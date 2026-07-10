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Resumen

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Jazmin Matos, Alejandro Alania y Nadia Salomón, atletas de New Balance, se lucieron el domingo 5 de julio en la carrera respaldada por El Comercio. (Foto: Elías Alfageme/ Somos)
Jazmin Matos, Alejandro Alania y Nadia Salomón, atletas de New Balance, se lucieron el domingo 5 de julio en la carrera respaldada por El Comercio. (Foto: Elías Alfageme/ Somos)
Por Diana Gonzales Obando

Desde las primeras horas de la mañana se congregaron 3.500 almas en el punto de partida de una de las carreras más esperadas del año. La New Balance Lima 15K powered by El Comercio y organizada por Peru Runners comenzó su circuito en San Isidro, reuniendo a corredores de clubes, familias, atletas amateurs y ‘runners’ experimentados, además de una intensa energía y una comunidad de deportistas bastante entusiasta. Conversamos con tres de ellos para conocer sus historias de vida, así como su amor por un deporte de entrenamiento solitario, en el que uno mismo es su propio equipo.

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