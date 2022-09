LA ENTREVISTA EN VIDEO Somos conversó con Nico Ponce, el actor limeño de 36 años que se pone en los chimpunes de Paolo Guerrero en la serie de Netflix, Contigo Capitán. El 5 de octubre estrena el primer capítulo de una historia que se centra en la batalla legal del delantero peruano, tras dar positivo en una prueba doping, meses antes del Mundial de Rusia.

Los pases para meter este gol fueron largos desde que empezó cantando de niño y haciendo comerciales de TV de adolescente; o actuando en telenovelas nacionales e incluso siendo participante de reality shows. “Este proyecto llegó a mí cuando estaba ‘tirando la toalla’ de mi carrera actoral. Yo ya estaba decepcionado de mis últimos proyectos en el Perú por cuestiones de producción y demás, cuando arribó la pandemia. Decidí hacerme tatuajes, de los que había huido porque limitaba mi trabajo como actor. Alguien se fijó en este detalle cuando estaba ‘casteando’ actores, me rastrearon y convocaron. Fue increíble que la oportunidad se diera en mi país. Esto me ha reinsertado en la actuación totalmente”, contó a Somos.

—¿La caracterización implicó trabajar con el jugador?

Sí. Hubo mucha investigación al inicio, me dediqué a estudiarlo en videos. Busqué referencias de cómo se comportaba él en la cancha y fuera de ella. Me entrevisté con él de forma virtual y me contó cuestiones íntimas respecto de ese momento de su vida. Después nos vimos en la grabación. Yo estaba caracterizado y nos hacíamos bromas.

Nico Ponce en escena de "Contigo capitán". / Netflix

—El anuncio de que harías de Guerrero causó una polémica vinculada al whitewashing, práctica en la que se contrata a una persona blanca para interpretar a alguien de distinta raza o etnia. ¿Qué opinas de eso?

Los actores nos encargamos de caracterizar personajes muy distintos de nosotros mismos. Para mí, es enriquecedor interpretar a alguien que no se parece a mí. Por lo demás, yo me considero una mezcla de todo. Mi abuelo es de Chincha; mi papá, de Arequipa; tengo familia de Lima e Italia. Igual, este pelo que por acá ves rubio es ‘tintán’ porque estoy trabajando en otro proyecto… Creo que cuando la gente vea la serie se dará cuenta de que la caracterización es buena, no les hará ruido. Este tema no me quita el sueño.

—¿Con qué sensación te gustaría que la gente se quede tras ver la serie?

Quisiera que recuerden bien a uno de los principales artífices de que la selección fuera a un Mundial después de 36 años. También que comprendan que es muy importante que Netflix haya puesto el ojo en el Perú para realizar esta serie, pues puede ser la primera experiencia grande de muchas. //