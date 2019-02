NBA | Anthony Davis a los Lakers: quién es y qué falta para que sea parte de la franquicia

¿Quién es Anthony Davis?

Una estrella de la NBA. Tiene 25 años, jugó en la Universidad de Kentucky y fue escogido número 1 del Draft 2012 (evento en el que los equipos de la NBA eligen a los mejores jugadores de las universidades y futuras estrellas) por los New Orleans Pelicans. Mide 2.13 metros y puede jugar en dos posiciones al más alto nivel: ala-pívot y pívot. Antes de dar el estirón que lo convirtió en el dominante basquetbolista que es ahora (posiblemente el mejor de mundo en su puesto), Davis era un armador y lanzador de triples. Por eso es capaz de llevar el balón con el drible y hacer anotaciones desde media y larga distancia. Algo que lo diferencia de la mayoría de hombres grandes (altos) de la NBA. Por si fuera poco es un excelente defensor: promedia más de dos tapones y casi un par de robos por encuentro.

¿Por qué todo el mundo habla de él?

Davis se convertirá en agente libre el año 2020. ¿Qué significa ser agente libre en la NBA? Significa no estar amarrado a ningún club y, por lo tanto, libertad para elegir cualquier equipo de la liga de básquet más poderosa de mundo. Hace un par de días, el agente de Anthony, Rich Paul, informó que el jugador no firmará una extensión de contrato con los Pelicans el próximo año. Lo que lleva al cuadro de New Orleans a, casi de forma obligada, traspasarlo. Cuando un jugador tiene contrato vigente en la NBA solo puede cambiar de equipo cuando existe un traspaso (en inglés le llaman "trade") de por medio. Hablamos básicamente de un trueque entre jugadores. Al ser un jugador rankeado, New Orleans no se puede dar el lujo de dejarlo ir el 2020 así nomás. Sabe que puede recibir buen material a cambio.

Hay equipos dispuestos a dar tres, cuatro, hasta cinco basquetbolistas por tener a Davis en sus filas. Dos son los más interesados: Los Angeles Lakers y Boston Celtics. Las dos franquicias más grandes en la historia de la NBA. En el primero juega LeBron James, con quien formaría una dupla muy importante en la Conferencia Oeste, y en el segundo están Kyrie Irving, campeón el 2016 con Cleveland y uno de los armadores más letales de toda la Liga. Por eso todo el mundo está hablando del ala-pívot de 25 años.

¿Está más cerca de los Lakers o de los Celtics?

Así como en el fútbol, en la NBA hay fechas límites para hacer traspasos. El 7 de febrero (mitad de temporada en la NBA) es el último día que tienen los equipos para mover sus fichas. Después habrá que esperar a que termine la temporada (junio). Sucede lo siguiente. Los Boston Celtics no pueden tener a Anthony Davis en su plantel esta temporada por una norma (muy difícil de explicar por aquí) que se los impide. La franquicia del Este tiene que esperar hasta julio.

Los Lakers, en cambio, sí pueden hacerse de los servicios del ala-pívot este mes. Sin embargo, los Celtics tienen mejores fichas (jugadores) que ofrecer que Los Angeles. Y los Pelicans, equipo de Davis, no están obligados a traspasar al jugador este 7 de febrero. Pueden esperar también a que termine la temporada para hacerlo. Es por eso que Los Lakers, donde juega la megaestrella LeBron James, preparan una oferta insuperable para que los Pelicans no se aguanten hasta que termine la temporada 2018-2019. Esta oferta implicaría traspasar tres jóvenes (dos de 21 años) con mucho futuro por delante. Ellos son Lonzo Ball (N° 2 del Draft 2017), Brandon Ingram (N° 2 del Draft 2016) y Kyle Kuzma. Los Angeles ofrecería un par de jugadores más para convencer a los Pelicans de soltar a Anthony Davis. El futuro del crack dependerá de lo agresivo que sea Magic Johnson (Gerente Deportivo de Los Lakers) estos días en las negociaciones.