Navidad: opciones para sorprender y engreír a los que más quieres No es fácil hacer buenos regalos y menos ahora: las prioridades han cambiado y la vida, también. Aquí una guía con opciones como laptops o audífonos para el teletrabajo; y también, cómo no, clásicos como un libro o un buen vino para no perder la costumbre.

1/20 Regalos para sorprender a los que más quieres. Aquí una selección especial de Somos.

2/20 Bicicleta Monark E-drumper de aro 16" con motor de 250 W y velocidad máxima de 25 km/h. Tiene autonomía de 30 a 50 km/h. PRECIO: S/ 3,999 DÓNDE: www.monark.com.pe

3/20 Fitbit Inspire 2 cuenta con más de 20 modos de ejercicio, herramientas avanzadas para dormir y monitoreo de frecuencia cardíaca 24/7. Hasta 10 días de duración de batería. PRECIO: S/ 429 DÓNDE: https://www.fitbit.com/pe/home

4/20 Hermosa torta de 20 porciones, doble altura forrada en crema y con decoración en fondant con la temática navideña. PRECIO: S/. 230 DÓNDE: https://sugarlab.net/

5/20 Audífonos inalámbricos Bose QuietComfort Earbuds diseñados con innovaciones acústicas y reducción de ruido. Ideal para escuchar música, grabar podcasts, videos o realizar llamadas. PRECIO: s/ 1 549 DÓNDE: Tiendas Bose Jockey Plaza, La Rambla San Borja, Real Plaza Salaverry y Bose Pardo Miraflores.

6/20 Kit cabello iluminado para rubios o canas: Incluye un shampoo matizador 300 ml., una caja de cuatro ampollas restauración anti amarillamiento de 20 ml. c/u y un fluido matizador multibeneficios de 150 ml. PRECIO ONLINE: S/ 74.90. DÓNDE: www.natura.com.pe

7/20 La HP Pavilion Gaming 15 es perfecta para quienes buscan el balance entre el trabajo y el juego. Esta delgada laptop le permitirá experimentar gráficos de alto grado. Tiene hasta 12 horas de batería. PRECIO: S/ 3 199 DÓNDE: https://store.hp.com/pe-es/default/

8/20 Este paquete de variedad épica incluye cervezas celestiales. Estilos favoritos de la temporada y la muy querida Hoppy Christmas. El regalo perfecto para un amigo o familiar amante de la cerveza. PRECIO: S/ 182 CONTACTO: 958192425 - 972826204

9/20 Aretes estrellas 'Constelaciones', trabajadas en filigrana en plata 950 con doble baño de oro 18kt. PRECIO: S/ 326 DÓNDE: www.alexandratemple.com

10/20 Reloj G-SHOCK resistente a impactos y al agua hasta 200 metros. Presenta horario mundial, cronómetro de 1/1000 segundos, 5 alarmas diarias y más. PRECIO: S/ 630 DÓNDE: Tienda G-SHOCK del Real Plaza de Salaverry y en el módulo del Jockey Plaza.

11/20 Pack perfecto para la temporada de verano: un sombrero con lazo, lentes con protección UV400 y una cartera que será tu complemento perfecto para tu outfit, cuenta con dos asas: de mano y regulable. PRECIO: 149.70 DÓNDE: https://www.besifrah.com/

12/20 Exclusivo estuche de colección de cuatro botellas de Bramare Malbec Vineyard Designate, que muestran de manera exquisita el contraste del terroir de Mendoza. Ideal para brindar en una noche especial. PRECIO: S/ 1 499 DÓNDE: https://wineconcierge.pe/

13/20 Bolsos suaves ,ligeros e ideales “manos libres“, superversatiles. PRECIO $290 CONTACTO: Instagram karenmitre

14/20 La mochila Azriel cuenta con múltiples bolsillos y compartimentos incluyendo uno especial porta laptop de hasta 15.6 pulgadas. Tiene un conector con puerto USB. PRECIO: S/ 249 DÓNDE: https://www.crepier.com/

15/20 Panel de abejas de 13 piezas con figuras geométricas de madera reciclada que fomenta la coordinación mano-ojo. Edad recomendada: 3 años a más. PRECIO: S/99 DÓNDE: www.babyinfanti.com.pe

16/20 La adversidad es una situación compleja y estresante que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. El sufrimiento que provoca, enseña a ser resistentes ante la vida. De eso va 'Más fuerte que la adversidad', de Walter Riso. PRECIO: S/ 49.99 DÓNDE: SBS Librerias, Estruendomudo, Sur Librería.

17/20 Tierno pack de oso con rosa preservada de tres meses de duración, taza navideña con 10 bombones Lindt y galletas navideñas en caja de regalo. PRECIO: S/ 119 DÓNDE: https://www.rosatel.pe/lima/

18/20 Monopoly Arcade Pacman para una estupenda tarde de juegos. PRECIO: S/119.90 DÓNDE: https://www.metro.pe/

19/20 Dispositivo de D-Link ofrece hasta 300Mbps (2.4GHz) + 433Mbps (5GHz) para brindar velocidades inalámbricas rápidas y menos interferencias para un rendimiento máximo. PRECIO: S/ 159 DÓNDE: Hiraoka, Sodimac y Tiendas EFE.

20/20 Este regalo incluye 4 posavasos exclusivos diseñados por el artista peruano Cake, que podrás pintar con los 4 plumones Faber Castell. Se donará un cuaderno anillado a los niños y niñas beneficiarios de la red de apoyo del Banco de Alimentos del Perú. PRECIO ONLINE: S/ 26 DÓNDE: www.natura.com.pe