Desde las primeras horas de la mañana se congregaron 3.500 almas en el punto de partida de una de las carreras más esperadas del año. La New Balance Lima 15K powered by El Comercio y organizada por Peru Runners comenzó su circuito en San Isidro, reuniendo a corredores de clubes, familias, atletas amateurs y ‘runners’ experimentados, además de una intensa energía y una comunidad de deportistas bastante entusiasta. Conversamos con tres de ellos para conocer sus historias de vida, así como su amor por un deporte de entrenamiento solitario, en el que uno mismo es su propio equipo.

Pareciera que los deportistas guardan esa pasión en el alma desde que nacen y solo falta un impulso para que aparezca. Tal es el caso de Jazmin Matos (Huancayo, 2001) de 24 años, auspiciada élite de New Balance. En su primera carrera durante su etapa escolar en la primaria, recuerda Jazmin, no tenía idea de cómo sería, pero se lanzó a correr 600 metros. “Tenía miedo, pero llegué en primer lugar”, nos dice, y desde ese momento se enamoró del atletismo y no dejó de entrenar hasta hoy.

La huancaína Jazmin Matos (@jazminmatos24) fue la ganadora del New Balance Lima 15K powered by El Comercio en la categoría femenina. La encontramos entrenando en Lima un día antes. (Foto: Elías Alfageme/ Somos)

Motivada por sus logros y clasificaciones en competencias del extranjero, Jazmin se ha dedicado profesionalmente al atletismo. “El deporte me ha abierto puertas, me ha dado mucha disciplina y constancia. Les diría a los jóvenes que entrenan que este deporte no es fácil, pero con dedicación y disciplina podremos lograr nuestros objetivos. No hay que dejarlo, siempre debemos resistir”. Para Jazmin, las lesiones son los retos más difíciles. Hubo ocasiones —confiesa— en que quiso tirar la toalla: “He dicho hasta aquí nomás. Con una lesión a veces quieres rendirte, pero es cuando tienes que persistir y, a veces, para mejor. Nos vienen mejores cosas y se abren más puertas”.

Nadia Salomón (@nadiasalomon) comenzó en el deporte con la equitación y después volvió a las competencias como atleta. Ha participado en las principales maratones del mundo. (Foto: Elías Alfageme/ Somos)

En Lima, durante la New Balance Lima 15K powered by El Comercio, cada atleta tiene en mente su estrategia y en esta ocasión Jazmin nos cuenta que fue hasta el kilómetro 9 con las demás chicas. A partir de ese punto, pudo marcar su paso hasta romper la meta. “Es una emoción única ganar la carrera y más aún la carrera de la marca que me auspicia. El año pasado quedé en segundo lugar y este año pude ganar. También mejoré mi tiempo, pues el año pasado hice 52:30 y ahora 50:53 minutos”, detalla Jazmin, quien superó a la ganadora de 2025 y logró así su revancha.

El deportista Alejandro Alania (@alejandroalaniaaira) sostiene que respetar las rutinas en el atletismo, y en cualquier deporte, es fundamental. Es auspiciado élite de New Balance. (Foto: Elías Alfageme/ Somos)

Jazmin Matos es la única de cinco hijas que se dedica al deporte, un camino que llena de orgullo a su familia. Su sueño —y para lo que se está preparando— es representar al Perú en los Juegos Olímpicos. Al paso que avanza, seguramente, la veremos en el podio internacional.

Atletismo de altura

También participó Alejandro Alania (Pasco, 2001), de 25 años, otro auspiciado élite de New Balance. Practica el atletismo desde los 15. Se inspiró viendo correr a atletas de alto nivel en la Maratón Internacional Meseta del Bombón que se desarrolla en Pasco y es considerada la más alta del mundo. Él creció a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, con frío, menos oxígeno y largas caminatas desde pequeño debido a la labor ganadera de su familia. Por eso suele pensar que, sin saberlo, pasear a los animales o ir a la escuela caminando fueron sus primeros entrenamientos: “Nacer en la altura te da ventajas. El cuerpo humano es lo más hermoso que hay porque se puede adaptar a todos los climas posibles del mundo. El mío se fue adaptando a la falta de oxígeno, a la altura, y mi sistema inmunológico se fortaleció desde pequeño”.

Jazmin Matos (Junín), Zarita Suárez (Junín) y Luz Arias (Cusco) lograron los tres primeros puestos en la New Balance Lima 15K, categoría femenina. (Foto: Antonio Melgarejo/ Somos)

Con el tiempo, Alejandro ha cultivado este deporte solitario que requiere de resistencia, enfoque y perseverancia: “No todos los días te va bien, pero tienes que perseverar, trabajar en lo que has analizado, pensar en por qué no has podido lograr algún objetivo. Este deporte logra que no te rindas tan fácilmente en la vida. Te da disciplina y eso es muy importante en el camino al éxito”, explica sobre su trabajo en el atletismo.

Como deportista profesional y titulado en Educación Física, una especialidad con la que orientará a las nuevas generaciones, Alejandro resalta los valores de mantener un deporte en la vida desde pequeños: “Da buenos hábitos, una vida saludable y evita los vicios. El deporte ayuda bastante. No hay que olvidar que aparte de ser atletas somos personas, ciudadanos, hijos, hermanos, colegas”, advierte. En la competencia del domingo pasado, Alejandro llegó en el tercer puesto de la categoría masculina, con 44:51 minutos y una diferencia de un segundo con el segundo lugar y cuatro segundos con el primero. Acostumbrado a las largas distancias, esta competencia de 15K ha sido para él una nueva experiencia: “Lo bonito del atletismo es que cada carrera es distinta, tiene una historia, con sus pros y sus contras; y lo más bonito es que a la vuelta de la esquina está la revancha”.

Además… Una fiesta para todos Peru Runners promueve en sus carreras la participación de todos: “En esta ocasión tuvimos corredores desde los 18 a más. La persona mayor que participó tiene 80. De la misma forma, incluimos a personas con discapacidad”, comenta Alejandra Rodriguez Larrain, gerenta general de Peru Runners. En la imagen que acompaña este recuadro se observa a personas con discapacidad visual acompañadas de sus guías durante la partida de la New Balance Lima 15K del domingo pasado.

Fiesta deportiva

Cuando Nadia Salomón (Lima, 2000), deportista auspiciada por New Balance, dejó de practicar equitación hace unos años para concentrarse en su carrera de Comunicaciones, sintió que parte de su identidad se había esfumado: “Me mantuve activa pese a no competir en la equitación. Poco a poco le agarré más el gusto al deporte, especialmente a correr, y comencé a inscribirme en carreras. En 2023 corrí mi primera media maratón. Había hecho distancias menores anteriormente, pero nunca tomándomelo en serio, pero esa vez la intención era distinta, buscaba ver qué tanto me podía exigir a mí misma, retarme en un nuevo deporte y me encantó. Desde entonces no he parado de competir”. Ya lleva dos años trabajando con la marca y ha podido correr en maratones como la de Nueva York y Londres, consideradas entre las ocho más grandes del mundo. Ahora se está preparando para la maratón de Berlín, en setiembre.

Las mujeres cada año tienen mayor presencia. Este 2026, al menos el 40% de participantes fueron mujeres. Los deportistas extranjeros también son cautivados por el espíritu de la New Balance Lima 15K. (Foto: Antonio Melgarejo/ Somos)

Para Nadia, reencontrarse con la comunidad de ‘runners’ en citas deportivas como la New Balance Lima 15K es una oportunidad bastante especial. Esta carrera volvió el 2025 después de 11 años, por lo que se sintió esa nostalgia durante el evento. “Este año la emoción de la comunidad es mayor”, señala Nadia. Y eso se puede percibir en el ambiente de la competencia, una fiesta deportiva que congregó a 3.500 inscritos y que comenzó, incluso, desde los días previos (con la entrega de kits), un gesto que hizo sentir especial a cada corredor.

El cusqueño Edwar Rely Márquez Huisa, de 18 años, sorprendió a todos con el primer lugar de la categoría masculina tras registrar un tiempo de 44 minutos y 47 segundos. (Foto: Fernando Sangama/ Somos)

Alejandra Rodriguez Larrain, gerenta general de Peru Runners (grupo que organiza el evento) destaca que las inscripciones se agotaron en solo dos horas debido a la emoción de los participantes. Para el próximo año buscan incrementar la cantidad de cupos para quienes no alcanzaron a correr: “Es una bonita distancia para conocer el talento de todos los rincones del Perú”, afirma. //