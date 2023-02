Renato Cisneros comenta la edición especial de Somos dedicada al fenómeno ovni

Es de esperarse que, de haber vida en otros planetas, los extraterrestres no sean todos como E.T., Starman, Mi Marciano Favorito, Alf o Paul. Podrían ser, más bien, como en “Día de la Independencia”, “Señales”, “Marcianos al ataque” o “La guerra de los mundos”. Sus “naves espaciales” podrían resultar tan impresionantes como su propio aspecto. Y quizá no lleguen en son de paz.

“Tanto en la genética como en el inconsciente colectivo de la humanidad está que nuestro origen viene de las estrellas”, nos dice Sixto Paz Wells, reconocido ufólogo, en la nota que publica Ricardo Hinojosa.

En esta edición de Somos, además, presentamos otro reportaje que habla acerca de la influencia de la cultura ovni en el Perú. Sobre todo esto y más, Renato Cisneros hace un comentario en el siguiente video.