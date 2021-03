Conforme a los criterios de Saber más

Cada uno lleva la pandemia de coronavirus como mejor puede. Muchos han encontrado un refugio en la televisión y las plataformas de streaming. A los estadounidenses, por ejemplo, les ha ayudado la comedia. No en vano en 2020, The Office, la galardonada serie estadunidense de humor ambientada en una oficina regional de ventas en Scranton (Pensilvania), fue la más vista en Netflix (57,13 billones de minutos), imponiéndose a la eterna favorita Grey’s Anatomy, con 39,41 billones de minutos vistos en total En Latinoamérica, el panorama cambia.

Gracias a la pandemia, la novela arrasa de nuevo en México. The New York Times indica que “durante el segundo trimestre del 2020, 6,6 millones de personas vieron cada noche el canal insignia de Televisa durante el horario estelar, cuando se transmiten las telenovelas y otros melodramas”. El artículo explica que este fenómeno se da porque estas narraciones “alivian el aburrimiento de la vida en cuarentena”. Perú pareciera estar lejos de esa arista (no solo afronta crisis sanitaria y económica, sino también constante inestabilidad política), sin embargo, se ha reconciliado con el teledrama y series dramáticas .

La doctora en sociología por la PUCP Giuliana Cassano explica este fenómeno con una reflexión de Humberto Eco: uno siempre busca volver a un relato conocido. Es como el niño que siempre pide que se le lean los mismos cuentos todas las noches, eso da seguridad. “ José Ignacio Cabrujas dice que Latinoamérica inventó la telenovela. Nuestro relato fundacional es la telenovela frente a uno inventado, creado por la televisión norteamericana como es la sitcom, que tiene sus propias reglas, dinámicas y características. Es, para mucha de la audiencia, un lugar conocido y con mucha seriedad en torno a las cosas que pueden ocurrir. Es lo que necesitamos en este tiempo tan incierto, donde no controlamos lo de afuera, la vida o la muerte. Ofrece ese lugar donde de alguna manera va a haber algo de justicia, probablemente el/la protagonista va a alcanzar sus metas”.

'Princesa', la ficción producida por América Televisión y PRO TV, lideró el rating por varias semanas. (Foto: América Televisión)

COMEDIA Y TERROR DE AYER

El hecho incierto más cercano que vivió Perú fue el terrorismo (1980-2000). Cassano cuenta que, en la década de los 80s, se apostaba más por una novela y algunos relatos se pueden considerar como escapistas. “Por ejemplo, en el 84 está la producción de Carmín (telenovela que se transmitió por Panamericana Televisión entre 1985 y 1986; y que permitió a la industria peruana volver al mercado internacional). Hay que verlo en el marco de la propia sociedad. Los 90s fueron mucho más realistas con la dupla Gómez y Adrianzén: ‘Los de arriba y los de abajo’, ‘Tribus de la calle’. Estamos en dos momentos diferentes”.

Los de arriba y los de abajo: Clásica de las novelas peruanas, esta popular producción de trasmitió en 1994 por ATV. Todo sucede en el barrio Villa Fátima, donde viven Ulises (Óscar Carrillo) y Gloria (Mónica Sánchez) que con el pasar del tiempo se enamorar y viven juntos. En paralelo, se desarrolla una lucha por el poder entre los que se encuentran arriba y los que viven abajo.

Los relatos de estos tiempos, sin duda, tienen que ver con el retorno al espacio seguro, a la certeza del lugar conocido. Esa búsqueda de seguridad se complica en géneros como el terror. “ Antes de que ¡Asu Mare! (2013) rompiera récords, la película peruana más vista había sido de terror. Eso se produce menos en televisión . El terror dialoga poco con la telenovela, son más experimentales”. El humor, vale decirlo, tiene una presencia importante. “[El humor] permite contrarrestar la incertidumbre de la vida, de los miedos que existen. En ese sentido, invertir en ese tipo de serie es lo que se hubiera hecho si se hubiera podido producir con más rapidez. En cuanto se pudo, volvió De vuelta al Barrio, que tiene una vertiente de humor decente, constante. En redes se produjo Miitiin, que tenía dosis de humor. Igual con un par de webseries en pandemia”.

“Miitiin”, serie web peruana sobre el home office por cuarentena. (Foto: Difiusión: Miitiin)

FUTURO CERCANO

Las productoras peruanas apuestas por la ficción. Del Barrio Producciones, por ejemplo, continúa siendo la mayor productora independiente de ficciones peruanas, que busca aumentar su internacionalización y saltar a plataformas como Netflix o Amazon con sus productos. A las ficciones que ha logrado exhibir fuera, se sumó ‘Solo una Madre’, que en julio fue vendida a Ecuador. “Estrenó ‘La otra Orilla’, una serie sobre la pandemia a la que no le fue nada mal. Luego está ‘Mi día sin ti’ (basada en el machismo y los problemas que enfrentan las mujeres), una de las propuestas más interesantes de la productora con América TV. ‘Dos hermanas’ se ha vuelto a estrenar. ‘Te volveré a encontrar’ ha estado el primer lugar durante muchas semanas”.

“Dos hermanas” tiene en los roles protagónicos a Melissa Paredes (Mery) y Mayella Lloclla (Urpi) : dos hermanas que son separadas al perder a sus padres por el terrorismo. (Foto: Del Barrio Producciones)

El consumo televisivo y de plataformas, cómo no, ha aumentado. Eso responde al periodo de cuarentena (el de Perú ha sido uno de los más extensos en la región) . No sorprende que los canales hayan reprogramado sus producciones, tal como hizo Televisa en México. “No es extraño que en tiempo oscuros haya una mirada al pasado. Pasó en Perú en la década de los 80 con las miniseries. Son tiempos inciertos y lo que necesitas es certeza”, concluye Cassano. //

SEPA MÁS

En el 2020, la tercera temporada de Dark (drama alemán) conquistó a la audiencia y se mantuvo 52 días en el top 10 de Netflix Perú. Otra ficción que se convirtió en un éxito fue Milagro en la celda 7 (producción turca). “El 2020 se vio más contenido dramático que en el 2019″, se lee en el comunicado de la plataforma de streaming. “La visualización de contenido coreano se triplicó (lidera Kingdom y #Alive), así como el turco se duplicó”.

