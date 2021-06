Conforme a los criterios de Saber más

Una de las primeras mentiras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales desbarató en estas elecciones tenía que ver con el color de un lapicero y una imaginada máquina lectora de cédulas de sufragio. La especie decía que si no se usaba lapicero de tinta azul, el “software no reconocería tu voto”. La intervención de ONPE fue rápida contra el usuario de Twitter que lanzó el bulo. “¡Esta es una #NoticiaFalsa! Los votos son contados manualmente, no se utilizan máquinas para leer ni ordenar las cédulas. No difundas #fakenews”.

En las siguientes horas y días la frase “no difundas fake news” se convertiría en una raya trazada en la arena para separar los hechos, ese concepto tan vejado en estos días, del aluvión de noticias falsas que empezarían a verterse con ventilador. Nunca se había visto algo así en una campaña peruana. Y el problema es que muchas de estas fake news llegaban compartidas no solo por los políticos de siempre sino por líderes de opinión, cantantes como Pedro Suárez Vertiz y hasta por experimentados periodistas. Cada persona con Whatsapp puede dar fe.

Al 94.87 % de actas contabilizadas, solo hay 461 actas con votos impugnados por enviarse a los JEE: https://t.co/MDlYAQw4DC Además, la impugnación de votos ante el JEE NO TIENE COSTO, solo la apelación de la resolución ante el @JNE_Peru. ¡No difundas #NOTICIASFALSAS! https://t.co/zK0iqXr6RW — ONPE (@ONPE_oficial) June 8, 2021

Combatir fake news es como apagar un fuego. Debe hacerse a tiempo para que este no se extienda. Lo que ocurrió en la campaña tuvo las proporciones de un incendio forestal y de ahí el respeto que se ganó la labor desmitificadora de la ONPE. Hubo mentiras sobre las mal llamadas “impugnaciones de actas” que en verdad solo se encontraban observadas; sobre otras supuestamente declaradas “ilegibles”, que tampoco lo eran; sobre el número y el supuesto costo de estas impugnaciones, sobre el mismo proceso de sufragio. Todo desafío era contestado con firmeza por la autoridad y empezó a surgir en redes el interés por conocer quienes estaban detrás de tan buen trabajo.

Ahora que la @ONPE_oficial ya terminó el conteo y procesamiento de actas, ¿podrían contarnos quién es su administrador de redes? Queremos conocer la identidad de la persona que, a pulso y en tiempo récord, desbarató decenas de fake news. Se agradece. — Renato Cisneros (@recisneros) June 15, 2021

Esta semana se pudo saber quiénes conforman este equipo especial. Son once personas lideradas por el comunicador Pedro Rivas Ugaz, quien salió al frente desde su cuenta de Twitter (@privasu) a agradecer los buenos deseos de la gente. “Gracias a todos por la buena onda. Como intuirán, este no fue trabajo de una sola persona. Dirigí un equipo de 11 (content producers, podcaster, fact-checkers, diseñadora gráfica, infografista y animador de videos), siempre con la aprobación última de @susanavitalr (Susana Vital Reyes)”.

Rivas es bachiller de comunicación social por la Universidad de San Marcos, con posgrado en gestión estratégica de marcas por la UPC y en marketing digital por la IEBS Bussines School. Trabajó en el pasado para el Grupo El Comercio, como Editor WEB de Trome, y en empresas como Banco Fallabella. A la ONPE llegó hace diez meses para tomar el cargo de especialista de contenidos digitales, que desempeña desde octubre del 2020 a la fecha, según se puede ver en su cuenta de Linkedn.

Gracias a todos por la buena onda. Como intuirán, este no fue trabajo de una sola persona. Dirigí un equipo de 11 (content producers, podcaster, fact-checkers, diseñadora gráfica, infografista y animador de videos), siempre con la aprobación última de @susanavitalr. (1/2) — Pedro Rivas Ugaz (@privasu) June 15, 2021

En un post en su cuenta Facebook, Pedro Rivas analizó cómo es que este alud imparable de fake news se han propagado en la segunda vuelta, en el que se evidencia una posible coordinación de muchos para desinformar deliberadamente. “ Si se dan cuenta, hay un patrón. Sale el 12 en Twitter de una forma. Luego salta a Facebook de otra. El 14 lo amplifican en la plataforma de microblogging y así crece la bola de nieve que termina por envenenarnos y hacernos creer que hubo fraude. ¡Dile no a las #FAKENEWS!”

Entre otros nombres del equipo revelados por el comunicador en su tuit figuran periodistas de recorrido como Willie Vásquez (@elpaki), que es director de la empresa de comunicaciones Pakimedia que desarrolla contenido par internet y estrategias de redes sociales. En la ONPE se desempeña como podcaster de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a cargo de los programas de radio online.

La ONPE ha destacado en esta campaña por crear contenido especializado en plataformas distintas, algunas tan jóvenes como la red de videos cortos TikTok. A través de su cuenta, han dado cátedra sobre cómo diferencias noticias falsas de las oficiales, en videos con mucho humor. A cargo de esta área esta Cinthya Cerna. “No crean que Tik Tok es para ociosos eh. Cuando ingresé a este mundo descubrí que todo depende de cómo lo uses, en este caso para informar”, señala en su cuenta de Linkedn.

Figura en el equipo también Jesús Abón, que se define en su cuenta de Twitter como estratega digital, fundador de la agencia de marketing digital Brainis y de Technopatas, una web sobre noticias de tecnologías. Sobre su trabajo en el equipo de defensa contra los fake news de ONPE, Abón escribió en sus redes: “Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama orgullo. Semanas sin dormir, pero siempre con la convicción de hacer siempre el mejor trabajo posible”.

Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama orgullo ❤️ 🥇



Semanas sin dormir, pero siempre con la convicción de hacer siempre el mejor trabajo posible 💪💪💪

---

PD: Si les gusta la tecnología, síganme en IG: https://t.co/Nl0Vlf3lrk 😎 https://t.co/lbQEH4M95m — Jesús Abón (@jcomsoc) June 16, 2021

Muchos usuarios de Twitter mostraron su agradecimiento a este equipo de la ONPE, que se asemeja mucho al que viene desarrollando en este momento el comité de fact checkers del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No han faltado los entusiastas que se han ofrecido hasta mandarles un yape o alcanzarles “unas chelas”. Rivas les ha agradecido y sugerido que lo mejor de momento es que apoyen económicamente a los proyectos de periodismo independiente. //

NOTA: Este artículo se escribió con información pública colocada en redes sociales por las personas citadas. Rivas y parte de su equipo declinaron cortésmente hablar con Somos para esta nota por políticas de su institución. Esperemos pronto conocerlos a cada uno.

