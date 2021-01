6 de 7

Además de la literatura, Fran Levowitz ha incursionado en la actuación. Entre 2001 y 2007 interpretó el de la juez Janice Goldberg en la serie de televisión “Law & Order”. Y también asumió el papel de juez en la película “The Wolf of Wall Street” (en la foto), del director Martin Scorsese, en el 2013. Sobre la cultura de la cancelación, la autora tiene un particular punto de vista: “Despedir a alguien de su trabajo cuando hace algo horrible debe hacerse. Pero no leer los libros o escuchar la música de alguien me parece que no tiene sentido. Siguen siendo grandes artistas. La gente dice, ‘Ya no puedes escuchar su música sin acordarte de ello’, y pienso, ‘Tú, no; yo, sí”. (Foto: Captura YouTube)