Esta es La Oficina, uno de los últimos refugios del verdadero criollismo

La señora Iris ve quién entra y quién sale. Lo hace cada jueves, viernes y sábado, de 10 p.m. a 3 a.m. Fue la propia Amelia Huapaya quien se lo encargó. Iris vive en la misma calle donde está ubicada La Oficina y su labor ha sido cuidar celosamente su puerta desde que esta se abriera por primera vez, 26 años atrás. Debe mantenerla cerrada siempre; no importa quién entre o quién salga. Sea Alan García, ‘Mocha’ Graña, Óscar Avilés o Mario Vargas Llosa. Lo que pasa en La Oficina se queda en La Oficina.

Amelia Huapaya los conoció a todos y todos la conocieron a ella. La suya era –es– más que una peña: fue su pasión; su vida; y el lugar donde, además, vivía. “Mucha gente debe creer que soy muy egoísta, pero es que no entienden que es mi casa y me permite hacer todos los días algo que me encanta: cocinar y jaranear”, explica ella misma en la web del local. Sus palabras no solo se leen en primera persona: también en tiempo presente. A Amelia se le siente justamente así.

En un mundo dirigido por hombres –el criollismo– fue una de las pocas mujeres que llevó las riendas.



Se sabe que su amor por la música criolla le venía de su padre, guitarrista que tocaba en la peña El Inca del Rímac; que antes de La Oficina tuvo un restaurante en Breña; que incluso antes de eso se hizo conocida por preparar cebiche cada viernes en una empresa, donde terminaba armándose la jarana (de ahí el nombre que lleva el espacio); que era chiquita. Se saben muchas cosas de ella pero lo que más se sabía es que era irremplazable. Ha pasado un año y tres meses de su partida y eso se confirma a diario.





