Dunia Gálvez trabaja hace 15 años como decoradora de Navidad. Su hijo, con inocencia, siempre dice que su mamá es una de las ayudantes más importantes de Papá Noel y que, sin ella, la magia del Polo Norte tal vez no llegaría a todos los hogares de la ciudad. “Ver todo a través de sus ojos me conecta mucho más con esta fiesta del año. Definitivamente, la Navidad se ha vuelto más feeling desde que soy mamá. Es mucho más especial”, cuenta.

Con su emprendimiento, Christmas Planner (@christmasplannerbydg), Gálvez decora decenas de casas en Lima, motivo que la ha llevado a descubrir que la Navidad es un universo lleno de posibilidades y no solo una época del año cuyo esplendor dura apenas un par de meses. “Es un mundo gigante por explorar. Ahora me dedico a viajar, veo todo con ojos de Navidad, desde la compra hasta la puesta en escena en cada casa o tienda. Es mi verdadera pasión”. Si bien todo el proceso de decoración es especial, su parte favorita es recibir las fotografías de sus clientes disfrutando en Nochebuena. “Verlos felices alrededor de tu trabajo es lo máximo, un sentimiento que no tiene precio”.

Para los hogares que aún no decoran la Navidad, recomienda invertir en un buen árbol y en luces de calidad LED. “Tener eso asegura el 50% de tu decoración. El resto se puede ir comprando poco a poco y cada año se puede reinventar la temática, con pequeños cambios que hagan sentir a nuestro arbolito como nuevo”.

Para Dunia Gálvez, de Christmas Planner, la base de toda decoración es tomarse el tiempo necesario para identificar el estilo que se quiere. Dejarse llevar por las tendencias en centros comerciales podría hacernos caer en gastos innecesarios. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

NOCHE DE AMOR

Las reuniones de Nochebuena en Perú son sinónimo de felicidad y familia. A diferencia de Norteamérica, aquí la magia empieza el 24 de diciembre y no se apaga hasta finalizado el 25. No hace falta ir a dormir para abrir los regalos a la mañana siguiente y la cena se prolonga hasta la madrugada, sin contar desayunos y almuerzos de casa en casa. Esto es algo que atesora con amor Giuliana Parodi, empresaria peruana que radica en EE.UU. hace 27 años. “Mi hermana Rocío y yo no podíamos esperar a que llegara diciembre. Para nosotras, Navidad siempre ha sido más importante que cualquier otra fecha. Nuestros padres se las ingeniaban para hacernos vivir momentos mágicos… Se sentía como si la mañana del 25 todo pudiese hacerse realidad”, menciona.

Ese amor por la festividad (y la experiencia previa de Rocío en negocios de decoración de Navidad, en México) llevó a las hermanas Parodi a crear Global X-MAS SAC (@globalxmas) en 2018, hoy en día una de las empresas de decoración navideña más importantes en Perú. Para medir su impacto, basta con saber que quizá uno de los inmensos árboles con los que te has tomado una foto en un centro comercial por estas fechas seguro lo han decorado ellas. “El momento en que se devela la decoración es nuestro favorito. Todo cobra sentido al ver la reacción del público, a las personas tomándose fotos con los árboles y sets, los niños corriendo para meterse a la casita de Papá Noel y subirse a los trineos. Esa es la verdadera magia navideña”.

Para las expertas detrás de Global X-MAS, no hay mejor consejo de Navidad que crear tradiciones en familia. “Bailen mientras decoran el árbol, reúnan a todos los miembros del hogar con música y dinámicas”. (Foto: Global XMas)

A su talento, se suma también la experiencia de su prima hermana, Jessica Hanza, en quien apoyan la administración del negocio. “Yo me encargo de conseguir las piezas de Estados Unidos y Europa. Rocío contacta a los clientes y busca artesanos locales para brindar más oportunidades de trabajo. Jessica administra y lleva a buen puerto todas las operaciones”, explica Giuliana, que agradece a la Navidad por la oportunidad de crear un negocio junto a su familia. “A pesar de vivir en EE. UU., me siento unida a ellas gracias a la Navidad, un día donde celebrar la unión es lo más importante”.

ADOPTA UN PINO Siguiendo una tradición estadounidense, la peruana Gabriela Robles, de la empresa Sumaq, creó A Real Christmas Tree, iniciativa que ofrece a las familias la oportunidad de adoptar un pino en maceta durante la temporada de fiestas y recibirlo en cada Navidad por los próximos años. “Recomendamos iniciar alquilando un pino de 100 cm. Así, podrán tener el mismo por unos años más. Al terminar la temporada navideña, trasladamos los pinos a nuestro vivero, donde los cuidamos hasta que se puedan reencontrar con sus familias nuevamente, el siguiente año”, precisa Gabriela Robles. El proyecto, además, es sostenible, pues una vez que el pino sobrepasa la altura del techo de la sala de su familia elegida, es trasladado a una zona de reforestación en Huaral. “El Municipio de Huaral nos ha designado un área para reforestar. Ahí van los pinos cuando son demasiado grandes. Pero ahí no acaba la conexión. Una vez plantados, le compartimos a la familia adoptante la ubicación de su pino. Así pueden seguir visitándolo por muchos años más”, concluye la emprendedora. Para conocer más detalles y abrirle las puertas a un pino esta Navidad, puedes ingresar al perfil de Instagram @sumaq.pe o buscarlos como Sumaq en Rappi o Pedidos Ya.

LEGADO NAVIDEÑO

“Mi mamá era una persona que amaba decorar en Navidad y eso me dejó de herencia. Desde que partió, mi hermana y yo aplicamos todas sus técnicas de decoración, no rompemos la tradición que nos dejó y que disfrutamos tanto”, cuenta Karla Chávez, diseñadora de interiores y creadora del emprendimiento Deco Studio (@decostudio_peru).

Un secreto de Karla Chávez, de Deco Studio, es crear una corona de adviento con hojas reales, para que aromaticen el ambiente. El pino, el ciprés y el eucalipto son las mejores opciones. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Hace una década que se dedica a decorar casas por Navidad y confiesa que en cada una de ellas deja parte de su corazón. “Es una temporada mágica y especial espiritualmente. Es importante recordar también a las personas que tal vez ya no están físicamente con nosotros, pero que nos llenaron de amor. En mi caso es mi mamá, que es mi mayor inspiración de Navidad y de la vida misma”, reflexiona.

Desde su punto de vista como experta, recomienda a las familias no abrumarse por comprar todo nuevo cada Navidad. ‘Tejer’ las luces en las ramas del árbol linealmente de arriba hacia abajo y emplear al menos 5 paquetes de 300 luces cálidas (si el árbol supera los 2,10 m) son sus mejores secretos para darle vida a esta época del año, con espacios inolvidables para disfrutar en compañía de la familia. //