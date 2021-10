Conforme a los criterios de Saber más

Las canciones de James Bond son un género en sí mismo, con sus códigos y leit motivs que las hacen familiares a primera escucha. La veintena de temas y poco más que se han escrito para las aventuras del espía británico comparten un ADN inconfundible que los expertos llaman “la progresión Bond”, una sucesión de tres acordes en progresión cromática que identifican la serie desde 1962 hasta ahora, en la recién estrenada Sin tiempo para morir.

Las canciones de James Bond suelen derrochar melodrama y orquestaciones exóticas que animan sus elaboradas secuencias de presentación de créditos. Cuentan siempre con voces poderosas, femeninas en abrumadora mayoría, además de pianos y guitarras reverberadas que le confieren un aura misteriosa. También pueden tener presencia de metales como la fanfarria de apertura de John Barry, icónica como el inicio de Star Wars.

Algunas han tenido vida en los charts y han sido grandes éxitos. Acaso por ello, muchos músicos británicos sueñan con encargarse de responsabilidad como Shirley Manson, Jarvis Cocker y hasta Radiohead, que ha remitido tres canciones a los productores, sin suerte hasta ahora. Repasamos abajo las mejores y peores canciones del espía británico.

Los peores:

Madonna - Die Another Day

(Otro día para morir, 2002)

El primero de una serie de pasos en falsos que dio Madonna al voltear el siglo fue aceptar este encargo para la despedida de Pierce Brosnan de la saga. Un ejercicio genérico de electroclash dosmilero, monótono, sin vida, con una vocalización francamente odiosa y un sonido de lo más fechado. Mejor recordarla con aquel tema que hizo para Austin Powers, una parodia de Bond mucho más en su liga.

Rita Coolidge - All Time High

(Octopussy, 1983)

Octopussy refleja la decadencia de la franquicia, con un Roger Moore garabateado de arrugas que imploraba su jubilación. John Barry compuso la canción título, una balada de manual, hecha al peso y sin sustancia. Al menos el título de la canción sirvió para hacer un chiste cuando Mark Whalberg se la canta a Mila Kunis en el clímax de Ted (2012). Otras baladas bond como la aterciopelada For Your Eyes Only (Sheena Easton) o Nobody Does It Better (Carly Simon) cayeron mucho mejor paradas.

Sam Smith - Writing´s On The Wall

(Spectre, 2015)

En defensa de Writing´s on the wall se puede decir que el famoso tema “compuesto en 20 minutos” por Sam Smith ganó un Oscar, un Globo de Oro y que fue un hit en su país. En su contra se podría añadir que, efectivamente, parece compuesto en 20 minutos. Es genérico, con algo de misterio y drama, pero la forma tan peculiar de cantar de Smith es un distractor posiblemente usado para disimular la ausencia de una melodía recordable.

Sheryl Crow - Tomorrow Never Dies

(El mañana nunca muere, 1997)

Para la innecesaria secuela con Brosnan de 1997 se realizó un concurso de compositores que recibió propuestas de Pulp, St. Etienne, Swan Lee, Marc Almond pero pareciera que se optó por la menos feliz. El tema no es tan malo como la performance de Crow, una voz excitada de los noventas que nunca destacó ni por rango ni por tener un timbre agradable al oído. Acaso alguien más competente hubiera levantado el asunto.

Jack White y Alicia Keys - Another way to die

(Quantum of Solace, 2009)

Cuatro minutos y quince segundos de interminable tedio es lo que deparan Alicia Keys y el ex White Stripes, Jack White, en el primer tema Bond cantado a modo de dueto. La indigestión la regalan desde la primera nota, un intento de volver a recuperar las vibras rock que regaló Chris Cornell en la anterior Casino Royale, aunque el disfuerzo vocal de ambos haya caído en un afortunado saco roto.

Las mejores canciones de James Bond:

10) Tom Jones - Thunderball

(007: Operación Trueno, 1965)

El mismo año de su hit, It´s not unusual, un jovencísimo Tom Jones fue convocado de emergencia para que preste su voz a la cuarta película del 007. La leyenda dice que se desmayó en plena grabación al culminar la larguísima nota final. En años recientes ha asegurado que solo se mareó. Jones le aportó su acostumbrada sensualidad y tono kitsch a un tema casi sinfónico de Barry que el tiempo ha olvidado, injustamente.

9) Garbage - The World Is Not Enough

(El Mundo no basta, 1999)

David Arnold fue el compositor de Bond en los años 90, conocido por usar elementos de la electrónica para hacer sonar más actuales a sus bandas sonoras. La decisión de llamar a los entonces populares Garbage tenía sentido, por su mezcla de rock con secuencias. La canción de El Mundo no basta es un clásico Bond desde el primer segundo y cuenta con una letra escrita por Don Black (Thunderball, Diamonds Are Forever), desde el punto de vista de la villana Elektra King.

Garbage

8) Chris Cornell - You Know My Name

(Casino Royale, 2006)

El fallecido líder de Soundgarden puso a trabajar su glotis trajinada en el tema título de Casino Royale, la primera cinta con Daniel Craig, con un dinamismo y adrenalina que le cayeron de perilla al nuevo look de la saga. El tema tiene sus toques rockeros, con una guitarra distorsionada y una batería atronadora, a las que suma una orquesta entera para darle el acabado “Bond” con leves toques orientales. Auguraba la mejor época del 007.

7) Shirley Bassey - Diamonds Are Forever

(Los diamantes son eternos, 1971).

Shirley Bassey fue reconocida por años como “la voz de la saga Bond”, responsable de despachar hasta tres temas muy populares de la franquicia, entre ellos el que da título de Los Diamantes son Eternos. Es un eterno favorito de los fans, tanto por la expresividad de su garganta como por el exotismo casi onírico de su apertura y la sensualidad del ritmo. Kanye West lo sampleó para su tema Diamonds from Sierra Leone (2002).

6) Adele - Skyfall

(Skyfall, 2012)

Skyfall fue la primera canción de Bond en ganar un Oscar, un mérito que le corresponde enteramente a Adele, quien aportó su voz soul y su habitual enfoque retro, casi clasicista, a una de las mejores historias del espía. Es imposible no notar los ecos a Shirley Bassey en la melodía, a quien Adele parece tributar con respeto, así como a algunos canciones de la saga de la época de Connery, en la parte instrumental. Skyfall fue un merecido éxito radial.

5) Duran Duran - A View To A Kill

(007: En la mira de los asesinos, 1985)

A View to a Kill sigue siendo la única canción de Bond en llegar al número 1 del Billboard Hot 100, algo que dice más de la enorme popularidad de Duran Duran allá por 1985 que de la vigencia misma de James Bond por esa época. El tema que presentó el conjunto británico para la despedida final de Roger Moore es una mezcla acertada de rock y new wave, orquestado por el mismo John Barry con unos característicos golpes de orquesta muy Bond e intrigantes.

4) Paul McCartney - Live and Let Die

(Vive y deja morir, 1972)

Live and Let Die fue la primera película de Bond con Roger Moore como protagonista. La productora temía que la inclusión de un actor de TV no fuese aceptada por los fans, así que contrató a un beatle para darle mayor valor al conjunto. Paul McCartney escribió un tema enorme, que inicia como balada para explotar pronto en un puente orquestal y un breve interludio de reggae. Hay de todo, romance y persecución en pocos minutos.

3) Shirley Bassey - Goldfinger

(007 contra Goldfinger, 1964)

El primer tema cantado por Shirley Bassey para la franquicia es famoso por las extrañas circunstancias de su grabación. La complejidad del tema de Barry no solo fue reto para los 77 músicos sino para la propia cantante, que tuvo que deshacerse de su sostén en las tomas finales, para poder ampliar su pecho y llegar a la nota final. Nunca queda claro si la letra, que describe al villano, lo hace desde la admiración o el temor. Tal vez las dos cosas. En la ambigüedad está el encanto.

2) Billie Eilish - No Time To Die

(Sin tiempo para morir, 2020)

La chica prodigio del pop actual parecía una apuesta imposible para cantar un tema de Bond, por su estilo vocal susurrado que es lo opuesto a las grandes voces poderosas y melodramáticas de sus antecesores. El resultado, no obstante, aprueba con buena nota: sigue siendo ella misma, incluso cuando se anima a salir de su zona de confort en la nota larga del clímax. La producción conjuga la economía del bedroom pop con la exuberancia orquestal.

1) Nancy Sinatra - You Only Live Twice

(Solo se vive dos veces, 1967)

Una de los temas Bond más logrados y versionados de la historia del 007 es este clásico que Frank Sinatra dejó pasar, solo para recomendar que le dieran la posta a su hija, Nancy, que ya empezaba a descollar con su éxito These Boot Are Made for Walking. El track es irresistible desde que se oye el primer pasaje de cuerdas (sampleado décadas después por Robbie Williams), lleno de misterio y toques orientales que van acordes con la trama que transcurre en Japón. Coldplay y Björk le han rendido respectivo tributo.

Bonus track:

John Barry - James Bond Theme

(El Satánico Dr. No, 1962)

El alfa y omega de los temas de James Bond. De aquí salieron la mayoría de motivos que uno reconoce de un tema del 007. Los metales furiosos de jazz, la orquestación suntuosa y exótica, la guitarra eléctrica de Vic Flick, al que solo se le pagó 15 dólares para tocar el característico riff inicial. Hay mucha disputa en torno a la autoría del tema. Como sea, el resultado es un clásico que sigue siendo citado tanto en la saga, como fuera de ella, por la cantidad de parodias que generó.