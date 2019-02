Óscar 2019: las imágenes imborrables que la TV no te mostró

Sin presentador, por primera vez en 30 años, la gala de los premios Oscar se llevó a cabo este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con resultados -y presentaciones- que sorprendieron a más de uno.

La más grande: Green Book, que sigue la amistad de la vida real entre el célebre pianista Donald Shirley y su chófer personal en Estados Unidos en la década de 1960, superó a las otras siete películas que competían por el premio mayor a mejor película, en particular el drama familiar Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y la original farsa real La favorita.

Pero esta nota no tiene que ver con los galardones, sino con lo que no se vio en televisión de esta ceremonia. Arriba, una galería de icónicos momentos como la emotiva celebración de Lady Gaga, el noble gesto de Chris Evans y, por qué no, la caída de Rami Malek.