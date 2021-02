Conforme a los criterios de Saber más

Era finales de 2016 cuando los guionistas María Luisa y Eduardo Adrianzén fueron a la oficina de Hugo Coya, entonces presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), para contarle sobre un proyecto singular: una ficción sobre la Independencia desde la mirada de los ciudadanos de a pie. El precedente, admiten los hermanos, fue Nuestra historia (2015), que cuenta la historia de cinco familias peruanas y los sucesos que se vivieron entre las décadas de 1970 y 2000. Una vez que tuvieron luz verde, se pusieron manos a la obra. El resultado fue “El último bastión”, la primera serie peruana que ahora está en Netflix.

Para la investigación recurrieron a la colección documental de la independencia del Perú, textos de Jorge Basadre, de Rolando Rojas, de Carmen McEvoy, de Jesús Cosamalón. “Intentamos recopilar la mayor cantidad de bibliografía para tratar de comprender cómo había sido ese momento histórico. No solo son hechos, sino también influye los sentimientos y tratar de entender cómo veían el mundo”, explica María Luisa. Armaron una línea cronológica de eventos reales para meter la ficción dentro de ese esqueleto. La experiencia de Eduardo en guiones históricos jugó un papel importante. “El problema con las ficciones históricas es que huelen a libro. ‘Debo verlo, tengo que verlo’, esa es la peor forma de espantar televidentes más en esta época. Hay que ir a los conflictos humanos (amor, odio, venganza) de telenovela. Puedes jugar con los sentimientos muy de todos los tiempos. Los personajes son gente”.

Tuvieron, cómo no, guía de historiadores. “Como canal del Estado no podemos cometer el error de que un hecho histórico sea mal representado”, enfatiza Coya, que también es productor de la serie. En 2017 finalmente se tuvo el guion de “El último bastión”, una historia coral que narra la vida de cuatro familias peruanas de distinto estrato social en los años previos a la Independencia. La telenovela de TV Perú, lejos de centrarse en las típicas figuras masculinas, pone bajo el reflector a mujeres y minorías que apoyaron o combatieron ese complejo proceso transformador. “En los libros de historia, las mujeres siempre son las señoras de la casa, las que no intervienen, pero acá no solo son activas, sino que forman parte de todo. El papel de los afrodescendientes, de los mestizos, de los pueblos originarios también se rescata”, agrega Hugo.

Paco Robles (Giovanni Arce), un joven abogado de clase media, y su novia Catalina (Mayella Lloclla) cuentan cómo se vivió el gran cambio durante la Independencia. (Foto: Elías Alfageme / Somos)

TRAS BAMBALINAS

Con el guion listo y un reparto con caras conocidas como Giovanni Arce, Mayella Lloclla Sergio Galliani, Lali Goyzueta, Diego Lombardi, Rodrigo Palacios, Ebelin Ortiz, Constanza Chaparro, Paul Vega, entre otros, arrancó el rodaje en abril de 2018. Grabaron durante cinco meses con una jornada de 12 horas diarias. “María Luisa venía a mi oficina desesperada por la falta de recursos porque trabajábamos con el presupuesto mínimo. Muchas veces no teníamos el dinero para pagar la producción o a los actores. En un momento donde no contábamos con recursos, porque no salían las autorizaciones, tuvo que recurrir a su padre, el señor Adrianzén, para que la ayudara. Ha sido un trabajo bien complejo”, recuerda Coya. El rodaje, además, debía terminar en el tiempo previsto: si el presupuesto no se usaba en una determinada fecha, explica el productor, pasa al Ministerio de Economía “te lo perdiste”.

La producción nacional filmada en el estándar cinematográfico 4K tiene escenas ambiciosas. La más alucinante: las más de 200 personas que se necesitaron para recrear la histórica proclama de don José de San Martín en la Plaza de Armas de Lima. “Aquí hay una diferencia importante con el cuadro de Lepiani: ahí no hay mujeres; en la serie sí. En la historia de nosotros, las mujeres son parte del concepto”, refiere Eduardo. El trabajo fue posible gracias a las 80 personas (en una oportunidad fueron 120) del equipo de producción. “Es una gran chamba de Ericka Mendoza, la jefa de producción que falleció hace un tiempo. Este trabajo es para ella”, agrega el guionista.

"Estamos contando parte de la historia del Perú como la interpretamos nosotros. O cómo nos parece interesante que las nuevas generaciones la vean: de manera muy cercana, que conecte consentimientos actuales", explica el guionista Eduardo Adrianzén. (Foto: Elías Alfageme / Somos)

Desde un inicio estaba previsto que se estrenen los 35 episodios seguidos. Sin embargo, no solo se vieron forzados a dividirla en temporadas, sino también a adelantar el estreno. “Como habíamos usado una parte del presupuesto anterior, por temas administrativos estatales, tenías que estrenar algo. Sin embargo, es la época más improbable porque en diciembre [por fiestas] casi nadie está viendo televisión. La oficina de contraloría y todos los organismos que supervisan el uso de los recursos no están familiarizados con los protocolos ni las formas de pago. Fue bastante difícil. Tuvimos que crear una primera temporada, que en realidad no era, solo para que no hubiera ningún cuestionamiento de la contraloría”, explica su productor. “El último bastión” se estrenó -con miedo y nerviosismo- por la pantalla de TV Perú el 10 de diciembre de 2018 a las 10 p.m. Para sorpresa del equipo, se convirtió en un éxito: fue tendencia en redes sociales, se crearon foros de discusión sobre los hechos históricos y la audiencia esperaba expectante la segunda temporada.

"“En los libros de historia, las mujeres siempre son las señoras de la casa, las que no intervienen, pero acá no solo son activas, sino que forman parte de todo", enfatiza Hugo Coya, productor de la serie. (Foto: TV Perú)

ESTRELLATO INTERNACIONAL

Detalles como el vestuario (que ha permitido que se cree el departamento de vestuario en IRTP), la música (a cargo de Diego Dibos), efectos de sonido y sonorización (liderado por Macaco), la impecable producción (liderada por Ericka Mendoza), la dirección de Marco Moscoso y la historia contada de forma cercana sirvieron como argumentos -más que válidos- para que Netflix la incluya en su catálogo y se convierta no solo en la primera serie peruana en conquistar al gigante de streaming, sino también en la primera serie hecha por televisión pública de América Latina que se codea con títulos internacionales de renombre.

“Mi hermana es la primera showrunner en tener un producto, en el Perú, en televisión, en Netflix. Ese es mérito de ella, la idea partió de ella e hizo la chamba fuerte. Ella es muy humilde y no lo va a decir, pero me alegro de que sea la precursora de esto”, comenta Eduardo con orgullo, y no es para menos. “Ha sido la producción, me parece, más ambiciosa de TV Perú y quizá de la televisión peruana en mucho tiempo. Esto abre la puerta a la producción peruana, pero también para los latinoamericanos [...] La serie es entendible para cualquier público fuera de la frontera”, agrega Hugo con entusiasmo. María Luisa, por su parte, con la sencillez que la caracteriza, enfatiza en el trabajo del gran equipo con el que trabajo y resalta el trabajo de Hugo “para que todo fluya y, realmente, para que la serie existiera”.

“El último bastión” está disponible desde este jueves en Netflix. Prenda su tv y disfrute. //

