán, chino, y finés, el idioma de casa. Una sábana de azafranes le da color de postal al pueblo y el mayor elogio es una contradicción: parece dibujo de computadora, no bello trazo de la naturaleza. En invierno se puede patinar, montar a esquí y ser jalado por un trineo como parte de la oferta turística. Las Auroras Boreales pueden verse finales de agosto: esa cara mezcla de los colores del sol y de los campos magnéticos de la Tierra que pueden admirarse enfocado al horizonte -también se llama magia nomás, a secas- antecede las horas en las que Papá Noel, ese gigante bueno de barba blanca, se despierta.

En este lugar, por estricta justicia luego de su maravillosa labor, Papá Noel bosteza.

Luego de hacer todo su recorrido, Papá Noel descansa en la Santa Claus Village, su casa para todos los destinos turísticos de mundo. Tiene chimenea, escritorio enorme, pluma para contestar cartas y un letrero detrás escrito con tiza donde recuerda que, por años, recibe 17 millones de cartas de 198 países.

***

Analucía Rodríguez Dávila es una peruana viajera que en el 2015 tenía un blog muy visitado llamado Viajar para Vivir. Estaba alojado en la Home de El Comercio. Un post del 9 de octubre de ese año tiene por título “Visitando a Papa Noel, en Laponia, Finlandia”. Debe ser una de las pocas turistas peruanas que conoció ese paraíso para niños. Su blog sigue muy activo y lleva el mismo nombre -de hecho, el pasado 8 publicó una guía imperdible para viajeros rumbo a Jamaica-, los sellos en su pasaporte ya ni siquiera se pueden contar pero es ese post del 2015 el que más nostalgia le provoca, aún hoy.

Desde su emoción, su nostalgia navideña, y su mirada curiosa, esto fue lo que contó Analucía cuando escribió esa entrada en su blog:

“Al subir por unas escaleras te reciben unos alegres duendes y te preguntan de dónde eres, si es que estás nerviosa y algunas cosas más. Era curioso, porque en es momento todos éramos bien adultos, pero nuestros ojos brillaban de la emoción, y asomábamos la cabeza hacía el lugar donde estaba Papa Noel, a ver si lográbamos verlo. Uno tiene que perder los nervios porque lo graban todo en vídeo, y luego sino te reirás de ti mismo y tu nerviosismo. ¡Llegó mi turno de entrar! Todo está iluminado, colorido y lo ves ahí, sentado y feliz, esperando por ti. En parte me decía a mi misma: “Compórtate, Analucía, que no eres una niña”, pero todo era tan lindo que simplemente te perdías con la magia del momento. Conversamos de varias cosas, de Perú, de sus renos, de que obvio iba a recibir muchos regalos porque este año me había portado increíblemente bien, y me contó que ese mismo día otro peruano también lo había visitado. ¡Eso me emocionó un montón!”

Dos fotos resumen el momento: ella abrazada de Santa y las diez o doce cartas que llegan desde Perú.

***

No es fácil creer en nada, cuando ya no eres niño. Pero si hay una posibilidad de hacerlo, no dejes de creer en Papá Noel: es increíble saber que un hombre con edad de abuelo, que no te conoce, viaja por todo el mundo solo para recompensar que hiciste algo bien en el año. Unita cosa. Con todo lo que cuesta hacer algo bien.

¿Dónde vive Papá Noel? Esta es la fantástica villa a la que se le conoce como su hogar





HASTA EL 2019, ASÍ SE PODÍA VISITARLA DESDE PERÚ

Santa Claus Village se encuentra a unos 8 km al noreste del centro de Rovaniemi y a 2 km del aeropuerto de la ciudad.

Durante el período navideño, el número de vuelos diarios a Rovaniemi se triplica.

La mayor parte de los turistas extranjeros hacen escala en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa.

Un paquete turístico para estas fechas de Navidad puede costar entre 1600 y 2000 dólares por persona. Incluye boleto de avión Lima-Helsink, estadía 5 días, según información buscada en Despegar.com

El bus número 8 te lleva desde el centro de Rovaniemi al Santa Claus Village: el costo puede llegar a 10 euros ida y vuelta.