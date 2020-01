Cuando recién nació, Carlos Tevez era en realidad Carlos Martínez. Su padre biológico murió -diversas fuentes aseguran que fue asesinado de 23 balazos- cuando él todavía no nacía, por lo que adquirió el apellido de su madre, Fabiana. Ella, aparentemente, no estaba preparada para tener un hijo. Cuando tenía solo 10 meses, el popular ‘Apache’ se quemó parte del rostro y el cuello con agua hirviendo. Después de ese incidente, Fabiana Martínez lo dejó a cargo de su hermana Adriana y su esposo Segundo Tevez. En la actualidad, el popular jugador de Boca considera que ellos son sus verdaderos padres.

Alejandro Fantino es uno de los periodistas de TV más populares de Argentina. Se hizo conocido por sus relatos deportivos, pero también por sus entrevistas. Tiene el talento de sacar lo mejor de sus invitados. En el 2015, entrevistó a Carlos Tevez y fue la primera vez que el crack habló de su dura niñez.

“Mi madre verdadera me tuvo a mí, y mi viejo muere antes que yo nazca. Mi vieja se volvió loca, en un barrio donde está la delincuencia y la droga, y ella no me pudo criar. Como no me podía criar y estaba re loca todo el tiempo, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá”, contó en el programa “Animales Sueltos”.

Por declaraciones como ésta, hace mucho tiempo que su historia merecía una serie de Netflix y el 2018 se hizo realidad. El servicio de streaming lanzó “Apache: La vida de Carlos Tévez”, una serie de 8 capítulos en la que se cuenta gran parte de lo que vivió el popular ‘Carlitos’ cuando era niño.

Como este, existen otros contenidos en Netflix sobre deportistas famosos que vale la pena mirar. Uno de los últimos estrenos tiene que ver con la historia de Aaron Hernández. Fue un jugador de la NFL que anotó un touchdown en el Super Bowl 2012 con los New England Patriots, pero que también era asesino, gay no declarado y tenía problemas en el cerebro que lo llevaron a cometer las peores decisiones. De hecho, Hernández se suicidó en el 2017 dentro de una cárcel de máxima seguridad. Solo tenía 27 años.

La historia de Keylor Navas, portero costarricense que jugó en el Real Madrid y actualmente milita en el poderoso PSG de Francia, fue convertida en película. Se llama “Hombre de fe” y narra todos los obstáculos a los que el arquero enfrentó de pequeño para convertirse en futbolista profesional y así ayudar a su familia, de origen humilde.

En Netflix también está disponible la serie documental “Maradona en Sinaloa”, que trata sobre la aventura del mítico personaje argentino en el club mexicano Dorados de Sinaloa. En varios capítulos, el film muestra los dotes motivadores del ‘Pelusa’, cómo se ganó la confianza de sus jugadores y todo lo que rodea a un hombre que, hasta ahora, sigue siendo considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos.