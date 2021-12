Conforme a los criterios de Saber más

“He hecho el intento de no venir, pero siento que me amarran las manos. Este lugar es parte de mí. Es tranquilo. Escuchamos los aviones pasar, nada más...”. Atravieso con Enrique Salazar, 62 años, el paraje lunar de una cantera de ceniza volcánica, gas y material rocoso que conocemos como sillar, a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Arequipa. Su vida entera transcurrió entre muros gigantes y blanquísimos con la forma caprichosa que adquirieron las erupciones de los volcanes de esta región hace millones de años. Caminamos y se oye a lo lejos el golpe de una comba sobre un solitario cincel entrando en una veta: la marca que cortará el material en bloque y que luego se tallará en rectángulos medianos para su venta. “Casi ya no compran. No sé hasta dónde continuaremos. ¿Quién más nos daría trabajo a los viejos?”.

Aunque todavía es un hombre fuerte –nos señala con el dedo de artesano un pedazo de sillar de unos dos metros de alto, que acababa de arrancarle a la cantera y que espera tallar pacientemente durante las siguientes semanas–, su vida y su oficio trascurren rumbo al mismo destino. El de estos ‘picapiedras’ (unos 500 trabajadores) solía ser un trabajo familiar, pero en la última década la tradición se ha perdido. Los jóvenes quieren dejar esta labor extremadamente dura e ir a estudiar, en tanto los rostros de los nuevos jornaleros son los de inmigrantes en busca de oportunidades. Además, el sillar, identidad genética de Arequipa, se compra hoy para enchapes estéticos y muros perimétricos. Las bloquetas de cemento moldeado –más económicas– desplazaron al histórico material en la construcción de viviendas. “El sillar tiene siete vidas, nada le pasa, así llueva”, continúa Salazar, las manos porosas como su piedra.

AMOR Y TRAICION. Andrea Pani Laura es una actriz peruana radicada en Alemania. Tiene el rol de Gabriela, madre de Juan, amante secreta de su cuñado. (Foto: Julio Del Carpio)

A TAJO ABIERTO

La realidad en las canteras arequipeñas –seis extractivas y una turística, a lo largo de 16 kilómetros bajo protección patrimonial– inspira el más reciente drama del director, guionista y productor Miguel Barreda Delgado (arequipeño nacido en Lima), quien doce años atrás observó la vida de los canteros mientras elaboraba una serie de documentales para las municipalidades aledañas. “El 2006 conocí a los trabajadores y vi de cerca la cantera. Es un lugar fascinante. Y la forma en que trabaja la gente allí también es impresionante. Son métodos artesanales que no han cambiado en los últimos 300 o 400 años, todo es a mano, con cincel y martillo”, nos dice Barreda en el escenario polvoriento de la cantera Cobarsi (distrito de Cerro Colorado), donde el 2017 instaló un campamento base durante cuatro semanas para su equipo de filmación.

CRIMEN Y CASTIGO. Una de las canteras de sillar Virgen de Arequipa sirvió de marco al drama contado por Miguel Barreda. En la imagen, el protagonista (Carlos Rudas) lamenta la muerte de su padre. (Foto: Julio Del Carpio)

“Lo más importante fue contar con el apoyo y los consejos de los maestros canteros. Había que caminar con cuidado, no correr, debíamos aprender a integrarnos al paisaje. Algunos actores tuvieron que aprender el oficio de la extracción del sillar”. Con el guion ya desarrollado –un asesinato producto de una traición, con la consecuente pérdida de confianza, un deseo de venganza y de tomar justicia por mano propia–, Miguel lo leyó frente a los canteros. “Ellos me contaron cosas que fuimos incorporando. Actualmente tienen que luchar con dos problemas. Uno es la contaminación, porque alrededor del lecho de algunas canteras se arrojan desechos. Y, por otro lado, las invasiones y la especulación de terrenos. Los traficantes convierten en propiedad privada parte de la zona intangible y no los dejan trabajar”, explica el director.

El director Barreda Delgado, formado en la Escuela de Cine de Berlín, dirigió también Y si te vi, no me acuerdo (2001), Ana de los Ángeles (2012) y Encadenados (2016). (Foto: Julio Del Carpio)

Muchas asociaciones de canteros llevan años en juicios o buscando defenderse o exigiendo apoyo a las municipalidades. “Las amenazas externas las tocaba yo de manera tangencial en la película, pero después de conversar con ellos investigamos cómo funcionaba el tema. Hay un conocido traficante de terrenos que ha pagado campañas políticas; ha sido candidato político incluso. La trama se completó con esa realidad”, añade Barreda.

El rodaje de esta película, inspirada en un clásico de Shakespeare (Hamlet), fue un reto para la dirección de fotografía, a cargo del peruano-argentino Leandro Pinto Le Roux. “Si no podíamos controlar la excesiva luz del sol, había que jugar con las sombras”, explica sobre las difíciles condiciones de grabación y el desafío estético que implicaba. La Cantera se exhibió con éxito en agosto del 2019 en el 23 Festival de Cine de Lima, donde obtuvo la segunda mención honrosa del Ministerio de Cultura a mejor película peruana. La cinta ha sido incluida en el catálogo de Netflix para Latinoamérica, a partir del 14 de diciembre. //

La Cantera narra el trauma que sufre un joven tras presenciar la muerte de su padre, un maestro extractor de sillar. El ingrediente del crimen es la traición, en medio de la indiferencia del entorno, lo que lleva al muchacho a tomar venganza.

Es una producción íntegramente peruana. En su gran mayoría, los actores y técnicos son arequipeños. Toda la postproducción (edición y mezcla de sonido) también se realizó en Arequipa.

