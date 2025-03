En solo unos meses, los videos de Oscar Tito, conocido también como ‘Queridite’, han dado la vuelta al mundo. Si te has topado con la publicidad del hotel Luna Rosa, el restaurante Tumbay, la clínica Esparta, Casa Campo Arequipa o Perfumes Europeos es porque la genialidad del influencer ha capturado tu algoritmo. Incluso, un medio español lo ha entrevistado por su atrevido sentido del humor y se está generando que extranjeros quieran viajar a conocer los lugares promocionados por él.

A Oscar Tito le encantan hacer las poses de las “Sailor moon” durante sus videos y es fan de los animes, pero más de la comida coreana. Al famoso ‘queridite’ se le acercaban sus seguidores para la foto de rigor. / Diego Moreno

Cuesta imaginar que con esa lengua afilada, lista para atacar, ‘Queridite’ fue el chancón del salón. Se formó en la Universidad Nacional del Callao como ingeniero químico, habla tres idiomas y ha trabajado en grandes empresas de sistemas de irrigación, fabricación de vidrios para autos y gestión de procesos. Y fue, precisamente en el año 2018, en uno de esos trabajos, a la hora del almuerzo, cuando uno de sus jefes le dijo las palabras mágicas: “Eres muy gracioso, ¿por qué no haces ‘stand-up comedy’? Y yo dije: ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Pero no sabía qué era”, recuerda Oscar. Con la pandemia, su vida se comenzó a replantear. Según su religión adventista, el fin del mundo estaba cerca y todavía le faltaba mucho por vivir.

-¿De verdad pensabas que el mundo se iba a terminar?

Claro, es que en las páginas de Facebook de los hermanos decían que Dios ya venía y yo solo pensaba en que todavía no había hecho muchas cosas. Dije: “¿Qué haré ahora? Dios, si me das una oportunidad, voy a hacer cosas que no he hecho”. Armé una lista de pendientes y entre ellos estaba lo que mi jefe me sugirió: hacer ‘stand up comedy’. También, puse ser más gay y usar condón (en ese momento todavía era ‘closetero’). Me fue muy bien en la primera muestra de ‘stand-up’ en la Posada del Mirador.

-¿El Oscar Tito que vemos en redes es un personaje?

No, soy yo. Yo soy incisivo y muy imprudente. Te puedo insultar y ni siquiera te das cuenta, pero llegando a casa piensas: “Oye, ese maricón me insultó”. Obviamente, en el escenario soy mucho más divo. Siempre digo que en el escenario está el Oscar Tito que el Oscar Tito siempre quiso ser; o sea, sería como mi versión drag, mi alter ego, soy yo solamente que más exagerado porque en la vida real no puedo ser así, si no me pegan en mi cono. A pesar de ser comediante gay, no resalto por ser gay tampoco. Resalto por mi comedia ácida y eso a no todos los gays le sale.

Durante unas de sus presentaciones de 'stand up comedy' en Arequipa. Oscar Tito hace ‘stand-up + roast’, un formato de comedia muy incisiva, tirado a la burla. “Te puedo insultar sin que te des cuenta”. Participó en “Gatada de Vatos” de No Somos TV. / ANTONY RAMOS

-¿En los videos participan los mismos trabajadores?

Sí y se divierten demasiado. Y ahí dije, voy a hacer esto a mi estilo y que la gente de la empresa participe en el proceso de la grabación, porque genera mucha confianza al momento de llegar a la gente.

-¿Tú mismo te encargas del guion y la edición?

Trabajo solo porque soy homosexual, no confío en nadie. Yo hablo, yo negocio con las marcas, hago el guion, la performance, la edición. Es que quiero que salga siempre a mi estilo. Soy muy apasionado con esto porque al final queda en mi perfil y yo lo veo como un CV.

-¿Alguien de tu familia tiene también tu sentido del humor?

Mi papá, mi hermano y mis tíos son bien burlones y cuentan chistes. Pero yo nunca me sentí tan conectado con eso, porque mi humor es más fino, pues, ¿no? Pensaba que era un humor propio, pero no sabía que a mucha gente le iba a gustar. Es un humor fino, nunca es vulgar, pero sí tiene doble sentido. Es +16. Mi mamá es más seria, pero me ayuda a grabar mis videos.

-¿Se preocupan por la exposición y los comentarios? Has comentado que tu mamá te protegía del ‘bullying’ en el colegio.

Mi mamá siempre me defendía, siempre ha sido bien protectora y mi papá también. Es que fui planificado y a mí sí me quieren. Ahora puedo defenderme de muchas maneras, más con la boca.

Aunque dejó la iglesia adventista a los 25 años, el comediante afirma que cree en Dios.

-¿Contestas los mensajes ofensivos?

No porque aprendí en la película “Señora influencer” que cuando te insulten o ataquen, no respondas, que tu público te ayude y te defienda. Y eso genera también alcance. Y es lindo. Mi público es muy protector conmigo, una vez me dijeron: “Tus papás ya te defendieron cuando eras pequeño, ahora nos toca a nosotros defenderte”. ¡Bien lindos! Siempre me dicen que cobre por todo lo que haga, hasta por entrevistas, pero no soy tan pobre, soy ingeniero químico.

-¿Todo lo haces con una estrategia?

Todos los shows que he hecho, los cursos de ‘stand-up’, cada marca con la que trabajo es estrategia. Pueden decirme que soy una persona fría, pero sé que todo va a terminar y debo saber seguir avanzando hasta donde se pueda. Siempre con humildad. No doy muchas entrevistas, pero esta la elegí por estrategia porque el próximo año quiero estar en los Premios Luces. ¡Con fe, señor Comercio!

En Barranco, chismeando con 'Queridite' y Mafalda.

-¿Para hacer humor hay que ser inteligente? Porque hay personas que se hacen las graciosas y caen mal.

A veces digo, acá en Lima, si eres guapo, no eres muy buen comediante porque la vida no te ha tratado mal. No tienes de qué hablar. Es que en la comedia, mientras te vaya peor en la vida, eres mejor comediante. Por otro lado, yo soy muy inteligente. Algo que no he dicho a nadie es que siempre intento meter errores conscientes en mis videos.

-¿Cómo es eso?

Por ejemplo, yo sé que la diabetes es el nivel alto de glucosa, pero en un video dije nivel alto de colesterol. Entonces la gente se ataca, me corrigen y hay interacción. Es que todo lo hago pensando, porque soy ingeniero químico. Siempre lo digo, no tiene nada que ver, pero lo digo para que escuche mi mamá y justificar mi carrera.

-¿Qué sueles hacer para divertirte?

Soy una persona muy solitaria. Me gusta salir a comer comida coreana en la galería Arenales (porque en mi cono solo hay pollo broaster). Me siento cómodo con mis amigos del ‘stand-up comedy’, son personas solitarias como yo. En la comedia se cuentan los problemas, por eso es bueno tener buenos profesores porque son chicos vulnerables y se pueden aprovechar. Una meta mía es ser profesor de ‘stand-up comedy’ y meter creación de contenido.

-Con la inseguridad que estamos pasando y con un Perú de luto, ¿cómo entra a tallar el humor?

Sirve para reducir el dolor y para poder denunciar. En mi comedia, trato de meter temas políticos. En el video de Esparta digo: “Dolió esto, pero más duele que Dina siga en el gobierno”. O en los perfumes dije: “Puedo hacer todo menos casarme”, la gente piensa que es humor pero se da cuenta y los extranjeros preguntan: “¿Cómo que no te puedes casar?”. Los comediantes están alzando su voz, como pueblo tenemos que alzar la voz para que este gobierno empiece a escucharnos, que deje de lavarse las manos y hacerse cirugías. //