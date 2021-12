Conforme a los criterios de Saber más

Patricia Caro (58) acaba de recibir a un rechoncho inquilino que la acompañará hasta el 8 de enero. Se trata de Mani, un pug de 3 años que pasa la mayor parte del tiempo en una cama acolchada, muy tranquilo, salvo cuando tiene hambre. Su dueño, un ciudadano colombiano, tuvo que dejarlo en manos de esta ama de casa pues viajó a su país de origen a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

No es la primera vez que Mani se queda con Patricia, quien lo conoce como si fuera un hijo suyo: sabe que solo se alimenta con croquetas hechas especialmente para su raza, que se levanta al alba para su primer salida del día, y que le encanta socializar con otros perros. “Para este trabajo no solo hay que tener tiempo, sino también mucha paciencia y dedicación”, comenta la cuidadora.

Al igual que Patricia, Mariana Medina (32) y Carmen Cano (56) ofrecen sus hogares para cuidar mascotas de otras familias. “Nosotras les damos un trato personalizado. Al recibir a un máximo de tres perros, podemos estar más pendientes de ellos, a diferencia de un hotel temático, donde hay mayor afluencia”, explica Mariana, quien se reparte entre el teletrabajo y el cuidado de sus visitantes caninos.

“Lo más complicado es cuando nos llega un ‘lomito’ con alguna dolencia. Me ha pasado que me han dejado perritos con problemas del corazón u otras afecciones. Con ellos hay que tener a la mano sus medicamentos, el número de sus veterinarios y darles especial atención”, añade Carmen.

ENTRE COLAS Y PATAS. Mariana Medina y Carmen Cano, cuidadoras de Dog Houser. Las reservas se hacen de forma online.

Todas ellas forman parte de Dog Houser, una startup que surgió con la idea de crear una red de cuidadoras particulares, conformada en su mayoría por amas de casa. “Contamos con cerca de trescientas ‘nanas’ en Lima y Callao, desde los 25 hasta los 75 años. La mayoría son mujeres jubiladas que han encontrado en esta actividad una manera de colaborar en la canasta familiar y sentirse productivas”, comenta Liz Luna-Victoria, CEO de este emprendimiento.

Lo que dice es algo que le pasa a Carmen. “Cuando me jubilé, me di cuenta que quería mantenerme activa pero no sabía bien qué hacer. Esta oportunidad me cayó del cielo, nunca he sido más feliz trabajando que ahora”, cuenta la cuidadora.

Liz Luna-Victoria, CEO de Dog Houser.

Para integrar esta comunidad, solo hay que ingresar a la web www.doghouser.com/join y completar todos los campos de evaluación. La empresa proveerá un mapa de riesgos y un manual de cuidado, los cuales deben estudiarse para un examen. “Entre los requisitos se pide que las postulantes tengan experiencia con mascotas, sea porque han tenido una o porque ya han cuidado perros de otras personas”, explica Liz.

