La familia Nicolini Selk ha seguido su cuarentena con responsabilidad. Ambos papás, Cynthia y Jorge, han teletrabajado mientras sus hijos Stefano (6) y Emilia (3) se han quedado con ellos en casa atendiendo las clases virtuales. Encerrados, los cuatro han pasado juntos el tiempo que antes no tenían. Se han amado y estresado en igual proporción. Cuando el Estado autorizó la salida de los chicos por media hora al día, los padres decidieron que fueran al parque con los cuidados del caso. Eso aliviaba a los pequeños, que liberaban energía; y a los grandes, porque disfrutaban los beneficios de ese desahogo. Sin embargo, la pena por no poder ver a las abuelas en más de tres meses agobiaba a todos. ¿Cómo compartir tiempo con ellas sin que nadie corra peligro de contagio? ¿Cómo iba a funcionar cuando el confinamiento terminara, pero la pandemia no? La mejor opción que han encontrado, por el momento, es citarse con ellas en un parque de Surco (todos viven en el mismo distrito) de forma esporádica controlando los riesgos. Así, en distintos días, Doralí e Ingrid (usualmente enclaustradas) ven a sus nietos revolotear y jugar a metros de ellas en un espacio muy abierto, sentadas en sus propios bancos de plástico. No hay el contacto que se quisiera, no. Pero están juntos y, a la vez, no, que es a lo que más se puede aspirar en estas circunstancias. Los primeros ensayos de la nueva normalidad de los Nicolini se volverán una práctica poco frecuente después del 30 de junio, cuando el confinamiento se levante. Esa es la formúla propia que han hallado para proteger su salud. Y, a su vez, la cordura y el corazón.

Todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Que la cuarentena de más de 100 días en el Perú, una de las más largas del mundo, llegará a su fin en medio de una crisis sanitaria que preocupa muchísimo. Al cierre de este artículo, nuestro país era el sexto en el planeta con mayor número de infectados. No hay camas en los hospitales, la demanda por oxígeno es enorme, los precios por atenderse en clínicas son estratosféricos y ni siquiera hemos llegado al pico de la primera ola. Pero el encierro no da para más. Millones han perdido su empleo y la economía tiene que reactivarse. Es como lo ha dicho el divulgador médico Elmer Huerta desde el principio: vamos a tener que aprender a convivir con el nuevo coronavirus por mucho tiempo. Y es como lo ha escrito recientemente en su columna semanal de El Comercio: la responsabilidad respecto de la salud de nuestra familia estará de ahora en adelante en nuestras manos.

MÁXIMA SEGURIDAD. Los mercados y ferias, focos importantes de contagio del COVID-19, están siendo reorganizados. El uso de mascarillas y plásticos entre vendedor y cliente será necesario.

Vecinos de San Isidro y Miraflores realizan deporte en espacios públicos según la disposición del Ministerio de Salud que autoriza la practica deportiva desde hace semanas. Siempre con mascarillas.

Este nuevo comienzo, indican los expertos, debe estar acompañado de precaución. Distancia social, uso de mascarillas y el lavado constante de manos debe estar interiorizado en este retorno libre a las calles. De ahí se desprende que se prefiera el quedarse en casa lo más que se pueda, en primer lugar. Y si no, la visita o el paseo en espacios abiertos como parques, malecones o calles poco transitadas. El que se evalúe un retorno a la naturaleza en familia. Tal vez caminatas con los chicos en las afueras de las ciudades los fines de semana. También reconstruir hábitos cotidianos. Si antes se iba a tomar un helado a un restaurante los domingos, ahora se podría hacer lo mismo, pero pidiendo para llevar. Viejas costumbres, pues, adaptadas con tino a los nuevos tiempos.

DE LEJITOS, MEJOR

Ver a la familia o a los amigos será de las primeras acciones que muchos tomen a partir de julio. Lo que se aconseja, lamentablemente, es no hacerlo o, en todo caso, lo menos posible, dada la prevalencia de la pandemia, pero de proseguir con el plan, evitar los abrazos. Si esto aún sigue siendo muy difícil para usted, hay formas seguras –no infalibles– de hacerlo.

Así lo expuso un reportaje publicado en Nytimes.com/es, en el que se le preguntó a científicos que estudian los virus de transmisión aérea cómo podíamos abrazar con el menor riesgo posible. En un extracto se leen las respuestas: “Usa una mascarilla. Abraza al aire libre. Intenta evitar tocar el cuerpo o la ropa de la otra persona con tu rostro y tu mascarilla. Apunten sus caras en direcciones opuestas. No hables ni tosas mientras abrazas. Hazlo rápido. Cuando termines, retrocede para no respirar en la cara del otro. Lávate las manos después. Y trata de no llorar. Las lágrimas y el goteo nasal incrementan el riesgo de entrar en contacto con más fluidos que contienen el virus”. Demasiada logística, se podría pensar, pero así son las cosas.

A partir de los siguientes días, además, habrá quienes quieran socializar y quienes no. Estos últimos seguirán en una suerte de cuarentena autoimpuesta que, de hecho, es lo que se sugiere por ahora. Entre los primeros, sin embargo, hay los que desde ya están optando por practicar lo que en otros países se llaman “burbujas sociales”. ¿De qué va? Dos o tres familias acuerdan socializar entre sí, pero con nadie más. En una burbuja, estas pasan el rato juntas, a menudo sin tener en cuenta el distanciamiento social, pero fuera de su núcleo siguen las reglas generales de no socializar con quienes vivan fuera de casa. Esto viene sucediendo mucho entre quienes tienen niños, en un afán porque los pequeños tengan interacción con otros.

Somos le consultó su opinión sobre ello al pediatra Gustavo Rivara: “Me parece una práctica muy arriesgada. ¿Cómo se sabe realmente si el papá de una de las familias de la burbuja se cuida bien cuando va a comprar? ¿Cómo se sabe que el amigo de tu hijo no estuvo con un primo y no lo comentó a la burbuja? Lo que estoy viendo en los parques son burbujas no solo de niños –más de cinco jugando juntos, probablemente primos o amigos–, sino de los adultos que tienen perros. Se juntan ahí a conversar. Y también los que hacen ejercicios. Entre ellos confían, pero lamentablemente así es como se disemina la enfermedad. Soy un defensor de que los niños tienen que salir por su bienestar físico y mental, pero a pasear, no a juntarse con otros por ahora, lastimosamente”.

CANASTILLAS VIRTUALES

Además está el asunto de las compras. Para evitar las aglomeraciones de gente en los mercados o tiendas, los especialistas sugieren darle más chances al comercio electrónico. Freddy Linares, profesor de la Universidad del Pacífico y director de Neurometrics, explica los beneficios de este más allá de la aplicación de la distancia social.

“No hay que ver como un proyecto complejo el comprar por Internet. Ahora hay muchas alternativas, desde las tiendas que tienen sus propias versiones virtuales hasta el WhatsApp. Las primeras son prácticas dada la coyuntura, porque te permiten adquirir bienes en los micromomentos libres que ahora tiene uno en casa, ya que vivimos con los horarios entremezclados. Ese ‘carrito de compras’ se puede llenar de a pocos durante el día. Otro beneficio del e-commerce es que se paga con un instrumento digital y no con efectivo. Igualmente están los chats de WhatsApp en los que se están compartiendo catálogos. Los emprendedores lo usan y hasta empresas grandes como una que fabrica famosos helados. Y se paga a través de aplicaciones facilísimas”, puntualiza Linares.

CONSERVE SU DISTANCIA. Los centros comerciales en Lima reabrieron sus puertas esta semana con protocolos de seguridad para evitar la aglomeración de público.

MENTE EN LA TIERRA

Finalmente, otro aspecto a considerar en la vida poscuarentena que empieza ya es el psicológico. Giuliana Rivera, psicoanalista y fundadora de Tótem&Taboo, da recomendaciones para quienes tienen temor de volver a salir. “Quien posee el denominado ‘síndrome de la cabaña’ debe analizar qué es lo que le da miedo. Identificado esto, hay que comunicárselo a alguien de confianza e ir saliendo paulatinamente. Primero a la puerta, a la esquina, etc. Si el asunto es más grave, si incluso le da pánico volver a trabajar, hay que llamar a un profesional”.

Sobre quienes no muestran ansiedad, sino más bien vehemencia por retornar a la calle, dice: “Aquellos que piensan que van a volver al mundo anterior a la pandemia, tendrían que reflexionar por qué están negando la realidad o están dispuestos a ejecutar conductas de riesgo. La clave es siempre recordar que de nuestras acciones depende la salud de nuestra familia”. Y da un consejo más: seguir reforzando la comunicación virtual. Videollamadas todo el tiempo. //

VIDEO RECOMENDADO

Ausencia de mascarillas entre aficionados del Liverpool