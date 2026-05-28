Durante su etapa en México, Nicole Favre abrió conciertos para artistas como Danna Paola, se presentó en los MTV MIAW junto a Moderatto y Aczino y, además de desarrollar su propio proyecto, compuso canciones para otros artistas. Pero mientras su carrera seguía creciendo, su vida atravesaba una serie de cambios que terminaron transformando también la música que quería hacer.

“Crecí mucho con Universal Music, la verdad. Pero el año pasado decidí dar un paso al costado y ellos lo entendieron perfectamente. Ahora quiero continuar sola esta parte del camino”, dice Favre. La decisión estuvo ligada al nuevo álbum que venía escribiendo. Un disco atravesado por experiencias personales, desde el final de una relación de siete años hasta el fallecimiento de su padre, pasando por el proceso de descubrir una nueva forma de amar.

“Este es el disco más importante para mí, es sin duda el más personal, y yo quería que sea un disco muy mío, 100% mío, quería hacerlo como yo lo quiero hacer y sacarlo como yo lo quiero sacar. Les dije eso a los de la disquera y lo entendieron muy bien. Además, yo estaba atravesando por muchas cosas personales: terminé una relación larga, me mudé de país, mi papá falleció. Muchas cosas me han pasado en estos últimos años”, cuenta.

Nicole Favre lanzó en el 2025 cuatro temas que representan su nueva etapa musical y personal. (Foto: Difusión)

La nueva etapa de Nicole

Las canciones que Favre ha ido lanzando desde 2025 funcionan como una presentación de esta nueva era. Y es que los cambios personales que ha vivido también modificaron su forma de escribir y entender su música.

“Creo que mi evolución personal y como artista es muy evidente”, señala.

La artista recuerda que comenzó su carrera cuando tenía 18 años y que, en ese momento, tenía una visión distinta de la vida. “Cuando empecé no solo era mucho más joven, era una niña que no sabía del mundo, nunca había salido de la casa de mis papás y, si me faltaba algo, me lo daban. Pero esa niña fue creciendo, saliendo al mundo y abriendo su mente”, dice Favre, hoy de 28 años.

Ese proceso de cambio estuvo ligado también a las experiencias que vivió fuera del Perú y al contacto con nuevas personas y formas de pensar.

“Yo era muy católica, lo soy todavía, pero antes era muy cuadriculada y la música me ha regalado la posibilidad de abrir mi mente. Y eso es algo muy hermoso. He salido de mi casa, de mi país, empecé a ver el mundo por mí misma, conocí a gente increíble que no tiene las mismas creencias que yo y empecé a deconstruir muchas creencias, maduré un montón. La música me ha regalado eso y siempre voy a estar agradecida”, afirma.

Dentro de ese proceso personal, Favre descubrió también que podía enamorarse de una mujer. “Abrí tanto mi mente que ahora soy gay”, dice la cantante, quien decidió abordar esa experiencia en “Ella”, el primer sencillo de esta nueva etapa.

La historia de “Ella”

La canción nació luego de terminar una larga relación y enamorarse de su roomie. “Quería que esa sea la primera canción para presentar esta nueva etapa. Casi que salí del clóset con esta canción”, comenta. Aunque luego aclara que nunca sintió haber estado ocultando algo. “No sé si es el privilegio, la ceguera o qué es, pero yo no siento que no he estado toda la vida en un clóset porque no me había dado cuenta que también podían gustarme las mujeres hasta que la conocí a ella”, explica.

La cantante reconoce que compartir públicamente esta experiencia le generó dudas y temores, sobre todo por rumores que circulaban alrededor de su relación. “Me costó bastante y tuve mucho miedo. Al inicio de mi relación, tuve muchas dudas, porque había un rumor que decía que cada una de nosotras le había puesto los cuernos a sus respectivos exes y yo no quería darle la razón a ese rumor”, recuerda.

Finalmente decidió convertir esa experiencia en música y en el concepto del videoclip protagonizado por la actriz chileno mexicana Isidora Vives. “Si la gente quiere armarse sus películas, me dije pues les voy a dar una película con esta canción”, cuenta.

La independencia artística también le permitió a Favre tomar decisiones creativas con mayor libertad. Aunque reconoce que el aspecto económico representa un reto, asegura que hoy tiene mayor control sobre el proyecto que quiere construir.

“Tú escoges las canciones que sacas, tienes más control, puedes manejar mejor tus tiempos, yo tengo completo control de la parte creativa también, eso me apasiona mucho”, sostiene.

Entre los recientes temas escritos por Nicole Favre para otros artistas se destaca "Colores" para el grupo infantil Los meñiques de la casa en colaboración con los peruanos Chiki Toonz. (Foto: Difusión)

Un nuevo (y sincero) repertorio

Tras “Ella”, la cantante lanzó los sencillos “De nada”, “Sexto sentido” junto a la chilena KYA y “Soporten”. El 2026 lo abrió con “El rumor”, una canción con referencias visuales a Britney Spears y Michael Jackson y que refleja el sonido pop que marcará esta nueva producción. También presentó “Nada para nadie”, colaboración con la argentina Olivia Wald.

“La escribí cuando me quedé soltera después de 7 años de relación, lo que fue muy duro para mí. Por primera vez, viví mi soltería porque antes de mi ex yo era una niña”, explica sobre el tema. La canción aborda el periodo posterior a la ruptura y las experiencias que vivió durante esa etapa, en donde se dio cuenta que la soltería podía estar llena de vacíos en medio de una aparente diversión. “Cuando no hay amor, todo es superficial, esa es la conclusión que yo logré con esa canción”, dice.

Favre conoció a Olivia Wald en México y ambas coincidieron en momentos similares de sus vidas. “Nos presentó la disquera, ella sigue firmada con Universal Music México. Nos llevamos muy bien desde un primer momento y hemos hecho mucha música juntas, hemos escrito 3 o 4 canciones”, relata.

La respuesta del público a esta nueva etapa, asegura, ha sido cercana, especialmente entre mujeres que se identifican con las experiencias que retrata en sus canciones.

“Me han escrito un montón de mujeres diciéndome que están pasando por lo mismo, que nunca les había gustado una mujer y se enamoraron de ella. Ha sido muy muy gratificante”, afirma.

En paralelo a su carrera como cantante, Favre también ha compuesto canciones para artistas como Isidora Vives, Los Meñiques de la Casa, Kaia Lana y Patty Cantú.

De vuelta en casa

El regreso al Perú estuvo marcado además por un motivo familiar. Tras el fallecimiento de su padre, ocurrido este año, la cantante decidió volver a Lima para acompañar a su madre.

“Ha sido muy duro y fue una de las razones principales por las que regresé a mi país y a mi casa. Estoy viviendo con mi mamá para acompañarla, obviamente, porque ella vivía sola con mi papá y voy a estar con ella hasta que ambas agarremos fuerzas. Siento que mi papá me trajo de vuelta a mi país por algo”, dice.

Mientras continúa trabajando en el lanzamiento de este disco, Favre ya proyecta los siguientes pasos de esta nueva etapa. Este 2026 espera realizar un concierto para presentar oficialmente el álbum y continuar publicando música.

“Creo que es el disco más importante de toda mi carrera porque lo he escrito ya siendo la mujer consciente, madura que soy pero que sigue creciendo”, concluye.