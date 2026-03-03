Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En Lima, el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos y el de la Universidad Ricardo Palma (en la foto, ubicado en Surco) son dos lugares destacados para conocer más de estas especies extintas. (Foto: Giancarlo Shibayama)
En Lima, el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos y el de la Universidad Ricardo Palma (en la foto, ubicado en Surco) son dos lugares destacados para conocer más de estas especies extintas. (Foto: Giancarlo Shibayama)
Por Celeste Pérez

El próximo estreno de una serie documental impulsada por Steven Spielberg para Netflix (“The Dinosaurs”, que se lanzará el próximo 6 de marzo) vuelve a colocar en primer plano a las increíbles especies que habitaron hace millones de años el planeta: los dinosaurios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.