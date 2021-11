Conforme a los criterios de Saber más

Lo que más recuerda Osita Andrea de su infancia es los viajes que hacía con su papá al interior del Perú. Siempre que había oportunidad, no dudaban en escaparse fuera de la ciudad. Cogían el auto y enrumbaban hacia la carretera con el único propósito de estar en contacto con la naturaleza. Podía ser en los campos de Oxapampa, las playas de Arequipa, o en la sierra de Piura. La idea era desconectarse y respirar nuevos aires.

Pasaron los años y esa misma dinámica que tenía con su padre la empezó a replicar con su esposo, el no menos famoso Osito Lima, y la pequeña hija de ambos. Con la llegada de la pandemia tuvieron que resguardarse en casa, pero cuando se abrió la posibilidad de viajar no dudaron en buscar un destino que los haga salir de la agobiante rutina en la que estaban sumergidos. Eligieron Puerto Lomas, una playa de Arequipa, en el kilómetro 579 de la Panamericana Sur. Llegaron con lo necesario para hacer un picnic y acampar; sin embargo, se toparon con una serie de montículos de basura sobre la arena que eran expectorados por el mar.

Jornada de limpieza en playa Pescadores, en Chorrillos.

“Nosotros esperábamos llegar a un lugar limpio, por lo mismo que todo el mundo había estado en cuarentena. Pero nos encontramos con cerros de basura”, cuenta Osita Andrea. En ese momento, decidieron poner manos a la obra y limpiar un perímetro considerable de playa para poder pasar el día. Registraron su jornada de limpieza y luego compartieron un video en redes sociales. El contenido rápidamente se viralizó. “A me dio mucha pena esa situación. Me da pena saber que mi hija no va a poder disfrutar de la naturaleza como yo los hice debido a que estamos destruyendo nuestro entorno”.

MANOS A LA OBRA

Es así que Osita Andrea decidió, de manera personal, empezar a promover una serie de acciones a favor del medio ambiente. Sabía que para tener un mayor alcance debía hacer uso de las redes sociales. Osito Lima, su esposo, ya gozaba de gran popularidad y por eso decide crear una versión femenina de su personaje, a la que ella le daría vida. “Mi esposo es un ser único. Para mí es un ángel y la persona más extraordinaria que pude conocer. Así como él, siempre tuve el impulso de hacer algo por ayudar a los demás”.

Primero organizó jornadas de limpieza en barrios de Villa el Salvador y El Agustino, a las que también se sumaron los vecinos. “Creo que lo más importante es que la gente tome conciencia y empiece a valorar su entorno. Solo así se empezarán a notar los cambios”, comenta Andrea. Con el tiempo fue recibiendo mensajes de personas que, como ella, promovían campañas a favor del medio ambiente y les fue dando voz. Poco a poco, sin proponérselo, asumió un rol de gestora ambiental.

Hace unas semanas, la plataforma Change.org, la cual impulsa campañas de firmas para hacer reivindicaciones de todo tipo, desde temas sociales hasta de defensa de los derechos humanos, se puso en contacto con Osita Andrea para darle a conocer el caso de Linda, una niña que quería limpiar la playa Pescadores, en Chorrillos. La influencer no dudó en ayudarla y rápidamente se consiguió lo necesario para lograr el cometido.

Tras ello, Change.org nombró a Osita Andrea como en embajadora del cambio. “La idea es seguir dando a conocer este tipo de iniciativas y que más personas se sumen, porque si no cuidamos nosotros nuestro planeta, nadie más lo hará”, finaliza. //

