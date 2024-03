Dice ser atrevida y que muchas veces somete a su intuición las decisiones profesionales. Norma Martínez (Lima, 1969), una de las actrices peruanas más representativas en el país y fuera de él, nunca les huye a los retos constantes de su carrera. Uno de ellos, precisamente, es el que vive en la actualidad. Martínez está residiendo en Madrid, adonde viajó en busca de nuevas oportunidades laborales.

Hoy, la situación para los actores y actrices en el Perú no es fácil. Con tan pocas producciones el trabajo es escaso y muchos han decidido migrar. Es así como Norma encontró en España un refugio conocido (es la segunda vez que vive en ese país) y un mercado interesante profesionalmente, pues potencias del ‘streaming’ como Netflix, Amazon y Disney tienen sede ahí.

El año pasado llegó a ella el papel de La Doña, una mexicana de temer, en la segunda temporada de la serie situada en Madrid de los años noventa, “El inmortal”, donde también el peruano Jason Day es parte del reparto. Martínez encarna a una mujer líder de un peligroso cártel con quien el protagonista debe negociar. “Por suerte, conocí a un profesor de acento y preparé todo mi personaje desde el cásting con él”, nos detalla la actriz vía telefónica desde España sobre las exigencias en este tipo de producciones. Tuvo que aumentar su edad, hablar como mexicana, adoptar la forma del poder. Es una responsabilidad como actriz estar siempre preparada. Así lo ve ella, es parte de su trabajo.

Por otro lado, ahora mismo está rodando la segunda temporada de la serie “La chica de la nieve” junto a otra compatriota, Francisca Aronsson: “He pasado de ser la patrona a una señora de limpieza, lo que me parece interesante en términos de construcción de personaje. Son muchas las posibilidades que se abren aquí para mí”, recalca, asumiendo a su vez todos los sacrificios y renuncias que implica ser migrante.

En la piel de los demás

No es una sorpresa verla destacar. Norma Martínez ha brillado tanto en el teatro como en el cine y la televisión desde su primera aparición sobre las tablas en 1991 con “Romeo y Julieta”, dirigida por Roberto Ángeles, y después en las míticas series de Iguana Producciones como “La noche”, “Escándalo”, “Secretos” y, la primera de ellas, “Obsesión”, en 1996, a cuyo cásting llegó gracias a su gran amigo, el inolvidable Diego Bertie. “Me parece mentira que haya pasado tanto tiempo y que siga en este trabajo que me da alegrías inmensas, frustraciones terribles y hasta inseguridades. Siempre me hace sentir viva y que todavía hay algo nuevo para mí”.

En su carrera ha interpretado infinidad de personajes absolutamente disímiles entre ellos y de vivencias complejas. Ponerse en la piel de tanta gente, aunque sean de ficción, la han ayudado a entender al ser humano, generar empatía y, como pocos, encontrar en la actuación un trabajo de servicio hacia los demás: “La gente puede verse reflejada y ejercitar sus emociones, sentir con libertad y ver realidades que no están tan cerca”, reflexiona Martínez.

En el papel de Galactia en la obra teatral “Escenas de una ejecución”, una de sus más recientes interpretaciones en las tablas peruanas. / Archivo personal

Verla en cualquier plataforma —sea en el teatro, la televisión, el cine— es garantía de encontrarnos con un papel estudiado y trabajado con esfuerzo. ¿Cómo los escoge? Principalmente, deben significar un reto y la oportunidad de seguir creciendo como actriz: “Si lo veo complicado y no sé cómo interpretarlo, entonces es una buena señal”. Y ahora, además de productora con Animalien, está incursionando como guionista. Martínez ha coescrito, junto a Franco Finocchiaro y Jorge Ossio, el guion de “Exploraciones silvestres” con el que ganó el financiamiento de la Dafo para producirlo. Empezará el rodaje en el Perú el próximo año.

Sobre ese nuevo proyecto Martínez se muestra, por supuesto, muy entusiasmada, aunque también aterrada, según nos cuenta. “Es un personaje exigente, interesante e irreverente, con un guion superatrevido. Nunca he visto una película y un personaje así en el Perú, pero no te voy a ‘spoilear’ [risas]”, indica. Esas son las cosas que la motivan: derribar barreras, tabúes, investigar y no quedarse en el lugar de la comodidad. Norma se define como una curiosa nata.

¿Eso significa que está en el mejor momento de su carrera? “Pensar que es el mejor quizá significa que lo mejor no va a venir. Todo es parte de la misma búsqueda y tiene que ver más con una cuestión interior que con lo que sucede afuera”, finaliza. En su manera de ver la vida, lo mejor siempre está por llegar. Y así, Norma Martínez es feliz. //