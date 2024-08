Lo primero que una persona común imagina sobre un concierto de orquesta sinfónica es un gran ensamble de músicos vestidos de negro, interpretando lo mejor del repertorio de la llamada “música clásica” de tradición occidental o académica. Son vistos como los guardianes de un legado imponente, de varios siglos, que solo ellos pueden mantener vivo, y con razón. Sin embargo, en los últimos años, algunas personas están sacudiendo el formato de orquesta, alejándola de Beethoven y Mozart y acercándola más a lo popular, a la música de tu vida, esa con la que creciste mientras veías películas, series, dibujos animados o cuando escuchabas la radio.

El formato de las sinfónicas populares ha demostrado ser un ‘boom’ inesperado en nuestro medio, y los tickets para estos conciertos pueden agotarse en cuestión de minutos. Un show como los homenajes a John Williams, el compositor de Steven Spielberg, suele estar entre los más populares cada vez que se anuncian. Pero la oferta es amplia, y hay, como se dice, para todos los gustos.

El show 90´s Sinfónico, en su última noche en el Gran Teatro Nacional (Foto: Adrián Alcocer).

Estas nuevas propuestas no solo buscan atraer a un público más joven, sino también romper con la idea de que la música sinfónica está reservada para un círculo selecto de conocedores. Uno de los casos de éxito más recientes es el del espectáculo “90′s sinfónico”, que, luego de haber agotado dos fechas en el Gran Teatro Nacional la semana pasada, se vio obligado por la presión popular a proponer cuatro nuevas fechas en setiembre, esta vez en el teatro Nos de la PUCP. “Interpretamos bandas sonoras y también canciones que, aunque no fueron creadas específicamente para películas, se han vuelto icónicas gracias a ellas”, señala el director Carlos Ramírez, quien lleva la batuta en “90′s sinfónico”. A diferencia de otros, en este espectáculo se interpretan canciones y no solo piezas instrumentales. “Se hicieron arreglos especiales con la orquesta para este formato, ya que no todas las canciones son sinfónicas; algunas tienen un formato más de banda pop”, agrega Ramírez.

LLUVIA DE ESPECTÁCULOS

Otro show sinfónico que se viene con fuerza es el homenaje al compositor italiano Ennio Morricone, el genio de la música de películas y autor de muchas bandas sonoras de renombre como “Cinema Paradiso”, “Los intocables”, “Érase una vez en América”, y todos los westerns que hizo junto a Sergio Leone y Clint Eastwood. El show se titula “Morricone trascendental” y reunirá a más de 60 músicos, quienes interpretarán la música del maestro italiano, tan melodiosa y romántica como agresiva y llena de ímpetu. “La música de Morricone va más allá de simplemente acompañar las imágenes; no se limita a contar una historia, sino que grafica el drama humano, la experiencia humana más profunda”, señala César Vega Zavala, el músico y compositor de bandas sonoras que dirige el espectáculo. Morricone es conocido por su rigurosidad y, al mismo tiempo, por su música sentimental y apasionada, que bebe de la herencia italiana, desde la ópera hasta la balada de los años sesenta. Para el show, Vega prepara un ensamble clásico que incluirá todas las sonoridades, timbres y “morriconismos” característicos de la obra de Ennio, como la guitarra eléctrica, las campanas y las voces guturales.

Retrato al director de orquesta César Vega, que está preparando un show de orquesta tributo al compositor italiano Ennio Morricone (Foto: Giancarlo Shibayama) / Giancarlo Shibayama

Por último, pero no menos importante, se encuentra la ya conocida orquesta Animatissimo, cuyos espectáculos fueron nominados a los Premios Luces en 2022 y 2023. “Animatissimo es el punto de encuentro entre mis dos grandes aficiones (el anime y los videojuegos) con mi pasión y carrera, que es la música. Decidí crear Animatissimo impulsado por un sueño que tenía desde muy joven: tocar la música que tanto me gustaba y, además, mostrar a las personas lo hermoso que es el arte y, sobre todo, la música del anime y los videojuegos”, señala Gabriel Vizcarra, director de la orquesta. Cuando Animatissimo comenzó su trayectoria en 2010, la oferta de espectáculos de este tipo era escasa. Esto claramente ha cambiado.

La orquesta Animatissimo durante el show que realizaron en 2022, llamado “Kaze no Rondo”, homenaje a Joe Hisaishi y la música de Studio Ghibl. (Foto: Víctor Idrogo) / ©Victor Idrogo/ Icónica

“Creemos que lo que ha ocurrido es una confluencia de factores: por un lado, hay más músicos orquestales, gracias a la apuesta de distintas universidades por abrir carreras musicales, además de que hay más proyectos de orquestas juveniles, y los programas de desarrollo de públicos también han comenzado a dar frutos”. En estos días, ellos preparan un espectáculo dedicado al anime “One Piece”. Y con su productora hermana, Armoníssimo, alistan un show con melodías del cine animado. El menú está servido. //

Además… Los shows sinfónicos que se vienen... SINFONÍA ANIMADA Las mejores melodías de películas animadas, desde “El extraño mundo de Jack” y “Up” hasta animes como “El castillo ambulante”. Se realizará este 23 y 24 de agosto, en el auditorio central de la Universidad de Lima.

90’S SINFÓNICO Canciones de películas noventeras como “Titanic”, “El guardaespaldas”, “Armageddon”, “Pulp Fiction” y más son presentadas en forma- to orquestal. La cita es el 14 y 15 de setiembre, en dos funciones por día, en el teatro Nos de la PUCP.

NAKAMA NO REVERIE La aventurera música del universo “One Piece”, el popular anime, será llevada al teatro Nos, gracias a la orques- ta Animatissimo. Las fechas escogidas son 21 y 22 de setiembre.

MORRICONE TRASCENDENTAL Este homenaje al falle- cido maestro italiano se realizará también en el teatro Nos, con un ensamble de sesenta músicos dirigidos por el director César Vega. Los días señalados son el 3 y 4 de setiembre