Sui Generis es una piedra fundamental en la historia del rock argentino y un punto de partida para quien se embarque en un estudio serio del rock en nuestra lengua. De alguna forma, el dúo que formaron Nito Mestre y Charly García hace mas de 50 años sigue vivo, aunque separados, eternizado en el cariño de sus fans que aún se multiplican. Mestre debía presentarse en junio en Perú, para un concierto en el Gran Teatro Nacional por los 50 años del primer show de los argentinos, pero todo tuvo que postergarse hasta el 2021 debido al COVID-19. Mientras, accedió a conversar con Somos desde su cuarentena en los Estados Unidos, en donde tiene una casa.

¿En dónde exactamente te agarró la pandemia?

Me agarró en Miami. Estaba por empezar una gira por Estados Unidos y Europa. Llegué en marzo con pasaje de vuelta en mayo. Llegué cuando se empezaban a cancelar los shows y lo vuelos en el mundo. Decidí quedarme... o mejor dicho, decidieron por mí. Y ahora estoy esperando volver a Buenos Aires, de acá a semana y media o dos, cuando hagan un vuelo humanitario. Desde fines de marzo que estoy en mi casa de acá, y lo único que permiten es salir a caminar en la zona. Solo tengo un contacto social con la gente del edificio.

¿Te imaginaste alguna vez un mundo así como este que estamos viviendo?

Jamás. Nunca imaginé ver al mundo cerrado. Cuando empecé a escuchar del tema, cuando no era pandemia, pensé que se iba a controlar. Es un poco claustrofóbico esto. Y yo encima, en un país que no es mío y que no puedo regresar a la Argentina, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Ahí es que surgen los otros proyectos, que son indispensables en estos momentos para estar haciendo algo, que es fundamental.

Hablemos de esos proyectos. Has invitado a tus fans a que manden versiones de Sui Generis con el hashtag #AmericaCantaSui.

El proyecto vino de la mano de Pamela Gowland, que es mi mujer, que principio iba a ser un documental sobre la historia del rock en español, que coincidiera con los 50 años del primer show de Sui Generis. Pero luego vino la cuarentena y pensamos por qué no hacer un homenaje a nuestros fans. Surgió entonces la idea de pedirles que nos manden re versiones. Lo que quiere #AméricaCantaSui es que la gente coja las canciones de Sui Generis y las hagan sonar a su manera. Mientras más divertida, distinta o ecléctica sea la versión, mejor. Todo ocurrió de forma orgánica. Hubo la convocatoria en redes hace un mes y la cosa empezó a crecer sola, porque a esto no le hemos metido ni un peso. Llegan los videos, los miro y a veces les contesto a los chicos.

He revisado el canal y hay algunas versiones bastante emocionantes. He visto que hay incluso niños que están mandando versiones…

Empezó a pasar algo raro. Chicos muy jóvenes, incluso chicos muy chiquitos, que cantan en colegios, empezaron a mandar sus videos, muy divertidos. De repente escucharon nuestra música por sus padres o sus profesores. Se ha creado además una comunidad entre la gente que manda videos. Hacen videos comunitarios, sin conocerse. Graban las partes en su casa y después las ensamblan con la tecnología, entonces tienes videos con ocho personas haciendo coros, cada uno en su casa, o tocando distintos instrumentos. También están mezclando dos temas de Sui Generis, o fusionándolo con los ritmos propios de cada país. Cada vez los videos que nos llegan son más profesionales. Se está despertando una creatividad en los jóvenes.

Hay fans famosos también. He visto que Gian Marco Zignago ha mandado su video.

Yo lo llamé y respondió de inmediato. A Gian Marco lo conocí de casualidad, hace mucho tiempo, en el Puente de los Suspiros. A él le estaban terminando de hacer una nota allá abajo y a mi me iban a hacer una, arriba. Me vio entonces y se acercó, todo emocionado: “¡Maestro, yo me crié con Sui Generis!”, me dijo. Es un divino total, un tipo que a parte de ser un excelente músico es una divina persona. Hay más artistas que han mandado videos: Alejandro Lerner, León Gieco, Lito Vitale. Pienso que esto va a terminar en un documental que cuente la historia de Sui Generis a través de sus fans.

¿Hasta cuándo se puede mandar videos?

No hay límite. Los vamos a seguir subiendo en la medida que podamos. Algo que es muy importante decir es que #AmericaCantaSui no es un concurso. Otra cosa es que pronto lanzaremos una versión especial de Canción para mi Muerte, en la que justo canto con algunos de estos fans, gracias a la tecnología. Grabamos una base primero y sobre esta vamos añadiendo el audio y los videos que nos mandan. Te imaginarás que es bastante arduo esto porque son personas que no se conocen entre sí. Ya lo estamos terminando. Será una versión a la distancia y podrán decir que cantaron con un Sui Generis

¿Ves futuro en los músicos emergentes que están mandando sus videos?

Se está convirtiendo en una especie de semillero esto. Tranquilamente el día de mañana, un productor podría ver estos videos y decirle a uno de estos chicos para desarrollar una carrera. Personalmente creo que hay como cinco o seis chicos a lo que veo y digo "qué lindas voces tienen, ya están para grabar sus propios discos”. Está bueno eso. Que #AmericaCantaSui sea una cantera de artistas emergentes y que pueda ayudar en estos tiempos de encierro. Es una ayuda a la creatividad y a la salud mental, porque mientras estás creando en tu casa, estas ocupado en algo. Esto tiene una dosis muy grande de esperanza.

¿Solo se está versionando el repertorio clásico del grupo?

No, ellos pueden elegir. Hay versiones de los discos Sinfonía para Adolescentes, de Vida, del disco Sí. que fue el último. Hemos tenido versiones de outtakes, como Alto en la Torre. Creo que hay que husmear en la discografía para desarrollar. Por supuesto que siempre hay temas que son los favoritos, como Quizá Por qué o Canción para mi muerte. Por ejemplo, Rasguña las piedras no tiene tantas versiones al ser, quizá, un tema ya tan escuchado. Hay canciones que se reversionan menos como Tango en Segunda o Señor Tijeras. Y nos han llegado también versiones increíbles, solo de guitarra acústica, de un tema como Instituciones o Mr. Jones, o pequeña semblanza de una familia americana, por ejemplo. Hay de todo.

¿Charly García está al tanto de este proyecto?

Charly siempre lo sabe todo. Por supuesto que está al tanto. Lo que pasa es que está en Buenos Aires y no usa redes sociales. En un principio, a fines del año pasado, surgió la idea de que se venga a Miami en marzo, para coincidir. Le gustó la idea pero vino la pandemia. Charly está bien, en cuarentena en su casa, que en la Argentina es bastante más estricta. Cómo no va a estar contento si son sus fans y las canciones que compuso.

La música de Sui Generis es como un ritual de paso entre los jóvenes. Les gusta mucho a los universitarios. ¿Cómo te explicas el fenómeno que cautive tanto a la gente joven?

Me lo han preguntado infinidad de veces y sigo sin saber. Se lo he preguntado hasta a sociólogos. No hay un único motivo. Creo que teníamos las canciones y luego estaba la comunión, la amistad de Charly y yo, y ese sentir de que estábamos hablando en tu mismo idioma. Cosas así te marcan, más cuando las escuchas en la pre adolescencia y adolescencia. Lo curioso es que eso siga dándose después de que la banda ya no está. Hay cosas que suceden: Charly y yo seguimos en la música. Quizá si nos hubiéramos retirado, la cosa hubiera quedado ahí. Pero seguimos cantando, cada quien en lo suyo, y seguimos siendo amigos, y eso ayuda. En las casas, la música va de padres a hijos. En los colegios, algunos profesores enseñan nuestras canciones, porque son muy sencillas. Y en las reuniones sociales de grupo, la gente dice vamos a cantar una que sepamos todos, y cantan Sui Generis.

Todo eso y a pesar que no suena en radios, al menos acá en Perú. Durante décadas, la música de Sui Generis se distribuía solo en circuitos alternativos, ferias de casets o ambulantes en las puertas de las universidades

No se escucha en radios ahora pero pienso que las redes sociales cubren ese vacío. Sería muy curioso que la radio se prenda de este interés renovado en las redes sociales por la música de Sui Generis y la vuelvan a pasar. De alguna manera, este #AmericaCantaSui, como me dijo alguien el otro día, está volviendo a poner de moda a Sui Generis. Fue un dicho que me llamó la atención y por supuesto que me gustó, que a 50 años antes de ese primer show, nuestra música se pueda poner de moda otra vez. Pienso que es lo bueno de este proyecto. Creo que las cosas bien hechas, hechas con el corazón y con energía, como este proyecto, que es muy noble, necesitan continuar. Creo que es un trabajo que le hace bien a la gente, sobre todo a los jóvenes.

¿En qué quedaron los shows que ibas a dar en Perú por los 50 años del primer show de Sui Generis?

Estaba por ir ahora en junio a Perú al Gran Teatro Nacional y hemos cambiado las fechas. El 13 de mayo del 2021 estaremos en Lima y el 15 de mayo en Arequipa. En una de esas, le podríamos agregar un invitado de #AméricaCantaSui. Podría ser. //

