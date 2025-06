Escuchar sus décimas, de su propia voz, es un regalo de la vida. Gracias a las nuevas tecnologías ahora también lo es de las redes sociales. Basta con escribir “Nicomedes Santa Cruz” en el buscador de YouTube para que aparezca ese rostro de ojos redondos, mirada curiosa y bigotes tupidos, característicos del decimista. Entre audios y videos se escucha su enérgica voz que trae al presente el doloroso pasado: “Ritmos de la esclavitud / contra amarguras y penas. / Al compás de las cadenas / ritmos negros del Perú // De África llegó mi abuela / vestida con caracoles, / la trajeron lo’ epañoles / en un barco carabela”.

En estos videos antiguos, podemos verlo caminar junto a un periodista español, explicándole en la Plaza de Armas de los años setenta lo que es la marinera, de la manera más didáctica, con el ritmo de sus décimas. Su presencia en la televisión y desde la radio llenaron de baile y cultura los hogares peruanos.

La obra de Nicomedes, así como su labor por recuperar y difundir la música e historia de la cultura afroperuana, cobran un nuevo valor en estos días que recordamos el centenario de su nacimiento.

Archivo El Comercio.

Sobresalió en el género de la décima, poemas de origen hispano conformados por diez versos octosílabos —y con mucho del saber popular—, por ser un comunicador como ningún otro: “Es un gran comunicador, músico y cantor, muchas cosas a la vez”, resalta Omar Camino, decimista y autor del libro “Técnicas para escribir canciones”. Y prosigue: “Su desempeño, asumiendo la política en el arte, lo marcan. Sus décimas no se pueden entender sin esa posición que asume y lo mismo hace su hermana (Victoria Santa Cruz). Comunicó y escribió las décimas mejor que nadie; no me gusta hacer jerarquías, pero lo que hace en el siglo XX es notable en la décima peruana”.

Nicomedes Santa Cruz nació en La Victoria el 4 de junio de 1925. Fue promotor e investigador de la cultura afroperuana, la misma que llevó por el mundo. Falleció en Madrid, en 1992.

Su labor como recopilador e investigador musical fue extraordinaria. A decir de Camino, “fue el motor de varias grabaciones donde registran diferentes géneros musicales, explica instrumentos, el toque de la cajita, del cajón, de la guitarra”. Ese afán recopilatorio y, sobre todo, divulgativo ha sido capital para la historia de las danzas y música peruanas: “Busca las raíces de los géneros musicales e intenta dar con las rutas que habrían seguido géneros como el festejo, el landó o la marinera limeña. Tiene muchos aciertos, pero también hay postulados que se han caído con el tiempo”, sostiene.

Para el investigador y literato, Juan Manuel Olaya Rocha, la trascendencia de Nicomedes radica en haber puesto en valor la herencia africana en el Perú, “en el ‘renacimiento’ de tradiciones populares costeñas que hasta entonces eran vistas como prácticas extintas y exóticas de esclavos y sus descendientes”, nos dice. “Sus investigaciones, recopilaciones y creaciones artísticas le dijeron al continente que nuestra constitución heterogénea no se reduce al aporte occidental e indígena, sino también al bagaje cultural de raigambre afro, no de manera aislada, sino en constante diálogo. Nos permitió reivindicar con orgullo nuestra identidad y visibilizarla más allá de los estereotipos”.

Este centenario es motivo para recordar la figura de Nicomedes Santa Cruz, la misma que ha marcado generaciones de estudiantes y peruanos que crecimos entonando “A cocachos aprendí / mi labor de colegial / en el colegio fiscal / del barrio donde nací”, o “Cómo has cambiado, pelona / cisco de carbonería / te has vuelto una negra mona / con tanta huachafería”, versos que se llevan en el ADN y salen tan naturales como si fueran nuestros.

Pero también es momento de reivindicación, como señala Juan Manuel Olaya: “Hoy en día, todos los que creemos en las luchas del pueblo afroperuano somos hijos de Nicomedes, quien marcó un punto de quiebre, pero, sobre todo, nos dejó un futuro quizás menos abrupto que el que le tocó transitar. A cien años de su natalicio, conmemoremos su legado a la cultura nacional”. //