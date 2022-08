No todos los días se tiene el privilegio de ver reunidos a los héroes deportivos que rompieron con un maleficio que persiguió a todo un país por décadas: la sequía de triunfos. La cita es a las siete de la mañana en el estadio Luis Gálvez Chipoco, en Barranco, donde han sido convocados cinco atletas nacidos en esta tierra, que son ejemplo de lucha, sacrificio y constancia: Gladys Tejeda, Christian Pacheco, Saida Meneses, Jovana de la Cruz y Luis Ostos.

En medio de sus apretadas agendas, compuestas por rutinas de entrenamiento de sol a sol y en algunos casos de procesos de recuperación por lesiones, los fondistas hicieron un alto y volaron desde Cusco y Huancayo para reunirse por unas horas y ser parte de la campaña “Corredores ayudando a corredores”, de Nike. Esta tiene como objetivo crear una comunidad global de atletas de alto nivel, a quienes la marca deportiva brindará la información y la tecnología que necesitan para competir en la élite deportiva.

Todos bajo el lente del fotógrafo Jacques Ferrand. Los deportistas hicieron un viaje veloz a Lima para la sesión de fotos.

“Aquí hace más frío que en Huancayo”, dice Gladys y de inmediato va por una taza de café “para calentar el cuerpo” antes de la sesión. Saida y Jovana se ponen en manos de los maquilladores y stylists, mientras que Christian y Luis reciben instrucciones de Jacques Ferrand, el fotógrafo encargado de retratarlos.

Los atletas saben que este día será como una maratón: largo y con obstáculos por superar. Se pautean los tiempos para las fotos individuales y la sesión comienza con Christian. Al final se hará una foto grupal. Todo debe terminar al borde del mediodía. A esa hora, varios tienen el tiempo justo para llegar al aeropuerto y tomar sus vuelos de retorno.

LÍNEA DE META

Mientras aguardan su turno para las fotos, los atletas conversan con Somos y cuentan cuáles son las metas que se han propuesto alcanzar, en el corto y mediano plazo. “Nunca imaginé que una marca como Nike me iba a auspiciar”, confiesa Jovana de la Cruz (30), quien entrena de lunes a domingo, a doble turno, para clasificar a sus terceros juegos olímpicos: París 2026. La fondista huancavelicana dice que sus dos pequeñas hijas, Nayara y Killay, son hoy su principal fortaleza. “Ellas me impulsan a seguir adelante, a no rendirme, a pesar de que muchas veces una no cuenta con el apoyo de las instituciones pertinentes para las competencias”, comenta la deportista. Por lo pronto, tiene en la mira el Mundial de Media Maratón, a realizarse en noviembre próximo en China.

Gladys Tejeda es récord sudamericano de maratón.

Gladys Tejeda (36) cuenta que se está tomando un descanso de unas semanas, luego de pasar el último medio año entrenando fuera del país, entre Estados Unidos y Colombia. A inicios del 2022, la atleta huancaína ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar y su logro lo dedicó a la persona que más ama: Marcelina, su mamá. “Fue ella quien siempre estuvo conmigo en el deporte, en la buenas y malas, cuando nadie apostaba por mí”, dice Gladys, poseedora del récord nacional y sudamericano de maratón. Hoy su objetivo es llegar de la mejor forma al ciclo olímpico: primero a los Panamericanos de Santiago y, finalmente, a París. “No prometo que voy a traer una medalla, pero sí que voy a dar mi mejor esfuerzo, como siempre lo he venido haciendo”.

Saida Meneses posee el récord nacional de 5000 metros planos sub-23.

Los fondistas Saida Meneses (24) y Luis Ostos (30) también miran el futuro con ilusión. “Antes, a los niños que queríamos ser deportistas nos decían que no íbamos a llegar a ningún lado. Yo nací en Uchiza y crecí en el Valle Sagrado. Tuve muchas carencias, pero nada me detuvo hasta convertirme en atleta profesional y representar a mí país”, comenta Luis. “En mi caso, desde chica caminaba varios kilómetros para llegar desde mi casa al colegio. Creo que ahí fui adquiriendo la resistencia que necesitaba para salir adelante en la vida y el deporte”, añade Saida, natural de San Pedro de Coris, en Huancavelica.

Christian Pacheco (29), récord panamericano de maratón, resalta el cambio de mentalidad en el deportista peruano. “Hoy ya no nos sentimos menos que nadie. En parte, eso se debe a los apoyos que hemos venido recibiendo. Sentimos el respaldo y la confianza de competir de igual a igual con cualquiera”, comenta el maratonista huancaíno. “Para todo atleta, su máximo sueño es conseguir una medalla olímpica. Siento que cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Si no soy yo, cualquiera de mis compañeros están en capacidad de hacerlo”, concluye.

Toda una nación les sigue los pasos de cerca. Y nunca los dejará de alentar. //

