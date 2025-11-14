“Los dos Claus”: una historia navideña de corazón peruano que será llevada al cine por una de las productoras más importantes de Hollywood

La historia de “Los dos Claus” surge de una añoranza, de un sentimiento de pertenencia que se manifiesta cuando se está lejos del hogar. Es lo que le pasó a María Fe Castro Rey, psicóloga peruana y autora de libros infantiles que ha pasado gran parte de su vida entre México y España. Cada fin de año, era inevitable que extrañe las navidades en casa y, sobre todo, ese clima cálido que se apodera de Lima y se instala en los hogares, haciendo que todo sea menos gris y más luminoso. “Creo que la Navidad fue una de las épocas más felices de mi vida, pero poco a poco, como nos pasa a muchos, va perdiendo ese encanto. Volvió a tener importancia cuando viví fuera y cuando me convertí en mamá”, cuenta.

Por eso, sintió la necesidad de recuperar aquella Navidad del hemisferio sur, con calor, risas y familia. De esa nostalgia compartida con otros peruanos que también vivían fuera nació el libro “Los dos Claus”, publicado por Penguin Kids y hoy convertido en uno de los títulos más vendidos de la literatura infantil nacional. La historia sigue a Betty, una niña curiosa y valiente que viaja a Machu Picchu desde Nueva York y descubre que no solo existe Santa Claus en el Polo Norte, sino también su hermano, Tayta Claus, quien se encarga de la Navidad en el hemisferio sur. “Es una niña que aprende a mirar la magia en lo distinto. Creo que representa a muchos niños que hoy migran, que deben adaptarse, pero que conservan su ilusión gracias a los vínculos y al amor de su familia”, afirma la escritora.

La psicoterapeuta María Fe Castro Rey publicó en 2024 el primer libro de “Los dos Claus”. / Rafael Cornejo V.

Lo que empezó como un relato para recuperar una tradición terminó creando un universo entero. El segundo libro, escrito por Mijael Garrido-Lecca y Kiana Maggiolo —amigos de siempre y socios de María Fe en este proyecto—, narra la historia previa de los dos Santas y profundiza en sus orígenes. En 2022, ambos pasaron la Navidad en Tailandia. Entre hijos, regalos y conversaciones largas bajo el sol, coincidieron en algo: que esa fecha especial también podía contarse al mundo desde el sur, sin nieve ni trineos, pero con la misma magia. “Queríamos volver atrás en la historia. Contar por qué nadie conoce al hermano de Santa Claus, y qué los separó”, explica Mijael. “Para mí, ‘Los dos Claus’ es mucho más que una historia de Navidad. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre reencontrarte con lo que perdiste y creer de nuevo”, complementa Kiana.

Mijael Garrido-Lecca y Kiana Maggiolo son los autores de la segunda entrega de esta saga con temática navideña.

Esta nueva entrega ha sido ilustrada por la talentosa diseñadora Melissa Siles. Cuando le hablaron por primera vez de “Los dos Claus”, pensó que sería “otro cuento navideño más”. Pero bastó una conversación con los autores para que entendiera que se trataba de algo distinto: una historia sobre la familia, los afectos y la Navidad vista desde otra perspectiva. “Como los personajes eran gemelos, no podía diferenciarlos por el color, así que lo hice a través del lenguaje corporal: uno es más ordenado, el otro más soñador”, explica Melissa. “La historia habla de juntarse con la familia, de las cosas pequeñas que nos reconectan. Me ayudó a ver la Navidad de otra manera”, añade.

Los gemelos Claus emprenden un viaje épico de hermandad, amor y milagros, reinventando la Navidad desde el Polo Norte hasta Machu Picchu.

El lanzamiento, además, viene acompañado por un ‘teaser’ con los dos Claus en sus versiones de carne y hueso, dirigido por la directora peruana Camila Vidal. “Me gusta pensar que estamos presentando al mundo a un nuevo personaje: el hermano perdido de Santa Claus”, dice Camila. Esta pieza no replica ninguna escena exacta, sino que propone un momento inédito dentro del mismo universo. “Ellos hablan sobre hechos del pasado que se revelan en el libro, pero aquí solo se insinúan”, concluye Vidal.

En pantalla grande

La historia de “Los dos Claus” siempre tuvo vocación de llegar al cine. Ahora, ese salto está a punto de hacerse realidad de la mano de Frida Torresblanco, productora española-mexicana reconocida por películas como “El laberinto del fauno” o “El asesinato de Richard Nixon”, y CEO de Hangtime Internacional Pictures. “El concepto es genial: Navidad en el sur es simple y perfecto”, le dice Torresblanco a Somos. “Es inimaginable que a nadie se le hubiera ocurrido antes contar esta experiencia del otro lado del planeta. Es una historia humana y llena de belleza, pero también con un enorme potencial comercial. La mitad del mundo celebra la Navidad en verano, y esta película manifiesta una identidad cultural universal que aún no ha sido explorada”, añade.

La historia de este nuevo libro nos cuenta las razones por las que los hermanos Claus terminaron separados.

La alianza nació en Nueva York, cuando Mijael y Kiana le presentaron la premisa de “Los dos Claus”. “Les dije que seríamos socios en el instante en que terminaron de plantearla”, recuerda la productora. Desde entonces, trabajan en la etapa de desarrollo, definiendo el guion, el tono visual y el universo narrativo de una historia que busca emocionar y conectar, sin perder su esencia local. “El mayor reto es que la película gane nueva vida en la pantalla sin perder su corazón. No se trata solo de trasladar la trama, sino de mantener la dimensión humana de los personajes mientras construimos una película capaz de llegar a millones de personas”, explica Frida.

La mirada del proyecto es global. “Queremos que sea una película para todos los públicos, desde cualquier latitud. Mostrar que la Navidad no tiene una sola forma, sino muchas: puede vivirse bajo el sol, con otras costumbres y sensibilidades. Esa diferencia es su fuerza”, afirma Torresblanco.

Un sueño compartido

Detrás de esta fábula navideña con sabor local, está el proyecto Navidad en el Sur, el cual nace con una idea clara: que la magia de la lectura y el arte se conviertan en una plataforma de impacto social real. “Desde el inicio, quisimos imprimir un componente esencial de transformación. No se trata solo de crear una historia bonita, sino de conectar con causas que ya hacen un trabajo valioso”, explica Madeleine Osterling, socia del proyecto.

El proyecto navidad en el sur brinda apoyo a Perú Champs, una asociación sin fines de lucro que brinda educación gratuita a niños y niñas de bajos recursos.

Con ese fin, se vienen generando diversas acciones junto con las organizaciones Perú Champs y Make a Wish Perú. “Queremos ser un puente entre la creatividad y el bien común, apoyando el trabajo que realizan”, comenta Enrique Melián, gerente de Márketing y responsable de las relaciones con las ONG. “Dar a conocer su labor es muy difícil. Por eso, ponemos nuestras plataformas a disposición de sus causas”, añade Melián.

Otra de las Ong beneficiadas con este proyecto es Make a wish, que crea experiencias transformadoras para jóvenes pacientes con enfermedades graves. / AZUL

En ese esfuerzo, Navidad en el Sur promueve lo que llaman el “regalo doble”: al comprar y disfrutar los libros, canciones o películas del universo de “Los dos Claus”, el público también financia las actividades de las ONG aliadas. Pero el impacto no se queda solo en lo social: también busca fortalecer la educación y la cultura. Esa convicción los llevó a un nuevo paso: traducir el libro a lenguas originarias peruanas, en alianza con Penguin Random House. “Con más de 10 millones de quechuahablantes, creemos que las lenguas originarias deben hablar también del presente, de historias contemporáneas. Así se preserva y se extiende nuestro patrimonio cultural”, concluyen. //

Una fábula navideña En 1920, dos hermanos huérfanos, Tomás y Nicolás Claus, llegan a Nueva York huyendo de la Gran Guerra en Europa. En un orfanato construido en el medio de un bosque, descubren el poder de una magia luminosa que les permite dar vida a los juguetes y revivir recuerdos perdidos. Este es el inicio de “una historia maravillosa, enternecedora, contada con notable destreza”, según el escritor Jaime Bayly. Disponible en librerías de todo el país.

