Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante la pandemia, Nicole Favre fue fichada por Universal Music México y en el 2023 se instaló en ese país para trabajar en su disco “Y te lo digo yo”. (Foto: Difusión)
Durante la pandemia, Nicole Favre fue fichada por Universal Music México y en el 2023 se instaló en ese país para trabajar en su disco “Y te lo digo yo”. (Foto: Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

Durante su etapa en México, Nicole Favre abrió conciertos para artistas como Danna Paola, se presentó en los MTV MIAW junto a Moderatto y Aczino y, además de desarrollar su propio proyecto, compuso canciones para otros artistas. Pero mientras su carrera seguía creciendo, su vida atravesaba una serie de cambios que terminaron transformando también la música que quería hacer.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.