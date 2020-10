Conforme a los criterios de Saber más

El tercer piso de una casa en Surco alberga una impresionante colección de cintas enlatadas que resumen la historia musical de este país. Son los masters de centenares de artistas que grabaron para el sello Industrias Eléctricas y Musicales del Perú (Iempsa). Piense en cualquier disco clásico de Chabuca Granda, Óscar Avilés, Arturo Cavero, Alicia Maguiña o Los Embajadores Criollos, por mencionar solo algunos, y lo más probable es que acá, entre tantas latas y cajas, se encuentre escondida su cinta matriz.

Conservar el master de un disco es importante. se trata de la primera copia y la más fiel a lo que el artista escuchó en el estudio, además de ser la fuente de la que se genera el resto de copias. De ahí la importancia de preservarlas y la urgencia de hacer el transfer al formato digital de más alta calidad, para que no se pierdan. “En el archivo tenemos alrededor de 5 mil grabaciones, entre LP y discos de 45 RPM, y de ellos un porcentaje muy menor ha sido digitalizado. Algunos fueron pasados a digital en los años 90, con tecnología que no es comparable con lo que se puede hacer ahora”, expresa Juan Núñez, gerente general de Iempsa, con más de cuatro décadas de experiencia en el negocio discográfico.

Aquí los masters se cuidan como a bebes. Hay que despertarlos con cariño de su sueño de décadas antes de poder ser reproducidos en una grabadora de carrete. Tanto este aparato como la cinta misma deben ser calentados antes de poder presionar play. Es lo que hacen por estos días en Iempsa con el master de Dialogando, de Chabuca Granda, que está siendo restaurado para un proyecto especial. Escuchar la voz cristalina de Granda saliendo de los monitores y la mística vibración de madera de la guitarra de Avilés simplemente sobrecoge.

Cintas masters de los discos de Los Destellos ubicadas en el archivo del sello IEMPSA, en Santiago de Surco.

PRESERVACIÓN DE JOYAS

Iempsa ha sido uno de los miles de beneficiarios de la Línea de Incentivos Económicos que otorga el Ministerio de Cultura a los trabajadores de las industrias culturales afectados por la pandemia. Con ese efectivo empezarán la restauración de sus cintas para su posterior preservación en la Biblioteca Nacional. En palabras del ministro de Cultura, Alejandro Neyra, presente en la visita a Iempsa, lo que se ha conferido no es un bono. “Es un subsIdio para proyectos que colaboren con la reactivación del sector”. La convocatoria se realizó a través de la página del ministerio y al menos un 68% de proyectos vinieron de las regiones, asegura.

Master de un disco de Alicia Maguiña en la cintateca de IEMPSA (Foto: Omar Lucas).

A cargo de la restauración en Iempsa está el músico Chano Díaz Limaco, quien a su vez ha sido reconocido con otro incentivo económico del Mincul para su proyecto personal de rescate y grabación de géneros musicales folclóricos poco difundidos, como el wawampay, el pumpin y la herranza. El equipo humano que acompañará a Díaz en este trabajo específico será el mismo que lo acompañó en la película Sigo Siendo, de Javier Corcuera, de la cual Chano fue director musical.

El músico Chano Díaz (al centro, camisa azul) le explica al ministro Neyra como se hace una remasterización a partir de una cinta original. (Foto: Omar Lucas)

Los orígenes del Yaraví

Otro músico que ha recibido un incentivo de parte del Mincul es el maestro Víctor Angulo, destacado guitarrista arequipeño de folclor que calcula haber participado en más de mil grabaciones en cincuenta años de carrera. Don Víctor, que acompañó a la fallecida Alicia Maguiña durante diez años por todo el mundo, presentó un proyecto especial para rescatar los yaravíes originales de su paisano Mariano Melgar.

El maestro Victor Ángulo, guitarrista arequipeño del género folclórico, es uno de los beneficiados con los Apoyos Económicos del Ministerio de Cultura. (Foto: Omar Lucas).

“El yaraví es el género folclórico más popular del Perú, incluso más que el huaino. Lo que pasa es que los yaravíes han sido muy manipulados y su forma se está perdiendo en el tiempo. Cuando Montes y Manrique graban en Nueva York para la RCA Victor, en 1911, tocaron muchos yaravíes pero los cortaron, porque estaban limitados por el tiempo, que era dos minutos y medio. Se corta ron estrofas completas. Lo que mi proyecto busca, de la mano de gente que ha estudiado y recopilado la letra y la música originales de estas canciones, es grabarlas en discos para que existan tal y como Melgar las concibió”.

Víctor Angulo (el segundo de la izquierda), cuando acompañaba en vivo a Alicia Maguiña. Entre ambos está el destacado guitarrista Carlos Hayre. (Foto: archivo Angulo).

A Angulo, que forma parte de la población vulnerable en esta pandemia, le ha tocado vivir un escenario que nunca imaginó: ver a los músicos convertidos en desocupados permanentes, cuando la música era lo que solía unir a las personas en tiempos difíciles. Su proyecto de investigación y rescate de yaravíes lo piensa llevar adelante con la responsabilidad y disciplina que aprendió de Alicia Maguiña. “Ella me decía: ‘Víctor, un músico no solo debe ser bueno tocando, debe ser bueno en todo lo que haga’”. Con Alicia solía ensayar dos veces por semana, haya o no show a la vista. La meta era estar listos siempre y así se siente ahora. Preparado para el mayor reto de su carrera. //

ESTO DEBES SABER

Diez mil trabajadores de las industrias culturales serán beneficiados con los incentivos del Ministerio de Cultura. 50 millones de soles es el fondo total que el Ejecutivo transfirió al Mincul para mitigar los efectos económicos a través de “subvenciones no reembolsables”. Los músicos interesados en recibir un incentivo pueden presentar sus proyectos hasta el 30 se setiembre. Más información de cómo participar en: https://apoyoscovid19.cultura.gob.pe/

