Nutrición: cinco secretos saludables para combatir el frío en este invierno limeño

Durante la temporada de invierno, nuestro sistema inmune se ve afectado por las bajas temperaturas y el exceso de humedad. La forma en que nos alimentemos juega un rol clave para salvaguardar nuestra salud.

Es importante procurar consumir alimentos con vitamina A, esencial para la protección del organismo ante enfermedades respiratorias (gripes, faringitis o bronquitis).

Esta vitamina cumple un rol clave en la protección de las mucosas, evitando así el paso de distintos virus o bacterias. Se encuentra en el salmón, la carne de res y de aves, y los productos lácteos.

Por otro lado, la vitamina C representa un potente antioxidante que ayuda a prevenir resfríos y afecciones a las vías respiratorias causadas por las bajas temperaturas. “Contrariamente a lo que se piensa, la naranja no es la fruta más rica en vitamina C. Hay mejores alternativas, como el camu camu. Cien gramos de esta fruta aportan hasta 25 veces el requerimiento diario de vitamina C para una persona adulta”, indica la nutricionista a domicilio Karla Alvarado.

La hidratación también es clave, pues en invierno suele disminuir el consumo de agua o se reemplaza por bebidas calientes muy azucaradas. En este caso, “es preferible optar por agua de hierbas o de frutas y cáscaras cocidas, entre 8 a 10 vasos al día”, recomienda Carla Torres, nutricionista del Centro de Medicina Estética de la clínica Ricardo Palma.

Las grasas saludables, como las de la palta, las aceitunas y los frutos secos, también deben ser incluidas en la dieta, ya que sirven para almacenar energía y facilitar el transporte de las anteriores vitaminas.

Para finalizar, no se debe olvidar el zinc, mineral importante para el correcto funcionamiento de las células y la respuesta inmune. Lo encontramos en los mariscos, la carne de aves y las carnes rojas. //