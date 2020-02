Este lunes 3 de marzo se cumplieron tres años del lanzamiento de Nintendo Switch, periodo en el cual se ha confirmado que la consola de videojuegos goza de una saludable vida comercial.

Quien haya acompañado al dispositivo de Nintendo desde su lanzamiento probablemente conozca al dedillo cuáles son los títulos más importantes de la consola, pero un recién llegado podría tener más duda sobre qué juegos en los que debería invertir su preciado dinero. Este recuento está dirigido sobre todo a este último sector y trata de abarcar géneros distintos.

- “Fire Emblem: Three Houses” (RPG y estrategia) -

En nuestro país puede que “Fire Emblem” sea un juego relativamente desconocido, pero se trata de una de las grandes franquicias del RPG nipón, subgénero muy apreciado en Asia y con un nicho importante en Norteamérica y Europa. Dentro de una marca que durante años ha sumado una reputación de gran complejidad y dificultad, “Three Houses” es con toda seguridad la experiencia más inclusiva que esta serie ha ofrecido al usuario recién llegado.

"Fire Emblem Three Houses".

Más allá de este detalle, el juego desarrollado desarrollado por Intelligent Systems mantiene gran parte de los elementos más reconocibles de su franquicia: combates por turnos, uso de varios tipos de unidades con armamento igual de diverso, un entorno de fantasía esencialmente medieval y personajes de enorme carisma.

“Fire Emblem: Three Houses” tiene el mérito de refrescar una fórmula sobradamente conocida añadiéndole un componente de personalización de cada unidad que resultará irresistible para el jugador obsesivo. Quienes gusten de una historia y diseños muy ligados al anime japonés, también se sentirán a gusto con este juego de rol táctico.

Todos esos méritos le permitieron a “Three Houses” ser elegido como el mejor juego de estrategia en los Game Awards 2019. No es poca cosa.

- “Splatoon 2” (Shooter) -

Los juegos de disparos están indudablemente plagados de armamento de grueso calibre, pero la apuesta de Nintendo en el género es “Splatoon”, un título en el que las balas y explosivos son reemplazados por pintura. ¿Quiénes son los combatientes? Unos pequeños calamares antropomorfos llamados ‘inklings’.

"Splatoon 2".

Tal premisa, sobradamente extraña para el género, ha cosechado el elogio de jugadores y críticos gracias a su originalidad y espíritu lúdico. La segunda entrega de “Splatoon” es el shooter de referencia de la Nintendo Switch y sigue siendo un juego marcadamente orientado al multijugador en línea, conservando lo mejor de su predecesor y sumando nuevas modalidades.

El gran aprovechamiento de la cooperación, mecánicas de juego de fáciles de intuir y aplicar, así como un apartado artístico que mira de reojo –y sin descaro– a los años 90, son un cóctel atractivo para quienes busquen una alternativa a los rifles de asalto y las granadas. ¿Algo más? Pues que más de uno encontrará encantador el poder vestir a su inkling al último grito de la moda.

- “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (Acción, aventura y mundo abierto) -

Fue el título de cabecera de la Nintendo Switch durante el primer ciclo de vida comercial de la consola y tres años más tarde sigue ocupando ese lugar de honor. “Breath of the Wild”, elegido como juego del año en 2017, supuso la ruptura con gran parte de las convenciones de una de las franquicias más queridas de los videojuegos; no obstante, logró un consenso enorme entre los fans: seguía sintiéndose como un auténtico juego de “Zelda”.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

La premisa del título es entregarle una libertad prácticamente absoluta al jugador, al punto de que no hay un orden establecido para enfrentar los desafíos y cada punto de su gigantesco mundo puede ser atravesado a pie, escalado o incluso explorado desde el aire gracias a la paravela de Link, el protagonista.

No fueron pocos los que dijeron que, tras jugar “Breath of the Wild”, sentían “con cadenas” al probar cualquier otro juego. Pocas veces se habló de tanta “libertad” dentro de esa industria.

- “Super Mario Odyssey” (Plataformas y aventura) -

Una recomendación obvia, aunque siempre necesaria. Mario es sinónimo Nintendo, por lo que las entregas principales de sus juegos deben ser las primeras en defender el nombre de esa marca y “Super Mario Odyssey” se encarga de mantener ese estándar muy alto.

"Super Mario Odyssey".

A diferencia de “Breath of the Wild”, “Super Mario Odyssey” es mucho más apegado a la tradición que trae detrás, abordándola con solvencia y refinamiento. Pese a que los juegos de plataformas, ya no gozan del lugar privilegiado que tuvieron en otras épocas, “Odyssey” es un recordatorio de que el género tiene todavía muchísimo que ofrecer siempre que haya talento y creatividad.

¿Qué nos presenta esta entrega? En primer lugar, diversión en cantidades generosas, que es el fin primigenio de esta forma entretenimiento. Luego, un mundo colorido y lleno de detalles curiosos. La gran novedad está en la capacidad de Mario de tomar posesión de casi cualquier criatura que sea un obstáculo en su misión de rescatar a la princesa Peach. Con ese detalle, el juego suma una serie de mecánicas creativas que sacarán más de una sonrisa al usuario.





- “Super Smash Bros. Ultimate” (Peleas) -

Han pasado más de dos décadas desde que Nintendo decidió que era una gran idea lanzar un juego en el que sus personajes más famosos se agarraban a golpes. La última entrega de “Super Smash Bros.” ha llevado esto al extremo y actualmente cuenta con una lista de 75 personajes, muchos de los cuales son propiedad de otras compañías.

Super Smash Bros Ultimate

“Smash Bros. Ultimate”, logra convertir en un deleite algo tan extraño como hacer pelear a Ryu de “Street Fighter” contra Pikachu, la gran mascota de “Pokémon”. Pese al pantagruélico menú de personajes, el juego equilibra con solvencia las virtudes de estos, a fin de que cada uno sea una opción válida de cara a un combate.

Tampoco puede pasarse por alto que “Ultimate” tiene grados de juego, pues está lejos de ser una experiencia compleja para los jugadores nuevos. Paralelamente, el usuario más diestro y experimentado podrá exprimir una amplia gama de elementos técnicos en los combates del circuito competitivo.

Todo lo anterior llega sazonado con una generosa selección de escenarios, pistas musicales y objetos provenientes de la treintena de series con presencia en el título. Si es por contenido, “Super Smash Bros. Ultimate” es cualquier cosa menos mezquino y rescata en buena medida la diversión de jugar en una misma sala con los amigos.

- Menciones honrosas -

"Mario Kart 8 Deluxe″. El juego más pulido de su serie apareció originalmente en la Wii-U y, al igual que “Smash” es uno de los que mejor rescata la experiencia jugar en la sala con amigos, que se ha ido diluyendo a favor del multijugador a distancia. Una entrega muy por encima del grueso de juegos de carreras y que puede disfrutarse con toda la familia en sesiones inacabables.

"Bayonetta 2″. Golpes por montones y acción frenética son los principales argumentos de este título que tiene como protagonista a la bruja más carismática y sexy de los videojuegos. Algo más permisivo que su predecesor en cuanto a dificultad, el título de Platinum Games sigue siendo un ‘hack and slash’ ineludible para los amantes del género. Al igual que “Mario Kart 8”, se trata de un juego que apareció años antes en la poco afortunada Wii-U.

“Xenoblade Chronicles 2″. Bellos escenarios, una banda sonora de primer nivel y un sistema de juego complejo pero que va creciendo con el uso son los principales puntos fuertes de este de Monolith Soft. Aunque sufra de ‘fanservice’ innecesario y su historia tenga numerosos clichés (muy japoneses), el relato levanta vuelo en su tramo final. Una mención adicional merece su excelente y extenso DLC, "Torna The Golden Country”, que completa la historia general y le confiere una gran carga emotiva, además de mejorar el sistema de combate.